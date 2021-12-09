Оправданий не заниматься становится ещё меньше.

13 способов сэкономить на тренировках. Речь не только о сезонных акциях на абонементы

Спорт – это здоровье, а на нём, как известно, экономить нельзя. Хотя сложно отрицать, что часто занятия составляют внушительную часть бюджета.

Есть несколько способов, чтобы тренироваться, минимизируя затраты и даже добавляя разнообразие в график. Мы подобрали 13 способов сэкономить на занятиях спортом:

Обратите внимания на пробные занятия

Их часто недооценивают, хотя большинство спортивных залов предлагают интересные условия на первых порах. Также это замечательный способ убедиться, что заведение вам подходит, тем самым не пустить деньги на ветер.

Наймите тренера на несколько занятий

Техника крайне важна, чтобы не навредить себе и извлечь максимум пользы. Если не хотите заниматься с тренером на постоянной основе, возьмите несколько занятий для начала, обратите внимание на нюансы и продолжайте заниматься самостоятельно.

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Единые абонементы

Нет нужды приобретать отдельно абонементы в спортивный зал, бассейн, сауну, на бокс и т.д. Почти все услуги часто можно найти в одном месте, что позволяет ощутимо сэкономить.

Бесплатные тренировки брендов

Nike, Puma и многие другие компании часто организуют бесплатные спортивные мероприятии в студиях и на свежем воздухе. Следя за обновлениями в социальных сетях, можно не только посетить полезную тренировку, но и получить там скидки на покупки у брендов.

Пробежки

Это бесплатно, удобно и полезно!

Фото: istockphoto.com

Любительские сообщества

На просторах интернета не составит труда найти объединения поклонников самых разных видов спорта. Они совместно проводят занятия в местных локациях. Такая сплочённая команда, в которой все друг друга поддерживают и делятся советами, точно никому не повредит.

Сайты со скидками

Множество платформ и аккаунтов призваны собирать выгодные предложения. Следите за их обновлениями, это отличный вариант, чтобы найти выгодный купон с акцией.

Тренировки в городских парках

Городские власти также поддерживают инициативу спортивной активности граждан, поэтому в парках часто проходят бесплатные тренировки. Сотни тренеров-волонтёров участвуют в подобных проектах. Не упустите шанс активно начать день на свежем воздухе и познакомиться с единомышленниками.

Корпоративные тарифы

Многие компании поощряют сотрудников за желание работать над собой. Поинтересуйтесь у руководства, вдруг вы даже не подозревали о такой возможности? Кстати, в том числе для студентов нередко действуют скидки в спортивных клубах, поэтому не забудьте захватить студенческий и спросить администратора.

Фото: unsplash.com/@lgnwvr

Групповые тренировки

Они всегда обходятся дешевле, а проходят порой продуктивнее индивидуальных. Вы можете совместно учиться и достигать целей, кроме того, спектр видов групповых занятий, как правило, шире.

Носите еду и воду с собой

Нет нужды переплачивать, в подобных местах наценка всегда высока. К тому же после занятия легко заказать лишнего, лучше выдержать паузу после тренировки, заранее позаботившись о приёме пищи, который усилит результат тренировки.

Советы из интернета

В современном обществе количество контента, направленного на помощь при занятиях спортом, просто зашкаливает. Найдите YouTube-каналы, которые подробно разберут тренировки и питание, читайте статьи и советы тренеров в социальных сетях.

Используйте подручные средства

Не стоит тратиться на приобретение специализированного оборудования, всё необходимое легко найти дома. Например, вместо гантелей просто возьмите две бутылки воды.