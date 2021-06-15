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Как приготовить ПП-сырники: 5 необычных рецептов сырников из творога, рикотты, без глютена

Из творога и не только: 5 необычных рецептов сырников
Валерия Майорова
Как приготовить ПП-сырники?
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Многим такая альтернатива оладьям и блинам знакома с детства. Но что, если хочется разнообразия?

Вариантов приготовления сырников бессчётное количество. Классические и привычные многим делаются из творога. Но есть и альтернативные рецепты с необычными ингредиентами, например, с сыром. Собрали несколько идей, которые точно придутся вам по вкусу.

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Воздушные сырники из рикотты

Вам понадобятся:

  • нежирная рикотта — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • рисовая мука — 50 г +20 г на обвалку;
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
  • подсластитель по вкусу.

Смешать рикотту с яйцом и подсластителем. Далее просеять муку с разрыхлителем, размешать до однородной массы. Влажными руками сформировать шарики, обвалять в муке и с помощью ножа сделать шайбочки. Затем обжарить их с двух сторон под крышкой.

Маковые сырники из рикотты

Вам понадобятся:

  • рикотта лайт — 250 г;
  • желток — 1 шт.;
  • мука рисовая — 20 г;
  • мак — 5 г;
  • подсластитель по вкусу.

Перемешать все ингредиенты до однородной массы, сформировать шарики и немного обвалять в муке. Далее жарить на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон по 3-4 минуты с каждой под крышкой.

Сырники со льном

Вам понадобятся:

  • творог — 360 г;
  • желток — 1 шт.;
  • сливочный сыр — 40 г;
  • лён — 2 ст. л.;
  • мука или манка — 40-50 г;
  • специи, зелень, соль по вкусу.

Для начала смешать все ингредиенты, затем отправить готовую массу в холодильник. После слепить шарики на муке или манке. И обжарить на масле или запечть в духовке.

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ПП-сырники с зеленью

Вам понадобятся:

  • творог 1% — 180 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сыр — 30 г;
  • мука рисовая — 10 г;
  • зелень, чеснок по вкусу;
  • соль.

В ёмкости размять творог вилкой и добавить яйцо, муку, тёртый сыр и измельчённую зелень. Тщательно всё перемешать. Получившуюся творожную массу поделить на шесть частей и влажными руками скатать шарики. Для нужной формы надо немного приплюснуть каждый шарик. Затем жарить на сухой сковороде с двух сторон. При желании можно смазать кокосовым маслом.

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Сырники в духовке

Вам понадобятся:

  • творог — 360 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • мука пшеничная — 3-4 ст. л.;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

Зернистый творог протереть через крупное сито. Добавить в миску творог, сахар и яйцо. Всё тщательно перемешать. Высыпать и смешать муку с ванильным экстрактом. Затем скатать шарики, сделать из них шайбочки и выложить на противень с пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов 10 минут, затем перевернуть и выпекать ещё 7-10 минут.

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