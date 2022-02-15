Куда этой весной поехать за впечатлениями? 6 уникальных мест в России

Какие природные явления и фестивали стоит увидеть этой весной в России?



Отвечает travel-блогер.

Зима подходит к концу, на улице становится теплее, природа зацветает – и это не может не радовать. Наверняка многие уже успели соскучиться по тёплой весенней погоде. В эту пору не только животные, но и туристы просыпаются от так называемой спячки. Составили для вас подборку невероятных природных явлений, ради которых стоит отправиться в путешествие.

Крым

Многообразие цветовой палитры здесь удивляет. В начале марта, когда в средней полосе России ещё лежит снег, зацветает миндаль. Природное явление часто называют весенним чудом – остров буквально утопает в бело-розовых кустарниках с пряным ароматом. Цветению вторят слива, яблоня, груша, полным цветом открывается магнолия. В середине апреля можно увидеть и частичку Японии – в это период проводится фестиваль цветущей сакуры в саду «Шесть чувств». А затем заглянуть в Никитский ботанический сад, который становится настолько ярким, что не отвести глаз.

Крым Фото: instagram.com/mriya.garden/

Ростовская область

Анастасия Чемакина travel-блогер, посетила 31 страну, путешественница со стажем За великолепным цветением можно отправиться в Ростовскую область. Здесь в заповеднике «Ростовский» ежегодно проводится фестиваль «Воспетая степь». Живописное мероприятие притягивает к себе толпы туристов, жаждущих увидеть огромные поля степных тюльпанов и ирисов. Цветами здесь можно любоваться с апреля по май.

Ростовская область Фото: rodnieprostori.ru/vospetaya-step/

Ямал

Одним из новых направлений в России стало посещение Ямала. Весной там ещё прохладно, но интересно будет посетить День оленевода и познакомиться с бытом кочевого народа. Праздник, как и сами жители этих мест, кочует из одного населённого пункта в другой. Здесь и гонки на оленьих упряжках, и прыжки через нарты, песни и танцы коренных жителей. В общем, всё, что погружает туристов в национальную культуру местных.

Ямал Фото: vk.com/dayolenevoda

Санкт-Петербург

Анастасия: За событийным туризмом можно отправиться на праздник корюшки в Санкт-Петербург. Конечно, в Северной столице хватает достопримечательностей. Но разве нельзя всё совместить? Обычно организаторы устраивают большой пикник для жителей и гостей города. Но пока точно неизвестно, состоится ли в этом году мероприятие из-за пандемийных ограничений.

Санкт-Петербург Фото: istockphoto.com

Байкал

Любителям более активного отдыха подойдёт Байкал. Примерно с конца февраля по март сюда приезжает больше всего туристов. В это время проводятся различные спортивные и праздничные мероприятия. Среди них, например, Фестиваль ледовых скульптур, где резчики по льду демонстрируют свои работы. От одной до другой фигуры можно перемещаться на коньках. На месте, разумеется, работает пункт проката. Есть ещё Байкальский Ледовый Марафон – один из самых впечатляющих экстремальных забегов мира по кристальному льду озера. Дистанции на выбор – 21,1 км и 42,2 км. Марафон стартует 27 февраля.

Байкал Фото: istockphoto.com

Калмыкия

Сюда многие приезжают на фестиваль тюльпанов, который проводится в середине апреля. На мероприятии можно полюбоваться цветущими растениями, приобрести сувениры народных мастеров и сделать красивые кадры на фоне этого великолепия. Подкрепиться здесь можно местными блюдами – например, бериками. Это традиционные изделия из теста с мясной начинкой, напоминающие манты или пельмени.