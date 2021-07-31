От ненависти до любви: как кроксы проникли в наш гардероб

Сейчас можно встретить сабо практически в любом семейном гардеробе. Они удобны и практичны в носке, необычно выглядят, имеют большую цветовую гамму, а также к ним можно прикрепить различные джиббитсы, поэтому каждый сможет подобрать кроксы для себя. Но мало кто знает историю бренда и как внедрить сабо в свой гардероб, поэтому вместе со стилистом Александрой Савельевой рассказываем об этом.

Александра Савельева стилист-консультант Что касается стилизации, то мне больше всего нравится комбинация кроксов с юбкой-тенниской, высокими носками, свитшотом и кепкой.

А вообще их можно добавить в любой образ, начиная от спортивного костюма и заканчивая платьями.



История бренда

В 1999 году три друга из американского штата Колорадо решили создать новый тип обуви. Во время морской прогулки по Карибскому морю Скотт Симанс похвастался приятелям резиновыми водонепроницаемыми галошами, которые не скользили и не оставляли следов на палубе. Обувь была сделана из крослайта, лёгкой вспенённой синтетической смолы. Друзьям Симанса, Линдону Хансону и Джорджу Бёдекеру-младшему, понравились галоши.

Фото: Glenn Asakawa/The Denver Post via Getty Images

Вместе они задумали открыть собственное производство резиновых тапок. Они должны быть удобными, не скользящими, не оставляющими следов на палубе. Они нашли канадскую компанию, которая производила удивительный полимерный материал. Он был мягким, лёгким и невероятно прочным. Оказалось, что обувь из этого полимера действительно отвечает всем поставленным требованиям. Они купили права на данный материал и начали тестовое производство обуви. После этого они зарегистрировали торговую марку — Crocs. Компания была названа в честь крокодила, потому что в профиль первая модель очень походила на крокодилью морду.

Первая пробная партия из 200 пар была выставлена на Международной выставке лодок Fort Lauderdale Boat Show, где рекламировалась как обычные мягкие лодочные туфли, которые не скользят и не натирают ноги. 200 пар были распроданы за несколько часов. Вскоре владельцы осознали, какой потенциал имеет изобретённая ими обувь. Оказалось, что люди готовы носить кроксы не только на яхте, но и дома, на улице, на работе. Компания начала активно развиваться и расширяться по всему миру. Пройдя через несколько кризисов, свойственных любой бизнес-компании, бренд по-прежнему пользуется популярностью. Сейчас сабо от Crocs — одна из любимейшей обуви поколения.

Сабо марки Crocs носят не только моряки, но и медицинские работники и спортсмены. Такая популярность вызвана тем, что врачам и медсёстрам особенно важно подбирать хорошую обувь, ведь рабочие смены часто сопряжены с постоянным стрессом и беспрерывным движением. Спортсмены полюбили кроксы за мягкость и лёгкость, которую так хочется ощутить после трудной тренировки.

Владислав Титов трёхкратный чемпион России по сквошу Когда ты шесть часов в день проводишь в спортивной обуви, стопа чувствует себя очень некомфортно, поэтому между тренировками я всегда переобуваюсь в кроксы. Из-за свободной посадки этой обуви я чувствую себя так, как будто остаюсь босым. Это помогает моему восстановлению между тренировками.

Как носят сабо знаменитости

Знаменитости приходят в кроксах на красные дорожки и выпускают с брендом резиновых тапочек громкие коллаборации, а похожую обувь в 2020 году начали делать и Канье Уэст, и спортивные марки.

Стиль Джастина Бибера довольно расслабленный и комфортный. Поэтому кроксы отлично вписываются в его гардероб. В марте певец анонсировал вторую коллаборацию своего личного бренда Drew House и Crocs. Раскупили их буквально за несколько суток, но пара была выполнена в лавандовом и жёлтом цветах и дополнена фирменными джиббитсами Drew House.

Сам Джастин неоднократно появлялся в общественных местах в сабо без лишних деталей. Носит он их с широкими футболками или майками-алкоголичками, шортами-тайтсами и гольфами.

Ариана Гранде предпочитает комбинировать кроксы в уличных образах. Она выбирает длинную толстовку, объёмную сумку и длинные носки. Для большего удобства завязывает свой фирменный высокий хвост. Сабо она выбирает самые классические — белые, без дополнительных деталей. Всё вместе выглядит спокойно, но утончённо.

Певица и рэперша Ники Минаж — полная противоположность Арины Гранде. Она предпочитает яркие розовые кроксы с обилием джиббитсов со стразами. Носит она их вместе с таким же розовым обтягивающим спортивным топом и леггинсами.

Александра Савельева стилист-консультант То, что кроксы наравне с Birkenstock стали популярны после пандемии, закономерно. Люди привыкли к комфорту и после снятия локдауна не хотели с ним расставаться. Также сандалии этой фирмы — это что-то свежее, но при этом более доступное, чем те же резиновые ботинки или сандалии от Bottega Veneta. Они разбавят любой образ, сделав его более расслабленным, но при этом добавят изюминки. Особенно эпатажно они будут выглядеть в регионах, так как люди здесь не так искушены стилистически и до сих пор считают, что это обувь только для дачи.





Известные коллаборации

В 2017 году гендиректором марки стал Эндрю Рис, который решил, что компании необходима стратегия, которая укрепляла бы связь бренда с потребителями и позволяла эффективнее общаться с ними. Коллаборации с известными марками и звёздами должны были привлечь внимание молодой аудитории и задать очередную моду на кроксы.

Уйти от имиджа производителя скучных резиновых тапок Crocs удалось за счёт сотрудничества с известными дизайнерскими брендами. Сабо впервые появились на подиуме в 2016 году. Тогда британский дизайнер Кристофер Кейн совместно с брендом представил галоши с мраморным принтом, с декоративными камнями и с мехом на показе.

Через год дизайнер Balenciaga Демна Гвасалия выпустил розовые, сиреневые, жёлтые и салатовые модели на десятисантиметровой платформе с джиббитсами.

А в этом году коллаборация произошла вновь, только теперь привычные нам кроксы можно купить на каблуке.

Бренд любит сотрудничать с артистами и группами. Неоднократно Crocs выпускали эксклюзивные модели с американским рэпером Post Malone, а в этом году в продаже были сабо от коллаба с Little Big.