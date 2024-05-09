Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Профессор объяснил, действительно ли пересадка органов может изменить личность человека

Профессор объяснил, действительно ли пересадка органов может изменить личность человека
Пересадка органов может изменить личность человека
Аудио-версия:
Комментарии

Изменения в личности после трансплантации сердца наблюдались практически с тех пор, как только появилась эта процедура. Так говорит Адам Тейлор — профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета.

В одном случае человек, ненавидевший классическую музыку, увлёкся этим жанром после того, как получил сердце музыканта. В другом случае 45-летний мужчина отметил, что с тех пор, как получил сердце 17-летнего мальчика, он любит надевать наушники и слушать громкую музыку — чего он никогда не делал до трансплантации.

Недавнее исследование показывает, что реципиенты трансплантата сердца, возможно, не уникальны в том, что испытывают изменения личности. Такие процессы могут возникнуть после трансплантации любого органа.

По словам учёного, многие органы и их клетки выделяют гормоны или сигнальные молекулы, которые оказывают локальное воздействие и в других частях тела. Донорский орган может иметь другой базовый уровень выработки гормонов и пептидов по сравнению с исходным, это и может изменить настроение и личность реципиента посредством выделяемых им веществ.

Читайте также:
Определённые черты личности связаны с повышенным риском депрессии

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android