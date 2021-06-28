6 вдохновляющих подкастов на русском языке

Лето — не только пора невыносимой жары, нагрянувшей во многие регионы России, но и месяцы каникул и отпусков. Появившееся свободное время необязательно тратить на прокрастинацию, можно занять его заботой о себе. Мы подобрали для вас семь подкастов, посвящённых физическому и ментальному здоровью. Надеемся, они помогут вам забыть о стрессе и заняться тем, что долго откладывалось.

«ЗОЖ: правда и ложь»

Ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник вместе со слушателем и приглашёнными экспертами пытаются разобраться в составляющих здорового образа жизни. Каждая тема рассматривается с нескольких сторон. Ведущие рассказывают не только о положительном, но и о негативном опыте. Живая и понятная беседа также скрашивается очаровательным юмором Екатерины. Послушать подкаст можно на любой из доступных площадок.

«Держи темп»

Для некоторых людей бег — не просто вид физической нагрузки, а жизненное кредо. Гости рассказывают о любительском беге и делятся собственными историями. Среди экспертов присутствуют профессионалы и начинающие спортсмены. Каждый из них заряжает позитивом и раскрывает секреты, упрощающие тренировки. Слушать получается даже на бегу.

«Спорт-Марафон. Аудиоверсия»

Что может быть лучше пассивного отдыха на пляже? Конечно же, активный отдых где-нибудь в горах! Этот подкаст представлен одним из крупнейших магазинов для туризма и горных лыж, поэтому он не столько о спорте, сколько о непривычных нашему человеку способах провести отпуск. Помимо увлекательных бесед о походах, альпинизме и марафонах, в выпусках также обсуждаются определённые маршруты по Крыму, Эльбрусу и Турции. Если вы ещё не определились, где провести свои выходные дни, подкаст вам в этом поможет.

«Марафон — это реально»

Не спешите пугаться, посмотрев на название. Этот подкаст — не гайд для пробежки на 42,2 километра, а скорее небольшой учебник для постепенной любви к бегу. Каждый из его выпусков подробно освещает проблему, с которой наиболее часто сталкиваются новички. Слушая увлекательные беседы тренеров и марафонцев, легко поверить, что преодолеешь любую дистанцию.

«Куда бежишь?»

Согласно многочисленным и постоянным опросам, уровень стресса в нашей жизни стремительно прогрессирует. Иоланта, ведущая подкаста, пытается найти идеальное сочетание работы и отдыха, рассказывая о том, как заботиться о себе и не выгорать. Каждый выпуск — это поиск ответов на те вопросы, которые мы порой не решаемся задать и себе.

«Год, прожитый не спеша»

Карантин был разным для всех. Для Лилии это было время, лишённое спешки и суеты. Девушка посвятила год поискам комфорта и самосознания. Постепенно она изучала различные проблемы, а также методики по заботе о ментальном здоровье и делилась своими наблюдениями со слушателями. Можно ли обрести спокойствие и равновесие в современном мире, узнаете на её примере.