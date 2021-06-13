Тест: угадай страну по архитектуре

В разных странах мира много красивых построек. Сможете угадать, в какой стране стоит здание?

Архитектурный стиль формируется из особенностей и свойств исторического периода, региона или страны. Его можно разглядеть в отличительных чертах зданий и композиций. Обращайте внимание на линии и оформление фасадов, используемые материалы и назначение постройки.

Барнхаус, Барокко, Викторианский стиль, Готика, Кантри, Классика, Колониальный стиль, Конструктивизм — список архитектурных стилей настолько обширный, что перечислять можно бесконечно.

Архитекторы развозили стили из стран в страны, именно поэтому в каждой части света можно встретить непохожие друг на друга дома. Порой угадать, в какой стране стоит то или иное здание, бывает непросто.

Давайте поиграем! Проверьте себя и определите, где находятся архитектурные достояния. Поехали!