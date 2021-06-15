Из творога и не только: 5 необычных рецептов сырников
Многим такая альтернатива оладьям и блинам знакома с детства. Но что, если хочется разнообразия?
Вариантов приготовления сырников бессчётное количество. Классические и привычные многим делаются из творога. Но есть и альтернативные рецепты с необычными ингредиентами, например, с сыром. Собрали несколько идей, которые точно придутся вам по вкусу.
Воздушные сырники из рикотты
Вам понадобятся:
- нежирная рикотта — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- рисовая мука — 50 г +20 г на обвалку;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- подсластитель по вкусу.
Смешать рикотту с яйцом и подсластителем. Далее просеять муку с разрыхлителем, размешать до однородной массы. Влажными руками сформировать шарики, обвалять в муке и с помощью ножа сделать шайбочки. Затем обжарить их с двух сторон под крышкой.
Маковые сырники из рикотты
Вам понадобятся:
- рикотта лайт — 250 г;
- желток — 1 шт.;
- мука рисовая — 20 г;
- мак — 5 г;
- подсластитель по вкусу.
Перемешать все ингредиенты до однородной массы, сформировать шарики и немного обвалять в муке. Далее жарить на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон по 3-4 минуты с каждой под крышкой.
Сырники со льном
Вам понадобятся:
- творог — 360 г;
- желток — 1 шт.;
- сливочный сыр — 40 г;
- лён — 2 ст. л.;
- мука или манка — 40-50 г;
- специи, зелень, соль по вкусу.
Для начала смешать все ингредиенты, затем отправить готовую массу в холодильник. После слепить шарики на муке или манке. И обжарить на масле или запечть в духовке.
ПП-сырники с зеленью
Вам понадобятся:
- творог 1% — 180 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр — 30 г;
- мука рисовая — 10 г;
- зелень, чеснок по вкусу;
- соль.
В ёмкости размять творог вилкой и добавить яйцо, муку, тёртый сыр и измельчённую зелень. Тщательно всё перемешать. Получившуюся творожную массу поделить на шесть частей и влажными руками скатать шарики. Для нужной формы надо немного приплюснуть каждый шарик. Затем жарить на сухой сковороде с двух сторон. При желании можно смазать кокосовым маслом.
Сырники в духовке
Вам понадобятся:
- творог — 360 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука пшеничная — 3-4 ст. л.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Зернистый творог протереть через крупное сито. Добавить в миску творог, сахар и яйцо. Всё тщательно перемешать. Высыпать и смешать муку с ванильным экстрактом. Затем скатать шарики, сделать из них шайбочки и выложить на противень с пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов 10 минут, затем перевернуть и выпекать ещё 7-10 минут.