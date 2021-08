Чего ждём, сникерхед? Предстоящие релизы второй половины года

Пока вся уважающая себя сникер-общественность обсуждает только что вышедшие Air Jordan 1 Low от Travis Scott и Fragment, мы обратились в будущее — собрали пять коллабораций, релизы которых запланированы до конца 2021 года.

Немного о тенденциях

Сникерхед-культура в последние годы вышла на совершенно новый уровень. Коллаборации спортивных брендов с популярными артистами и дизайнерами стали ежедневной повесткой, но от этого не менее желанным объектом для сникерхедов. Сегодня в спортивную субкультуру не зазорно интегроваться ни Louis Vuitton и Dior, ни M&M’s.

Почему же такие союзы настолько популярны? Не столь важно, насколько уникальным дизайном будет обладать модель и сколько она стоит, важно — что она мало у кого есть. В 2021 году мы можем встретить модель с розничной стоимостью меньше $ 100, но заполучить её в свой гардероб будет отнюдь не просто.

The Simpsons x adidas McCarten «Ned Flanders»

Дата релиза: 3 октября

The Simpsons и adidas уже выпустили яркие пары, посвящённые любимому пиву Гомера и закусочной Krusty Burger, теперь настало время кроссовок, отсылающих нас к соседу семьи Симпсонов, Неду Фландерсу.

Нед — самый известный левша Спрингфилда, и эта деталь стала официальным теглайном модели. «Left-Handers Rule» — знаменитый девиз героя встретит вас уже на коробке. Обувь выполнена в зелёно-коричневой цветовой гамме, повторяющей главные оттенки в гардеробе Фландерса. Розовым цветом дизайнеры выделяют подкладку, которая отсылает к воротничку рубашки под зелёным свитером героя.

Nike Vaporwaffle x sacai x Jean Paul Gaultier

Дата релиза: сентябрь 2021

Для Nike и sacai рефрешинг этой модели не является дебютным — в январе 2020 года они уже объединили беговую ретро-модель Nike Waffle Racer и современные Nike Vapor Pegasus, представив её на неделе моды в Париже. Может быть, именно это вдохновило французский модный дом Jean Paul Gaultier — в сентябре выходит совместная версия силуэта.

Модель сохраняет дублированные элементы — подошву, шнуровку и «свуш», однако становится выше предшественника и приобретает узнаваемые массивные швы, проходящие прямо по центру кроссовок. Все 3 бренда получили место для своего логотипа — язычки и пятки дополнены двойным брендингом Nike и sacai, а на стельке размещена надпись Jean Paul Gaultier.

Мир получит сразу 2 расцветки силуэта — классическую чёрно-белую и горчично-синюю.

Vans x Kids of Immigrants

Дата релиза: 18 августа 2021

Kids of Immigrants (KOI) — общественная организация, созданная в Лос-Анджелесе в 2016 году и известная борьбой за расширение прав и возможностей иммигрантов. Этим летом организация совместно с брендом уличной моды Vans выпускает модель под названием Anything Is Possible. Этот девиз происходит от фирменного слогана организации.

Основатели KOI говорят о предстоящем дропе, как о дани уважения поколению, которое пожертвовало собой, чтобы добиться успеха следующего поколения.

Обувь полностью выполнена в белых и бежевых тонах, но отличается буйством фактур: пейсли, вельвет, бархат, овчина и лакированная кожа, даже подошва украшена мелкими повторяющимися надписями — слоганом Anything Is Possible и координатами места, где была создана организация KOI. Все эти детали символизируют множество историй и судеб, к которым обращаются создатели силуэта.

M&M’s x adidas Forum Low

Дата релиза: 2021

В этом году adidas решили забрать себе все самые яркие дропы: сначала покорившая всех коллаборация с Lego, теперь эксклюзивный дизайн Forum Low от M&M’s. Известно, что данная модель станет первой в серии сотрудничества adidas и Mars LLC — в ближайшее время нас ждёт ещё 5 вариаций модели в цветах известных драже.

Силуэт получил покрытие из натуральной кожи жёлтого цвета с включением деталей оттенка молочного шоколада — на язычке, подкладке и резиновой подошве. Дополнят каждую пару набором дополнительных шнурков и деталей для индивидуальной кастомизации своей пары. Поклонников шоколадных драже порадует и стелька, на которой разместили россыпь из разноцветных конфет.

New Balance 990v3 x Levi’s

Дата релиза: 2021

Модель 990v3 не является уникальной в плане сотрудничества двух американских брендов — мы уже видели совместные 992е, 327е и 1300е. На этот раз Levi’s и New Balance выбрали традиционную основу из голубой замши и классического денима. Разбавляют это «небесное» буйство детали кремового цвета — шнурки, окантовка логотипа, стелька и внутренняя отделка.

Точная дата выхода Levi’s x New Balance 990v3 ещё не объявлена, но, вероятно, выйдет на рынок этой осенью или зимой.

Salehe Bembury х Crocs Classic Clog

Дата релиза: 2021

Пока некоторые только привыкают к забавным резиновым калошам, которые заполонили улицы городов, мир сникерхедов уже принял кроксы в свою семью. Crocs анонсирует дизайн за дизайном, а заполучить их становится всё сложнее. Теперь у Crocs всё по-взрослому.

Недавно стритвир-дизайнер Салехи Бембури, который работал с Yeezy и Versace, в своём Instagram показал результат сотрудничества с Crocs, который совсем скоро появится в продаже. В то время, как большинство коллабораций кроксов заключается лишь в изменении цвета классической модели и добавлении деталей, Бембури переворачивает игру. Новая модель имеет объёмную ребристую текстуру белого цвета и разбавляется контрастными вставками — чёрным ремешком и полупрозрачным серым носком.

Сам силуэт повторяет фирменный отличительный знак Бембури — отпечаток пальца.