Метеозависимость — больше, чем миф или оправдание плохому настроению.

Никаких больше тренировок: как изменения в погоде влияют на самочувствие

Весенняя погода может быть обманчивой. Ещё вчера ярко светило солнце, и люди прогуливались едва ли не в шортах. А сегодня небо вновь затянуло тучами, и любимые белые кроссовки приходится оставить до лучших времён. Такие резкие перепады особенно сильно сказываются на метеозависимых людях. Плохая погода влияет не только на настроение, но и на общее состояние. Когда тяжело даже встать с кровати, стоит ли говорить о тренировках?

Вместе с врачом Европейского Медицинского Центра Дмитрием Трошиным разбираемся, правда ли погодные изменения могут влиять на самочувствие и кого называют метеозависимыми.

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Может ли погода влиять на состояние человека?

Погода безусловно может влиять на самочувствие, но чаще это вызвано изменениями температуры и влажности окружающей среды. Так, повышение температуры или понижение влажности может приводить к дегидратации организма (потере жидкости). Это может быть критично, например. для пожилых пациентов, особенно с сопутствующими заболеваниями сердца и нарушениями сна.

Фото: unsplash.com/@omarlopez1

Холодная погода может вызывать обострения кожных заболеваний, например, экземы. Кроме того, недостаток солнечного света влияет на выработку витамина Д, способен приводить к снижению настроения или общего самочувствия.

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Кого можно считать метеозависимыми и в чём это проявляется?

В России под метеозависимыми чаще подразумеваются люди, реагирующие на перемену атмосферного давления. Тут стоит отметить возможное изменение артериального давления (чаще проявляется у пожилых людей). Это может быть связанно с изменениями ширины просвета сосудов. Также у некоторых возникает боль в суставах. Причинами могут быть перемена вязкости внутрисуставной жидкости или повышенная чувствительность болевых рецепторов. Как правило, это касается тех, у кого уже имеются проблемы с суставами (артрит, травмы и т.п.).

Фото: unsplash.com/@hugo_cmt

Кроме того, последствиями резких перемен в погоде могут стать головные боли. По словам врача, это можно объяснить изменением давления в придаточных пазухах носа. Однако для подтверждения этих теорий необходимы дополнительные научные исследования.

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Как минимизировать последствия от погодных изменений?

Чтобы уменьшить эффект от переменчивой погоды, стоит по возможности избегать резких перепадов температуры и длительного прибывания под солнцем. Зимой рекомендуется использовать специальные защитные крема, а летом — средства с SPF. Также важно соблюдать питьевой режим и не допускать обезвоживания.