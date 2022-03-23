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Какие спортивные костюмы носили в 80-х: история спортивного костюма

Эволюция спортивного костюма от СССР до наших дней
Наида Саидова Дина Тороева
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Как менялся спортивны костюм от СССР до наших дней
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Как менялась одежда, ставшая главным атрибутом современного человека.

Сегодня сложно представить свой гардероб без спортивного костюма. Он давно стал не униформой для занятий спортом, а удобной, стильной повседневной одеждой. Но для этого спортивной моде пришлось пройти долгий путь развития. Рассказываем, как менялся спортивный костюм от 50-х и до наших дней.

Те самые «треники» и майки-алкоголички

Середина прошлого века – период достаточно сложный для отечественного спорта: войны, смена политического курса, отсутствие нашей сборной на Олимпийских играх — всё это способствовало значительному отставанию спортивной индустрии Союза от западных держав. В 1952 году СССР возвращается на олимпийский пьедестал, приняв участие в летних Играх в Хельсинки. С этого момента можно говорить о культуре спортивной одежды в стране.

Фото: РИА Новости

Можно сказать, что отечественная спортивная мода началась с трикотажных «треников». Именно легендарные синие тренировочные штаны с растянутыми коленями стали символом принадлежности к спорту на несколько десятилетий вперёд.

Треники предназначались для любого повода: пробежка на стадионе, утренняя зарядка на балконе (пока всё логично), встреча с друзьями, поход в магазин — везде, где предполагалось наличие одежды, доминировали именно они.

Немного позже к тренировочным штанам добавилась синяя «мастерка» с замком на вороте. Она стала настоящим символом Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Говорят, что уже в 60-е свитер с застёгивающимся воротником и надписью «СССР» стал очень редким продуктом – его было тяжело купить обычному человеку, и зачастую он передавался в наследство от старшего поколения.

Фото: РИА Новости

Ещё одним важным спортивным элементом того времени стала белая хлопковая майка на широких лямках. Майка-алкоголичка, как её станут называть позже, быстро вошла в обиход советского человека и считалась как элементом нижнего белья, так и частью спортивной формы.

<a href="https://www.championat.com/authors/4881/1.html">Дина Тороева</a>
Дина Тороева
автор и создатель блога об уличной культуре First Soupe

Показательно, что подобные «майки-алкоголички» имеют плохую репутацию не только в России. В США бельевую майку называют «wife beater», дословно – «избиватель жены». В 1947 году мужчина из Детройта по имени Джеймс Хартфорд был арестован за избиение своей жены, и его фотография в такой майке стала причиной неофициального названия «wife beater». В 1951 году ещё больше сомнительный имидж бельевой майки укрепил фильм «Трамвай «Желание» с Марлоном Брандо, и майка начала ассоциироваться с необразованными и грубыми италоамериканцами из рабочего класса.

В 60-е годы на прилавках появились красные и синие модели спортивных костюмов, откровенно скопированные у adidas. Конечно, встречались импортные изделия, но это были очень редкие единичные случаи и их хранили для особых выходов в свет.

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В стране появилась фирма!

Рядовой советский гражданин СССР узнал, что такое adidas, только в 70-х годах. Большим толчком этому стал показ спортивной телепередачи «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!». Это были своеобразные немецкие «Весёлые старты», проходившие при поддержке Олимпийского комитета и разрешённые к трансляции на советском пространстве.

Фото: РИА Новости

Само определение «адидасовский» появилось примерно в это же время. Тогда же народ узнал, что любая импортная вещь — это фирмА! Именно это понятие станет определяющим принадлежность к определённым слоям общества в 90-х.

Фото: РИА Новости

Обувь adidas появилась в СССР ещё при Сталине, однако доступна была лишь избранным спортсменам. Получить заветные кеды, не говоря уже о спортивных костюмах, могли только атлеты, представляющие страну на высшем международном уровне. С началом хрущёвской «оттепели» руководство страны дало добро на массовые заказы одежды, обуви и экипировки у немецкой фирмы для разных спортивных сборных.

<a href="https://www.championat.com/authors/4881/1.html">Дина Тороева</a>
Дина Тороева
автор и создатель блога об уличной культуре First Soupe

Об одном из самых ранних упоминаний обуви adidas на ногах советских спортсменов известно из интервью Нины Пономарёвой, метательницы диска и чемпионки Олимпийских игр 1952 года. Её цитата: «Я древняя настолько, что мне сам Ади Дасслер мерку с ноги снимал в Хельсинки, чтобы сделать обувь. Видимо, сильно мои резиновые тапочки не понравились». По её словам, экипировка на Олимпийских играх в Хельсинки сыграла не последнюю роль: «Хорошо, хоть под Игры приодели — выдали костюмы. Выглядели мы поприличнее венгров, румынов — те вообще нищета».

