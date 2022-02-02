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Как выбрать тренажерный зал: 5 правил, чтобы не бросить заниматься

Как найти идеальный фитнес-клуб? 5 правил, которые помогут не разочароваться в выборе
Мария Кузовлева Алия Нургалеева
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Как выбрать тренажёрный зал?
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Перед покупкой абонемента нужно хорошо проверить некоторые моменты.
На что обратить внимание перед покупкой абонемента на фитнес? Какие факторы могут стать решающими при посещении фитнес-клуба?

Отвечает директор департамента спорта и фитнеса в сети Бассейны «Атлантика» в Санкт-Петербурге.

Найти идеальный спортзал – это как искать иголку в стоге сена. Зачастую именно поэтому многие откладывают поход на фитнес – чтобы избежать неприятного опыта и не выбрасывать деньги на ветер. Подготовили полезные советы, которые помогут вам сделать правильный выбор.

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Учитывайте месторасположение клуба

Адрес – один из главных пунктов при выборе. Если спортзал находится на другом конце города, с большей вероятностью вы будете там нечастым гостем. Идеальное расположение – это рядом с вашим домом или работой, в пешей доступности. Если вы работаете в бизнес-центре, в котором есть спортзал, смело делайте выбор в его пользу. Так вы сможете тренироваться даже во время обеденного перерыва. Тем более что многие компании сотрудничают с фитнес-клубами и приветствуют корпоративный спорт.

Фото: istockphoto.com

Сходите на ознакомительный визит

<a href="https://www.championat.com/authors/5377/1.html">Мария Кузовлева</a>
Мария Кузовлева
фитнес-тренер, директор департамента спорта и фитнеса в сети Бассейны «Атлантика» в Санкт-Петербурге

Практически все фитнес-клубы предлагают бесплатное посещение. Иначе как ещё понять, что это место вам подходит? Если вы действительно задумываетесь о покупке абонемента или выбираете между двумя спортзалами, это отличный способ решить проблему и посмотреть на обстановку изнутри.

Не забудьте заглянуть в раздевалки и душевые кабины – там должно быть чисто. Никакой сырости и плесени, разумеется. Чтобы не ходить с лупой по спа-зоне, можно почитать отзывы клиентов в интернете. А заодно оценить активность клуба в соцсетях.

Фото: istockphoto.com

Оцените работу администраторов

Обратить внимание стоит и на персонал рецепции. Ведь по всем вопросам вам придётся обращаться именно к ним. Мало кому понравится, если менеджеры будут проявлять неуважение или снисходительно относиться к обращениям клиента. Другая крайность, когда отдел продаж настойчиво предлагает услуги клуба. Персонал должен быть вежливым – это очень важно, ведь порой неприветливость сотрудников может отбить желание тренироваться.

Изучите тренерский состав

Тренер – это всегда пример для клиента. Тот человек, который мотивирует, поддерживает, заряжает энергией. Поэтому тренерский состав также очень важен при выборе зала. Вот только отличить хорошего инструктора от плохого – сложно, особенно новичку. Как показывает статистика, почти каждый второй работает без соответствующих навыков, и шансы наткнуться на непрофессионала велики.

Совет от эксперта: обращайте внимание на опыт работы, наличие соответствующего сертификата. Многие компании составляют рейтинг своих сотрудников в зависимости от их стажа, образования и спортивных достижений. Пусть это будет для вас дополнительной подсказкой в выборе клуба, а затем и тренера.

Фото: istockphoto.com

Обратите внимание на наполняемость зала

Этот пункт для многих становится решающим. Есть клубы, где приходится часами ждать освободившийся тренажёр. Такую картину можно встретить в оздоровительных заведениях с очень низкими ценами, где что ни день – то день открытых дверей. Вентиляция чаще всего в этом случае перестает справляться, и в спортзале становится очень душно. Чтобы не упустить это из виду, достаточно посетить клуб в час пик.

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