Что подарить на 23 февраля? 7 необычных образовательных курсов для мужчин

День защитника Отечества давно перестал быть праздником исключительно военнослужащих и всех, кто давал присягу защищать Родину. Сегодня мы воспринимаем этот день как символ мужественности и возможность ещё раз сказать, как мы дорожим нашими мужчинами. Выбор подарка для своих защитников — пап, мужей, братьев или просто коллег — дело непростое, и в этом году предлагаем дарить знания.

Экстремальное вождение

Вождение в сложных условиях будет интересно тем, кто хотел бы овладеть автоискусством профессионально. Обычно такие курсы предназначены как для новичков, так и для опытных водителей, а занятия проходят и по теоретической части, и на практике.

Фото: unsplash.com/@shotz

Ученикам предоставляют большое количество трасс разной степени сложности, содержащие все возможные препятствия: болота, глубокие колеи, броды, склоны и т. д. Учиться можно на своём автомобиле или на машинах автошколы.

Подарить курс.

Банное дело

Это настоящее искусство. Прослушавший полный курс сможет разбираться в различных видах банного массажа и в особенностях использования веников, будет знать правила безопасного парения и правильно проводить все банные процедуры.

Подарить курс.

Фехтование

Можно научиться искусству фехтования сразу на нескольких видах оружия: рапире, мечах, классических шпагах или саблях. Для первых занятий можно взять оборудование в аренду, а уже потом приобрести своё.

Фото: istockphoto.com

Некоторые уроки посвящены известным событиям. Вместе с тренерами ученики воссоздают знаменитые поединки, что будет интересно любителям истории и боевых искусств.

Подарить курс.

Метание ножей

На таких занятиях всё по-взрослому. Метать ножи и топоры с определённых дистанций и постепенно овладевать разными техниками — вот чему учат на мастер-классах.

Занятия развивают ловкость, координацию и концентрацию. Но тренироваться можно только с 10 лет.

Подарить курс.

Управление вертолётом

Вертолётная академия — мечта, воплотившаяся в реальность для тех, кто хочет овладеть искусством безопасного пилотирования.

Фото: istockphoto.com

Существует множество программ, готовящих частных пилотов лёгких вертолетов. Но все они требуют максимального погружения в процесс. Такие курсы — подарок для самых смелых и ответственных.

Подарить курс.

Пивоварение

Можно пройти короткий мастер-класс, чтобы увидеть изнутри сам процесс. А можно получить новую профессию — со стажировкой, экзаменом и сертификатом, подтверждающим вашу квалификацию.

В большинстве школ в конце занятия участники дегустируют пиво, которое сварила предыдущая группа. А вот результат собственных трудов попробовать не получится: напитку потребуется время, чтобы созреть.

Подарить курс.

Кузнечное дело

Пожалуй, для многих это едва ли не самое «мужское» занятие. Чтобы проявить себя в кузне, придётся справляться с настоящим огнём и работать со сложным металлом.

Фото: unsplash.com/@supergios

На мастер-классах можно своими руками сковать нож или подкову, а если получится — и целый топор! Изделие можно забрать с собой. Кстати, в кузню пускают уже с шести лет. Считайте, подарок сыну или младшему брату у вас уже есть.

Подарить курс.