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Отель в Великобритании, в котором можно позаниматься йогой с лемурами: лайфхаки и путешествия

Хочу туда: отель, где можно позаниматься йогой с лемурами
Анастасия Васильева
Йога с лемурами
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Эту необычную практику владельцы британского отеля назвали «лемогой». Считаем, сколько будет стоить такая поездка.

Отдохнуть от городской суеты, побыть наедине с собой и своими мыслями и поучаствовать в играх лемуров теперь реально. Сделать это можно в отеле Armathwaite Hall в Великобритании, который находится неподалёку от парка дикой природы Лейк-Дистрикт. Именно там и живут лучшие напарники по йоге, которые очень любят общаться с людьми.

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Об идее создания лемоги в отеле

Менеджер парка дикой природы Ричард Робинсон всегда был уверен, что лемуры — идеальные партнёры по йоге.

Фото: instagram.com/owen.humphreys

Он утверждает, что, когда вы наблюдаете за этими животными, они становятся в некоторые позы йоги естественным образом. Например, когда хотят погреть брюшко.

Робинсон уверяет, что общение с животными делает людей счастливее, и он ни разу не видел несчастных смотрителей и работников зоопарков.

Фото: instagram.com/owen.humphreys

Занятия лемогой в отеле предлагаются с апреля по октябрь. Кроме йоги в окружении лемуров, гостей отеля завлекают прогулками с альпаками и сурикатами.

Постояльцы заранее проходят инструктаж перед общением с животными. Лемуры живут в самом парке, и жителям отеля предлагают проводить занятия там же, чтобы дополнительно не беспокоить и не травмировать животных.

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Сколько это стоит?

Ночь в отеле с завтраком, ужином и одним занятием йогой с лемурами стоит 450 фунтов (это около 45 640 рублей) на двоих. В качестве бонуса любителям йоги, природы и животных предлагается бутылка шампанского.

Одна ночь в отеле + трансфер из/в аэропорт на одного взрослого24 390 рублей
Одна ночь в отеле + трансфер из/в аэропорт на одного взрослого и ребёнка24 390 рублей
Перелёт Москва — Лондон с багажом на одного человека34 584 рублей
Одно занятие лемогой5 071 рублей
Общение с лемурами, альпаками и сурикатамибесценно

Фото: instagram.com/armathwaitehallhotel

В комнатах дизайнерский интерьер, который продуман до мелочей, поэтому в номерах очень уютно. А если вы вдруг заскучаете – не беда! На территории отеля можно искупаться в бассейне, пострелять из ружья, поплавать на сёрф-доске по озеру или сыграть в теннис.

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