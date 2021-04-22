Никаких больше тренировок: как изменения в погоде влияют на самочувствие

Весенняя погода может быть обманчивой. Ещё вчера ярко светило солнце, и люди прогуливались едва ли не в шортах. А сегодня небо вновь затянуло тучами, и любимые белые кроссовки приходится оставить до лучших времён. Такие резкие перепады особенно сильно сказываются на метеозависимых людях. Плохая погода влияет не только на настроение, но и на общее состояние. Когда тяжело даже встать с кровати, стоит ли говорить о тренировках?
Вместе с врачом Европейского Медицинского Центра Дмитрием Трошиным разбираемся, правда ли погодные изменения могут влиять на самочувствие и кого называют метеозависимыми.
Погода безусловно может влиять на самочувствие, но чаще это вызвано изменениями температуры и влажности окружающей среды. Так, повышение температуры или понижение влажности может приводить к дегидратации организма (потере жидкости). Это может быть критично, например. для пожилых пациентов, особенно с сопутствующими заболеваниями сердца и нарушениями сна.
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Холодная погода может вызывать обострения кожных заболеваний, например, экземы. Кроме того, недостаток солнечного света влияет на выработку витамина Д, способен приводить к снижению настроения или общего самочувствия.
Кого можно считать метеозависимыми и в чём это проявляется?
В России под метеозависимыми чаще подразумеваются люди, реагирующие на перемену атмосферного давления. Тут стоит отметить возможное изменение артериального давления (чаще проявляется у пожилых людей). Это может быть связанно с изменениями ширины просвета сосудов. Также у некоторых возникает боль в суставах. Причинами могут быть перемена вязкости внутрисуставной жидкости или повышенная чувствительность болевых рецепторов. Как правило, это касается тех, у кого уже имеются проблемы с суставами (артрит, травмы и т.п.).
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Кроме того, последствиями резких перемен в погоде могут стать головные боли. По словам врача, это можно объяснить изменением давления в придаточных пазухах носа. Однако для подтверждения этих теорий необходимы дополнительные научные исследования.
Как минимизировать последствия от погодных изменений?
Чтобы уменьшить эффект от переменчивой погоды, стоит по возможности избегать резких перепадов температуры и длительного прибывания под солнцем. Зимой рекомендуется использовать специальные защитные крема, а летом — средства с SPF. Также важно соблюдать питьевой режим и не допускать обезвоживания.