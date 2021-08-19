Как сэкономить на здоровых продуктах и при этом вкусно питаться?

Можно ли питаться правильно, вкусно и недорого? Как сократить расходы на ПП?



Рассказывает нутрициолог.

Считается, что «обычная» еда стоит дешевле «здоровой». Но это не так. Полезно не значит дорого! Делимся с вами лайфхаками, которые помогут правильно питаться с ограниченным бюджетом.

Дарья Игнатова нутрициолог Экономия и становится причиной того, что люди продолжают питаться несбалансированно и наносить вред своему здоровью.

Почему здоровое питание — это не обязательно дорого?

По словам нутрициолога, здоровое питание обеспечивает рост и нормальное развитие человека, способствует укреплению здоровья, профилактике многих заболеваний и поддержанию нормального веса. Поэтому оно должно быть сбалансированным, разнообразным и питательным.

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Дарья: Экономия и становится причиной того, что люди продолжают питаться несбалансированно и наносить вред своему здоровью. Да, если в супермаркете зайти в отдел здорового питания, то от цен на «полезные» продукты на самом деле можно потерять аппетит. Но если вы решили начать правильно питаться, не обязательно бежать в лучшие супермаркеты здорового питания за авокадо, гречневым хлебом, рыбой и морепродуктами.

Как сэкономить на полезных продуктах?

Дарья: Переход на ЗОЖ зачастую воспринимается негативно. Именно поэтому в качестве компенсации мы часто покупаем более дорогие продукты: если рыба, то форель или лосось, если овощ, то авокадо. Но суперфуды часто переоценены и не всегда несут в себе обещанную пользу. Реклама приглашает нас посещать магазины здорового питания с огромными прилавками и красивыми надписями «без сахара», «эко» «натуральный продукт». Вот только красивая зелёная упаковка с изображением счастливых улыбающихся людей отнюдь не гарантирует полезного продукта внутри.

Замораживайте еду. Нутрициолог советует каждый год запасаться баклажанами, перцами, ягодами, кабачками и всем, что можно заморозить. Это позволит правильно питаться и зимой, не увеличивая при этом расходы. Если нет возможности замораживать продукты дома, обратите внимание на замороженные овощи и ягоды в магазинах.

Закупайтесь на рынке. Ещё один хороший вариант сэкономить на покупке цельных и здоровых продуктов, отмечает нутрициолог. «Я часто в своём «инстаграме» показываю количество и стоимость купленных продуктов, и многие мои подписчики удивляются невысоким ценам. Например, сейчас стоимость кабачков за 1 кг составляет 40-50 рублей, клубники — 150 рублей, огурцов — 40 рублей, голубики — 360 рублей, помидоров — от 30 до 100 рублей», — говорит эксперт.

Готовьте дома. Кафе и рестораны правильного питания неоправданно завышают цены на меню. Если посчитать, сколько мы тратим на еду вне дома, то получится внушительная сумма. Но выход есть — готовить дома. Например, смузи, кашу на кокосовом молоке, тост с лососем и авокадо будет гораздо дешевле сделать самостоятельно. Плюс вы сами определяете размер порции. Да и не в любом кафе есть низкокалорийные блюда.

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Заменяйте популярные продукты. Популярные и дорогие суперфуды легко можно заменить бюджетной альтернативой. Вместо капусты кейл, например, купить цветную. Ягоды годжи заменит малина, которую можно предварительно заморозить летом. Курица и треска стоят намного дешевле разрекламированных индейки и минтая.

Покупайте товары в оптовых магазинах. Покупайте продукты оптом, а не в фирменных магазинах. К примеру, гречка вряд ли отличается в разных местах покупки. Зато цена существенно разнится, говорит нутрициолог.

В заключении эксперт отмечает, если покупать некачественные продукты, то лечиться потом будет дороже, чем правильно питаться. Дешёвая пища и фастфуд содержат вредные добавки (трансжиры, фосфаты, дешёвые масла, усилители вкуса). Они «подтачивают» сердце и сосуды, нарушают работу желудочно-кишечного тракта, ухудшают состояние костей. Употребление качественных продуктов — это залог здоровья, а в перспективе и экономия средств на визиты к врачу и покупку лекарств.

Дарья: Гораздо проще и дешевле предотвращать заболевания, чем лечить. На консультациях я со своими подопечными подробно разбираю состояние организма, учитывая результаты их анализов, чтобы в дальнейшем они составляли свой приём пищи бюджетно и вкусно. С помощью гармонизации рациона можно выйти на новый уровень отношений с едой и избавиться от пищевых зависимостей, которые сильно «бьют» по нашим финансам.