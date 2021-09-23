Фыдджины, горные источники и самый вкусный шашлык: обжорная экскурсия по Северной Осетии

Как есть осетинские пироги каждый день и влезть в джинсы.

Отвечает нутрициолог.

Гастрономия в путешествии — это не всегда экзотическая пища и «самое вкусное блюдо в регионе». Это прежде всего о том, где и в каких обстоятельствах вы едите. Вы не забыли об этом? Тогда сейчас же отправимся в Северную Осетию. И путешествовать по республике мы будем не одни.

Старый автомобиль мчится по горной дороге. Заур сидит за рулём, периодически бросая его и активно жестикулируя.

— Где поесть? Да везде, в любой деревне! Я вас угощу как своих гостей!

Заур — осетин и знает всё о местной кухне, по крайней мере, по его словам. Поэтому, когда он предложил поехать в гастрономическое путешествие, мы согласились не раздумывая.

Таисия Прокопенко нутрициолог Осетинская еда очень богата жирами и углеводами, поэтому рацион питания в путешествии нужно сбалансировать овощами и фруктами.

Минеральная вода и осетинские пироги

Наш новый друг считает, что завтрак должен быть лёгким и полезным для желудка. Он обещал накормить нас, но перед этим нужно обязательно заскочить к минеральным источникам.

Минеральные источники в горах Осетии Фото: Иван Кузнецов

Горная вода вытекает из проложенных труб недалеко от серпантинов и стекает в сточные канавы — к ней не выстраивается очередей, никто не разливает её по бутылкам. И напрасно, ведь вода необычайно вкусная и, по заверениям местных, очень полезная.

Заур рассказал, что вода в горах теряет свои целебные свойства через 40 минут, поэтому набрать её в бутылки и привезти домой будет не очень хорошей идеей. Пробовать осетинскую горную воду нужно обязательно натощак, как мы и поступили.

В районе шахтёрского городка Мизур мы купили на завтрак домашний сыр, колбасу и несколько пирогов с разными начинками — всё натуральное.

Пироги являются основой местной кухни. У каждого осетина свой рецепт традиционных пирогов, но в целом существует три вида: давонджин (со сливочным сыром и черемшой), фыдджин (с мясом), сахараджин (со свёклой).

А вот вам интересный факт: пироги в Осетии подают стопкой по три штуки, где каждый слой символизирует одно из трёх начал — землю, небо и бога.

Таисия Прокопенко нутрициолог Осетинский пирог – это больше еда для удовольствия, но на завтрак можно съесть небольшой кусочек. Колбаса и домашний сыр будут классным белковым дополнением, однако слишком увлекаться ими не стоит. Путешественник забыл добавить к своему завтраку клетчатку – овощи или фрукты. Их здесь очень не хватает.

Поэтому если вы внимательно следите за своим рационом, сыр можно было бы дополнить, например, помидором.

Завтрак с видом на Зарамагское водохранилище

В районе маленькой деревушки Тиб, что на окраине Осетии, есть источник в горах. Вода там течёт «пугливая» — по легенде, она начинает вытекать только тогда, когда к источнику подойдёт человек с добрым сердцем и чистыми помыслами.

Вид на Зарамагское водохранилище Фото: Иван Кузнецов

В этих местах можно позавтракать с самыми красивыми видами во всей Осетии: Алагирское ущелье просто невероятное! И, хоть «пугливой воды» мы не нашли (источник исчез под обвалом), мы встретили здесь десяток людей, набиравших минеральную воду в сотни бутылок. Местные продают её в Европу по высокой цене — говорят, что европейцы очень ценят качество тибской минеральной воды. В то же время соотечественники об этих местах знают крайне мало.

Здесь же садимся на берегу горной реки с видом на Зарамагское водохранилище и достаём наш завтрак. Осетинский сыр оказывается очень нежным и сливочным — на свежем воздухе в одиночку нетрудно съесть небольшую головку такого сыра. За сыром следует нежирная колбаса с тонкой лепёшкой, похожей на лаваш. Заканчиваем пирогами: они нежирные и пресноватые, но так даже лучше.

Мы в восторге от завтрака с красивым видом. Но Заур, кажется, недоволен. Он звонит кому-то по телефону и что-то долго объясняет на осетинском.

— Едем в Даргавс! — кричит он, запрыгивая в машину.

Горная река в селении Тиб рядом с минеральным источником Фото: Иван Кузнецов

Лывжа и цахтон

Даргавс — небольшое село примерно в сотне километров от Тиба. Там находится легендарный Город Мёртвых — древний осетинский некрополь, действительно похожий на небольшой городок. Даргавский некрополь входит в число самых узнаваемых и знаковых достопримечательностей Осетии.

