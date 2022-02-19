Что мы будем носить этой весной? Элементы одежды, которые нельзя оставить без внимания

Этой зимой снега было как никогда много, поэтому мы все в ожидании прихода весны и сухих тротуаров, когда можно будет перейти на более лёгкую одежду и обувь. Несмотря на то что в этот сезон многие элементы гардероба перекочуют из прошлого, есть и совершенно новые стилевые направления и тенденции.

В этой статье расскажем, что стоит выбрать для нового весеннего гардероба.

Анна Дукис персональный стилист В следующем сезоне весна-лето 2022 будут актуальны расслабленные, но при этом подчёркивающие фигуру спортивные вещи.

Стильные тенденции этой весны

В этом сезоне на многих fashion-инфлюенсерах вы сможете увидеть многослойные образы, которые будут заточены не только на технологичности и практичности, но и на украшательстве. В моде это явление называют скульптурным стайлингом. Его идея заключается в том, чтобы собрать комплект с непривычными сочетаниями, используя, например, куртку как юбку, а шарф – как ремень.

Не обошлось в скульптурном стайлинге и без трендов на DIY и переработку, поэтому не удивляйтесь, если увидите топы-сетки поверх трикотажных платьев и водолазок, а лучше – экспериментируйте с собственными образами.

Если говорить о кроссовках, в этом сезоне снова возвращаются так называемые dad sneakers, пришедшие из стритвира. Массивные кроссовки в духе 1990-х этой весной будут выделяться грубым силуэтом, толстой, практически тракторной подошвой и серебристым цветом.

Кроме этого, весной стоит отдать предпочтение кроссовкам с акцентом на фактуру. Так, 574-я модель New Balance была переосмыслена Миуччей Прадой. В тандеме с брендом были созданы кроссовки из «рваного» денима. Они сразу взорвали социальные сети и привлекли внимание модных критиков на осенних показах.

А разноцветные кроссовки, будто связанные крючком, как у Chloé Nama и Valentino Garavani, тоже имеют все шансы стать главным трендом спортивной обуви этого сезона.

Также популярны будут высокие кеды на толстой подошве. Такие можно найти у Converse. Марка создаёт обувь на массивной подошве уже несколько сезонов, а дизайнер Джонатан Андерсон выбрал её для дропа своих первых кед и по-прежнему остаётся верен такой модели.

Обязательные элементы весеннего гардероба

По словам эксперта, весной на пике популярности будут расклешённые брюки и кроп-топы с длинным рукавом. Также в спортивный стиль сейчас активно внедряется элемент наружных швов, что создаёт иллюзию корсета на топах.

Цветовая гамма остаётся яркой и жизнерадостной — актуальны будут оранжевый, ярко-зелёный, розовый, синий электрик, а также в новом сезоне с нами будет и главный цвет года, объявленный Pantone — «very peri» — пастельно-фиолетовый.

Также стоит отметить, что на пике популярности будет и стиль 2000-х. Присмотритесь к велюровым комплектам с низкой талией и кофтам на зип-молниях. Дополняйте спортивные образы высокими белыми кедами, массивными кроссовками или же стёгаными тапочками.