Неон и много синтетики

В 1980-е годы случился настоящий бум спортивной моды как во всём мире, так и в СССР. Одежда, изначально предназначенная для спорта и активного досуга, стала именно модной.

Это десятилетие считается одним из самых безвкусных, но в спорте всё было как никогда позитивно: неоновые цвета, лосины, спортивные купальники и гетры стали символом новой эпохи.

Фото: РИА Новости

Если выбрать всего лишь один образ, вдохновивший целое поколение, то это, конечно, будет американская актриса Джейн Фонда на занятии по аэробике – аэробикой заболел весь мир. Спортивный стиль стал маст-хэвом и транслировался со страниц журналов, с экранов телевизоров и на любых медийных событиях. В моду вошли лосины, кроссовки, эластичные повязки для волос, футболки, бейсболки и спортивные сумки.

Фото: Getty Images

В это время свою долю славы забирают мешкообразные костюмы с кричащими цветами, сделанные из синтетических материалов. Это явление по понятным причинам (ни о каком удобстве и функциональности «балоневого» комплекта говорить не приходится) становится кратковременным, однако оставляет большой след в культуре, связывая такие комплекты с дворовыми разборками и запахом криминала.

Фото: РИА Новости

Олимпиада-80, которая прошла в Москве, подарила нам первые зачатки действительно удобной и комфортной спортивной одежды: олимпийка до сих пор символизирует качество, простоту и лёгкость.

Криминальные и технологичные 90-е

Всё большее количество модельеров во всём мире в 1980-е и 1990-е годы стали обращаться к теме спорта. Элементы спортивного стиля соединяются с другими и выходят на подиумы. Границы между одеждой для активного отдыха и спортивной практически стираются, люди предпочитают носить спортивные костюмы и кроссовки всё чаще в качестве повседневной одежды.

После падения железного занавеса советский народ, совсем не избалованный разнообразием и выбором, принялся скупать всё, что ранее было недоступно: люди массово начинают обращаться к западным брендам, не различая оригинальную продукцию от кустарных подделок. Из 80-х годов в 90-е перетекает мода на кислотные цвета и стиль унисекс.

Фото: istockphoto.com

Первая половина 90-х годов у многих ассоциируется с бандитами. Если «новые русские» надевали малиновые пиджаки, то рядовые члены околокриминального мира выбирали подчёркнуто спортивный стиль. В этой среде было круто носить тот самый «фирменный» спортивный костюм, который сочетали с массивными кроссовками или лакированными туфлями.

Ещё одним трендом десятилетия стала ожесточённая борьба за спортивные результаты, поэтому спортивная одежда начала претерпевать ещё один переход: теперь производители пытаются завоевать мир аэродинамическими свойствами и технологичными материалами.

Фото: Getty Images

В эти годы на отечественных прилавках появились мужские трико для бега, беговые купальники для женщин, бра и топы.

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Курс на стразы и велюр

В 2000-х спортивные вещи стали не только неотъемлемым атрибутом обыкновенной жизни, но и глубоко проникли в вечернюю и деловую моду. Самая популярная комбинация этого десятилетия — велюровый спортивный костюм и любой выход в свет.

Фото: Getty Images

Так делали Пэрис Хилтон и Николь Ричи, а теперь и каждый житель России нулевых. Это течение получило название «спорт-шик» за свою вычурность и даже, местами, вульгарность.

Фото: Getty Images

Публичные личности стали появляться на публике в брюках с лампасами, кроссовках на танкетке с добавлением ярких аксессуаров или украшений, на улицах массово стали встречаться молодые люди в спортивных костюмах с пайетками и брюками на экстремально низкой посадке.

Предмет первой необходимости

В 2020 году планету накрыл вирус, который обязал нас кардинально поменять свои привычки и «узаконить» комфорт на всех стадиях нашей социальной жизни. Спортивный стиль стал движущей силой не только масс-маркета, но и люксовых брендов.

Фото: monochrome.ru

Справедливости ради стоит сказать, что ещё до пандемии главные модники и инфлюенсеры стали продвигать в массы комфорт и фактуру спортивных костюмов. Это дало свои результаты — последняя пятилетка характеризуется огромным наплывом брендов, которые специализируются на монопроизводстве — пошиве исключительно трикотажных комплектов.

Фото: vk.com/reebok

Сегодня спортивные костюмы носят даже на работу, что говорить о прогулках и встречах с друзьями. Выбор таких изделий просто огромен: плотные с подкладкой или тонкие для активных занятий, прямые или собранные резинкой на голени, яркие или в пастельных тонах, однотонные и минималистичные или с множеством деталей.

Раньше, уходя дальше от стадионов, мы всё реже сталкивались с людьми в спортивных костюмах. Сегодня эта переменная абсолютно не зависит ни от места, ни от возраста, ни от повода.

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