Даргавсский некрополь Фото: Иван Кузнецов

Как мы узнаём в дороге, рядом с некрополем, в одноимённой деревне живёт друг Заура. К нашему приезду тот обещал приготовить традиционный осетинский суп — лывжу.

Останавливаемся на краю деревни и проходим в небольшую хозяйскую беседку. Друг Заура, Алан, приносит глиняные горшочки с лывжой. Эта густая мясная похлёбка обладает насыщенным вкусом, а готовится очень просто. Для лывжи нужны говядина, картофель, лук, морковь, чеснок, укроп, чабрец и острый перец. Чтобы бульон получился ещё вкуснее, готовят лывжу на открытом огне. К супу подают соус цахтон — сметану, смешанную с чесноком и укропом.

Таисия Прокопенко нутрициолог Для мужчины-путешественника получился хороший обед, но в нём снова не хватает клетчатки. Сюда можно было бы добавить, например, овощной салат: обычный из огурцов-помидоров или капусту с морковкой.

Маленькая деревня Даргавс Фото: Иван Кузнецов

Самый вкусный шашлык

Заур предложил отправиться в Верхний Фиагдон, где расположен крупный монастырь. Признаться честно, мы подустали от скоростных путешествий по горным дорогам, но Заур убедил нас, что Фиагдон совсем рядом. По дороге, однако, Заура срочно вызвали во Владикавказ по работе.

Мы остановились в небольшой деревушке Дзивгис, что у подножия горы Кариухох. Заур обещал вернуться за нами к вечеру: такси в Осетии в горные селения не вызвать, и единственный шанс добраться до большого города — отправиться на частном автомобиле. Дзивгис оказался небольшим селением всего в несколько дворов. Отсюда открывался прекрасный вид на гору Казбек и Фиагдонское ущелье.

Вид на Казбек и Фиагдонское ущелье из селения Дзивгис Фото: Иван Кузнецов

К концу дня мы очень проголодались. Путешествие по Осетии вымотало нас; кроме того, стемнело в ущелье слишком быстро. До приезда Заура оставалось несколько часов, но связи в деревне не было, и мы рисковали надолго остаться в Дзивгисе. Чтобы убить время, мы сели на лавочку и стали ждать приезда нашего друга.

Внезапно пожилой мужчина вышел из дома и окликнул нас. Задав несколько классических для знакомства вопросов, он снова скрылся в доме. Через несколько минут он появился снова и пригласил нас внутрь.

— Нехорошо, что вы сидите здесь голодные. Пройдите в дом, там своего друга и подождёте.

Гостеприимный хозяин представился Эриком Елкановым и сразу провёл нас на кухню, где уже был накрыт стол для нас. Его супруга приготовила домашний сыр, мёд, собранный на вершине Кариухоха, травяной чай, пироги с бараниной и свёклой, рагу из овощей и бараний шашлык. Блюда были скромные, но выбор велик — по словам Эрика, главное, чтобы в каждом доме было изобилие.

Таисия Прокопенко нутрициолог Ужин получился очень сытным и более сбалансированным по БЖУ, чем завтрак и обед. Но вот пирогом вечером увлекаться не стоило. Вполне достаточно было бы просто поесть рагу с шашлыком и закусить всё это небольшим кусочком сыра.

Житель Дзивгиса Эрик Елканов Фото: Иван Кузнецов

Оказавшись в гостях у осетина, помните — от угощений ни в коем случае не отказываться; этим вы нанесёте оскорбление хозяевам.

Заур просигналил нам со двора. Мы отблагодарили Эрика и семью Елкановых за гостеприимство, пожелав им всего хорошего. В ответ Эрик поделился секретным рецептом лучшего шашлыка, который мы ели на Кавказе, и попросил нас рассказать людям о крохотной деревне Дзивгис, где, прижавшись к огромной горе, живут пять маленьких дворов, жители которых всегда рады гостям. Для них у дзивгисцев всегда найдутся и сладкий мёд, и кров, и доброе слово.

Вид на селение Дзивгис и гору Кариухох Фото: Иван Кузнецов

Истина в воде

Мы знаем, что вам уже не терпится узнать рецепт самого вкусного осетинского шашлыка. Никаких хитростей мы вам не откроем: вся осетинская кухня скромна и проста, как прямодушные местные жители.

Для того чтобы мясо получилось сочным, а вкус его полностью раскрылся, нужно полдня вымачивать его в минеральной воде. Желательно, чтобы это была вода из Тиба или любого другого горного источника (это важно!). Если таковых поблизости нет, бутилированная тоже подойдёт. Перед прожаркой добавьте соль, перец и кольца лука. Но весь секрет — именно в минеральной воде.