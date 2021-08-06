Хочу туда: отель, где можно позаниматься йогой с лемурами

Эту необычную практику владельцы британского отеля назвали «лемогой». Считаем, сколько будет стоить такая поездка.
Отдохнуть от городской суеты, побыть наедине с собой и своими мыслями и поучаствовать в играх лемуров теперь реально. Сделать это можно в отеле Armathwaite Hall в Великобритании, который находится неподалёку от парка дикой природы Лейк-Дистрикт. Именно там и живут лучшие напарники по йоге, которые очень любят общаться с людьми.
Постояльцы заранее проходят инструктаж перед общением с животными. Лемуры живут в самом парке, и жителям отеля предлагают проводить занятия там же, чтобы дополнительно не беспокоить и не травмировать животных.
Ночь в отеле с завтраком, ужином и одним занятием йогой с лемурами стоит 450 фунтов (это около 45 640 рублей) на двоих. В качестве бонуса любителям йоги, природы и животных предлагается бутылка шампанского.
Одна ночь в отеле + трансфер из/в аэропорт на одного взрослого
24 390 рублей
Одна ночь в отеле + трансфер из/в аэропорт на одного взрослого и ребёнка
24 390 рублей
Перелёт Москва — Лондон с багажом на одного человека
34 584 рублей
Одно занятие лемогой
5 071 рублей
Общение с лемурами, альпаками и сурикатами
бесценно
Фото: instagram.com/armathwaitehallhotel
В комнатах дизайнерский интерьер, который продуман до мелочей, поэтому в номерах очень уютно. А если вы вдруг заскучаете – не беда! На территории отеля можно искупаться в бассейне, пострелять из ружья, поплавать на сёрф-доске по озеру или сыграть в теннис.