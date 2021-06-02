Тренажёры будущего Tempo Studio и Tonal: как будут выглядеть тренировки через 10 лет

Согласись, что заставить пойти себя в спортзал, удаётся не каждому. Конечно, кому хочется тратить время на дорогу, внешний вид, покупать абонемент? А сможете себе представить, что через 10 лет у всех будет свой личный домашний тренер? Мы – да! Предлагаем заглянуть в будущее и посмотреть, что уже придумали производители спортивных гаджетов.

Что такое Tonal и Tempo Studio и чем они отличаются?

Tonal и Tempo Studio – две разные фитнес-системы, но принцип их работы почти не отличается. Конструкции представляют собой тренажеры со встроенным сенсорным экраном. По сути, это полноценный спортзал со всем необходимым оборудованием, который без проблем поместится даже в однушке (на радость домоседам и интровертам) – Tonal крепится к стене, а Tempo Studio устанавливается на полу. Кроме того, что системы выглядят очень футуристично и мегакруто, в комплекте идут портативный тренер, личный коуч, онлайн-трансляции по всем видам занятий и персональная программа тренировок. А ещё там есть функция непрерывного мониторинга сердечного ритма – любители медицинских чекапов точно оценят.

Как это работает?

Tonal состоит из двух тяговых тренажёров с регулируемой высотой и выдерживает нагрузку до 90 килограммов. Система адаптирует тренировки под пользователя – регулирует нагрузку и даже следит за техникой выполнения упражнений. Схалтурить не получится – в цифровой экран встроены 3D-датчики, которые отслеживают движения – в Tonal их целых 17 штук. Конечно, делать замечания система пока не умеет, но вносить коррективы – вполне. Например, в режиме реального времени может увеличить или снизить вес (звучит устрашающе).

Система предоставляет доступ к тренировкам и прямым трансляциям на все группы мыщц – это кардио, пилатес, йога, стретчинг, барре, HIIT, кикбоксинг, силовой тренинг (Lower body, Upper body, Body Pump), танцы и даже восстановительный фитнес после родов. Производители позаботились и о парочках – в систему включены индивидуальные тренировки для партнёров, виртуальные групповые тренировки и около 170 упражнений, которые можно миксовать на своё усмотрение. Стоит такая штука недёшево: около 3 тыс. долларов (от 200 тысяч рублей). Плюс нужно дополнительно покупать гантели, штангу и скамью для пресса – а это ещё 500 долларов (около 40 тысяч). Радует, что в течение 30 дней после покупки тренажёр можно вернуть. Кстати, в прошлом году выручка компании выросла в восемь раз. Поэтому есть все шансы, что скоро такие тренажёры будут у всех. Заказать можно на сайте производителя.

Tempo Studio также оснащён инфракрасными датчиками движения и 3D-камерой – система следит за положением спины, ног и рук в режиме реального времени. Перед началом работы устройство запрашивает рост, вес и возраст. Затем рассчитывает, сколько калорий нужно сжечь пользователю и с каких весов ему начать. Тренажёр определяет амплитуду движений, подсчитывает повторы упражнений и вносит коррективы в виде уведомлений на дисплее.

Из тренировок есть кардио, HIIT, йога, бокс и силовой тренинг – остальное можно приобрести за дополнительную плату. За ежемесячную подписку придётся заплатить 39 долларов. Но есть и хорошая новость – под сенсорным экраном находится шкафчик со спортивным оборудованием: весовые блины, коврик, гантели, штанга, массажный ролик, складная скамья, гири и пульсометр. Всё это уже входит в комплектацию. Стоимость тренажёра стартует от 2 тыс. долларов, но есть и 30-дневный пробный период. Купить можно также на сайте производителя.