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В каких странах находятся эти здания: тест

Тест: угадай страну по архитектуре
Валерия Майорова
В каких странах находятся эти здания
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В разных странах мира много красивых построек. Сможете угадать, в какой стране стоит здание?

Архитектурный стиль формируется из особенностей и свойств исторического периода, региона или страны. Его можно разглядеть в отличительных чертах зданий и композиций. Обращайте внимание на линии и оформление фасадов, используемые материалы и назначение постройки.

Барнхаус, Барокко, Викторианский стиль, Готика, Кантри, Классика, Колониальный стиль, Конструктивизм — список архитектурных стилей настолько обширный, что перечислять можно бесконечно.

Архитекторы развозили стили из стран в страны, именно поэтому в каждой части света можно встретить непохожие друг на друга дома. Порой угадать, в какой стране стоит то или иное здание, бывает непросто.

Давайте поиграем! Проверьте себя и определите, где находятся архитектурные достояния. Поехали!

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