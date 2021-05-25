Даже самый полезный продукт может сыграть против вас, если есть его не вовремя.

Что произойдёт с организмом, если есть творог на ночь?

О пользе творога говорят так много, что это стало непреложным фактом. Но чем именно он полезен? Действительно ли можно есть творог в любое время суток и получать максимум пользы? И как его разнообразить? Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Берсеневой.

Почему вообще стоит есть творог?

Во-первых, творог считается прекрасным источником полезных жирных кислот. Молочные продукты содержат ненасыщенную пальмитолеиновую кислоту, которая, как выяснили учёные Гарвардского университета, снижает риск диабета второго типа.

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Во-вторых, безусловно, этот продукт очень богат витаминами (В12, В2, А и другими), а также фосфором, кальцием и натрием.

Чем творог полезен для спортсменов?

Дело в том, что творог содержит белок, который усваивается достаточно медленно и потому помогает наращивать мышечную массу. Аминокислоты попадают в кровь, и мышцы получают питательные вещества в достаточном количестве. Поэтому в рационе спортсмена этот молочный продукт должен быть обязательно.

Какое самое подходящее время для творога?

Нутрициолог считает, что творог, как и остальную молочку, лучше есть в первой половине дня, то есть до 16:00. Поскольку в составе любого молочного продукта содержатся молочный белок и молочный сахар, а они легче усваиваются именно в это время.

Почему не стоит есть творог вечером?

Если есть молочные продукты, включая творог, во второй половине дня, наутро могут появиться отёки. Это происходит из-за того, что содержащийся в нём белок может усваиваться и метаболизироваться как углевод. Тогда будет раскачиваться механизм регуляции глюкозы, а это может привести к повышению жировой массы тела.

Фото: istockphoto.com

Поэтому нутрициолог рекомендует есть творог до 16:00, а вечером отдать предпочтения другим блюдам.

Как можно разнообразить творог и сделать его полезнее?

Чтобы не есть одно и то же блюдо каждый день, добавьте в творог ягоды или фрукты. В клубнике, например, содержится витамин С, в чернике — магний и фосфор, в вишне — витамины группы А и В.

Кроме того, можно сделать творожную пасту, смешав в блендере творог с бананом. Или добавить специи. Даже корица поможет разнообразить вкус и сделает блюдо более полезным, так как в ней содержится кальций и витамин D.