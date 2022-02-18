«Чуда не случилось». Дневник российского олимпийца об Играх и жизни в Пекине

Саночник Роман Репилов рассказывает о том, что было на Олимпиаде и почему в этот раз «не фартануло».

Олимпийские игры почти подошли к концу. Судьи раздали практически все комплекты медалей, а некоторые атлеты уже разъехались по домам. Скажем откровенно, борьба была непростой. Наш герой решил поделиться с вами тем, что происходило во время Игр.

Роман Репилов российский саночник, участник олимпийской сборной Привет! С вами снова Рома Репилов. Спустя такое долгое время я снова здесь и готов рассказать, что было дальше.

1 февраля: «Китайцы — очень системные товарищи. Претензий к ним нет»

Первые четыре дня в Пекине мы акклиматизировались, ходили тренироваться в тренажёрный зал, наматывали километры на велотренажёре и гуляли по деревне.

Кстати, она очень круто сделана. Планировка тематическая, разные локации есть. Вообще, атмосфера в Китае гораздо круче, чем в Корее. В Корее — это просто жилой квартал, в котором в центре поставили шатёр с едой, и всё. Многоэтажки стоят, и ты в них живёшь, выходишь только поесть. Практически ничего не было.

Я старался снимать всё на видео и надеюсь, что соберусь чуть позже, чтобы смонтировать один большой блог.

Это моя вторая Олимпиада, и она вообще другая. Естественно, первое, что бросается в глаза — это ковидные ограничения. Надо постоянно ходить в маске, обрабатывать руки, переживать дезинфекцию помещений, набирать еду в перчатках и сидеть через стекло друг от друга. Конечно, мы уже привыкли, поскольку год живём по этим правилам. Нас ничем не удивить.

Сегодня, как и каждый день перед завтраком, мы сдавали ПЦР-тесты, с 7:00 и до 11:00, можно было прийти в любое время. Особенность ещё в том, что тест делали не через нос, а через рот. Китайцы еле-еле там ковыряли палочкой, ничего страшного. Вообще безболезненно и мягко.

От организации этой Олимпиады у меня только положительные эмоции. Да, были нюансы в плане перемещений и наших отъездов с трассы, но это потому, что китайцы — очень системные товарищи. Если есть маршрут, то там чёткие остановки, чёткое время отъезда и выезда, и они вообще от него не отходят. Во всех остальных случаях можно обратиться к волонтёрам. Была настроена очень серьёзная система, все и всем помогали. В этом плане к ним вообще претензий нет, наоборот, только похвала. Ещё в каждом отряде, грубо говоря, был свой англоговорящий китаец, который всё решал. В любом случае там был Wi-Fi, я настроил переводчик, и мы свободно общались.

Фото: Getty Images

2-3 февраля: «Ничего особенного»

Всё как обычно и ничего такого особенного. У нас нет квалификации на самих Олимпийских играх, мы квалифицируемся на Кубках мира. На Игры приезжает состав, который 100% будет участвовать в гонке. То есть надо попасть на саму Олимпиаду, квалифицироваться по всем квотам, по нормам и выступать.

Начались тренировочные заезды для мужских групп А и B. Мы приехали, нам дали два заезда с женского старта для того, чтобы подготовиться к эстафете. Потом мы три дня по два раза катались со своей точки старта, с мужской. А потом уже гонка. Ничего такого особенного не было.

Фото: Getty Images

4 февраля: «Хотел поехать на открытие Игр, но не получилось»

Сегодня я хотел поехать на открытие. Церемония проходила относительно недалеко, два часа на машине. Просто так получилось, что выезд был за пять часов до начала, и, соответственно, там надо было находиться ещё три часа, стоять, ждать своей очереди. Из-за этого я не поехал. Я буду стоять — у меня спина отечёт, а на следующий день гонка. Поэтому я решил, что нет. Очень хотелось, но не получилось, не фартануло.

5 февраля: «9-е место — это не то, ради чего было положено четыре года жизни»

Без комментариев, друзья. 9-е место – это не то, ради чего было положено четыре года жизни. Но с победой или поражением, всегда чувствую вашу поддержку, за что каждому из вас большое армейское спасибо🤝 Будет ещё одна возможность побороться за медали, поэтому ждём на низком старте эстафету.

10 февраля: «Все проехали в свою силу, но чуда не случилось»

Фото: РИА Новости

Вот и всё… «Деревянная» медаль в эстафете. Все проехали в свою силу, но чуда не случилось. Правильные выводы уже сделаны. Теперь снова в путь, четыре года, с нуля к этой вершине. Отдельно хочу сказать спасибо всем болельщикам. Вы всегда рядом, что бы ни происходило, это чувствуется и очень важно для меня🤜🤛 Спасибо вам за это. Ещё не раз мы вместе будем праздновать победы и наслаждаться красивой борьбой😉.

Редактировал Павел Сухоруков.