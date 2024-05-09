Профессор объяснил, действительно ли пересадка органов может изменить личность человека

Изменения в личности после трансплантации сердца наблюдались практически с тех пор, как только появилась эта процедура. Так говорит Адам Тейлор — профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета.

В одном случае человек, ненавидевший классическую музыку, увлёкся этим жанром после того, как получил сердце музыканта. В другом случае 45-летний мужчина отметил, что с тех пор, как получил сердце 17-летнего мальчика, он любит надевать наушники и слушать громкую музыку — чего он никогда не делал до трансплантации.

Недавнее исследование показывает, что реципиенты трансплантата сердца, возможно, не уникальны в том, что испытывают изменения личности. Такие процессы могут возникнуть после трансплантации любого органа.

По словам учёного, многие органы и их клетки выделяют гормоны или сигнальные молекулы, которые оказывают локальное воздействие и в других частях тела. Донорский орган может иметь другой базовый уровень выработки гормонов и пептидов по сравнению с исходным, это и может изменить настроение и личность реципиента посредством выделяемых им веществ.

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