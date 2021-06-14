Не мясо: где поесть веганскую и вегетарианскую еду в Москве?

В то время как веганство запрещает молочные продукты, яйца, мёд и всё животного происхождения, вегетарианство подразумевает менее строгие ограничения. Популярность обоих типов питания растёт с каждым днём. Поэтому появляется всё больше мест, где можно попробовать блюда вегетарианской и веганской кухни. Собрали кафе и рестораны Москвы, где можно попробовать такую еду.

Fruits & Veges

Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 5, стр. 9б, 20, Artplay.

Ближайшее метро: Курская, Чкаловская.

Средний чек: 800 руб.

В этом заведении можно попробовать бургер с соевой котлетой, ролл с соевым мясом, фалафель на пите и многое другое. Это уютное место, где можно начать или продолжить своё знакомство с вкусными вегетарианскими блюдами.

Сам владелец Антон Лубна говорит, что его главное желание — «создать свою атмосферу», чтобы было комфортно с одной стороны стойки и с другой.

Avocado Queen

Адрес: ул. Малая Бронная, д. 20, стр. 1.

Ближайшее метро: Пушкинская, Тверская.

Средний чек: 1500 руб.

Из названия можно понять, что это заведение предназначено для любителей авокадо. В меню есть полностью веганская еда. Советуем попробовать гуакамоле с чипсами без глютена, жареное авокадо с креветками и томатами черри (для вегетарианцев), хрустящее авокадо, хумус, бобы эдамаме.

Flora No Fauna

Адрес: ул. Кузнецкий мост, 20.

Ближайшее метро: Кузнецкий мост.

Средний чек: 800-1000 руб.

Инстаграмная — во всех смыслах слова — веганская кофейня. Flora No Fauna отвечает за кухню, а «Даблби Грин» — за напитки на основе растительных ингредиентов.

К сожалению, не так давно место закрылось. Однако скоро создатели обещают вернуться с новостями. Пока попробовать блюда можно с помощью их доставки. Место любили и любят очень многие!

У вас должна появиться возможность познакомиться с их нахваленными панкейками из цукини, петрушки и шпината с нежной кешью-сметаной, базиликом, спирулиной, семенами подсолнечника и тыквы. Представляете, есть даже веган-шарлотка с пряными яблоками и ванильным кремом.

Sattva

Адрес: Ленинградский проспект, 52 / ул. Куусинена, 19А.

Ближайшее метро: Аэропорт, Петровский парк / Зорге.

Средний чек: 400-1500 руб.

В этом заведении можно попробовать вегетарианские блюда индийской кухни и сохранить привычный сервис. В меню есть блюда, которые подойдут веганам и сыроедам, а в любом рецепте, где есть молоко, его могут заменить растительным аналогом по просьбе клиента.

Стоит взять на заметку несколько блюд: малай-кофта (сырно-картофельные шарики в томатном соусе) и нутовый карри.

Falafel Bro

Адрес: Оружейный переулок, 5 / Товарищеский переулок, 4, стр. 5 — фудкорт «Смена».

Ближайшее метро: Маяковская, Тверская / Таганская.

Средний чек: 800 руб.

Если вы не едите мясо, это не значит, что нужно отказываться от фастфуда. Falafel Bro старается сделать веганскую пищу такой же удобной и недорогой. Фирменными блюдами считаются шаурма и сэндвичи. Однако их делают с фалафелем, тофу или соевым шницелем вместо мясных котлет. А молочные коктейли и кофе готовят только на растительном молоке.

OverSalad

Адрес: ул. Сретенка, д. 25.

Ближайшее метро: Сухаревская, Сретенский бульвар.

Средний чек: 650-750 руб.

Заведение подойдёт всем, кто придерживается здорового питания. Сейчас популярны различные боулы. В этом ресторане можно заказать блюдо от шефа или собрать свой, использовав метод конструктора.

Советуем попробовать суп-пюре из батата с кокосовым молоком и базиликовые сырники.

Mission

Адрес: ул. Спартаковская, 3, стр. 3.

Ближайшее метро: Бауманская, Комсомольская.

Средний чек: 800 руб.

За кухню отвечает Алексей Демченко, владевший до этого веганским кафе «Угол». В меню можно найти бургеры, стейки и наггетсы, однако котлеты делают из чечевицы, тофу или растительного мяса Beyond Meat. Также можно выпить веганского пива и охмелённой комбучи. Всё, что душе угодно. Есть 16 видов пива, сидра и чайного гриба, которые приготовлены без использования желатина, лактозы и устриц.