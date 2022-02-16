Стильное будущее российского хоккея: молодые звёзды сборной выбирают комфорт

Перспективные хоккеисты рассказывают о том, что надевают в повседневной жизни.

Спортивная мода давно вышла за рамки соревновательных площадок. Сегодня стиль спортсмена продолжается на официальных мероприятиях и даже в личных социальных сетях.

Хоккей – один из передовых видов спорта в этом плане: игроков снимают для обложек глянцевых журналов, делают амбассадорами ведущих домов моды и даже приглашают создавать именные коллекции под своей маркой.

Хоккеисту сегодня важно поддерживать личный бренд как игрой, так и модными образами. Если титулованные спортсмены на fashion-мероприятиях чувствуют себя как рыба в воде, то их младшие коллеги только начинают свой путь.

В специальном проекте «Чемпионата» и HENDERSON рассказываем о правилах стиля будущих звёзд российского хоккея — молодых игроков сборной России.

В этом году Федерация хоккея России отмечает 75-летний юбилей. Из них целых 12 лет Дом моды HENDERSON является её официальным партнёром. Бренд создаёт парадную экипировку для игроков сборной России по хоккею и тренерского штаба, включая спортсменов национальной и молодёжной команд. О них — в нашем материале.

Ярослав Аскаров, 19 лет (вратарь)

Спокойствие, уверенность и характер – так определяет важнейшие качества вратаря Ярослав. Такой настрой позволяет ему показывать выдающиеся результаты. В 2020 году Аскаров был выбран в 1-м раунде под общим 11-м номером командой «Нэшвилл Предаторз».

Фото: Henderson

Ярослав — один из самых стильных представителей нового поколения российских хоккеистов. Вне тренировочной базы он предпочитает стиль casual, не пренебрегает яркими аксессуарами и пёстрыми оттенками.

Люблю деловой стиль, но мало мест, куда можно так ходить, потому что чаще всего занят.

Стоит отметить любовь Ярослава к спортивной обуви – он отлично подбирает кроссовки к образу и нередко делится трендовыми находками со своими подписчиками.

Марат Хуснутдинов, 19 лет (нападающий)

Марат – серебряный призёр юниорского чемпионата мира и будущее петербургского СКА. Клуб продлил контракт с игроком сразу до 2024 года. Главным в работе нападающего считает скорость, технику и игровое мышление.

Фото: Henderson

Как и любой профессиональный спортсмен, подавляющее большинство времени проводит в спортивной одежде. Быстрый ритм жизни накладывает особенности и на повседневные образы. Однако тем ценнее официальные выходы, которые обязывают к строгому костюму:

Иногда хочется поменять спортивный костюм на что-то элегантное.

Такую возможность игроку предоставляет Дом моды HENDERSON.

HENDERSON – крупнейший федеральный ретейлер мужской одежды в России. Официальные костюмы игроков сборных сидят как с иголочки, а ткани, из которых они создаются, бренд заказывает не где-нибудь, а в Италии, у своего многолетнего партнёра – фабрики REDA. Кстати, хоть костюмы и рубашки – визитная карточка HENDERSON, этим ассортимент не ограничивается. В коллекции бренда найдутся трикотаж, верхняя одежда, обувь, аксессуары и даже парфюмерия и косметика, то есть полный мужской гардероб от «А» до «Я». – крупнейший федеральный ретейлер мужской одежды в России. Официальные костюмы игроков сборных сидят как с иголочки, а ткани, из которых они создаются, бренд заказывает не где-нибудь, а в Италии, у своего многолетнего партнёра – фабрики REDA. Кстати, хоть костюмы и рубашки – визитная карточка HENDERSON, этим ассортимент не ограничивается. В коллекции бренда найдутся трикотаж, верхняя одежда, обувь, аксессуары и даже парфюмерия и косметика, то есть полный мужской гардероб от «А» до «Я».

Матвей Мичков, 17 лет (нападающий)

Матвей отличается особым трудолюбием, за что и попал в состав «взрослой» сборной и стал самым молодым игроком в истории сборных России и СССР. Сам он говорит, что его успех – 10% таланта и 90% трудолюбия.

Фото: Henderson

Мичков – совсем не публичный человек, но каждый образ он составляет, отталкиваясь от удобства.

Ценю в одежде комфорт.

Если постараться охарактеризовать стиль Матвея в повседневной жизни одним словом, то это точно будет «сдержанный». В данном случае мы говорим и о стиле, и об общении.

Кирилл Кирсанов, 19 лет (защитник)

Кирилл считается одним из наиболее физически сильных игроков в своём возрасте. Молодой человек уверен, что именно дисциплине он обязан всем. Перспективы Кирсанова вполне реальны – на драфте НХЛ 2021 года он был выбран под №84 в третьем раунде клубом «Лос-Анджелес Кингз».

Фото: Henderson

Образы, которые Кирилл выбирает для повседневной жизни, всегда сдержанны и лаконичны. Это отлично сочетается и с его характером – уверенным и решительным.

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Темп жизни спортсмена и публичность влияют на его стиль даже за пределами спортивной площадки. Важно уделять внимание не только своей игре, но и тому, как ты выглядишь, ведь именно это придаёт тебе уверенность в себе и чувство комфорта.

Материал подготовлен в честь 75-летия отечественного хоккея совместно с Домом моды HENDERSON и Федерацией хоккея России.