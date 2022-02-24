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Как избавиться от фобий: спорт поможет справиться с фобиями и страхами

Как физические нагрузки помогают в борьбе со страхом и тревогами? Рассказывает психолог
Анастасия Васильева Оксана Янковская
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Спорт помогает в борьбе с фобиями и тревожностью
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Достаточно 10-12 минут упражнений в день. Главное — не переборщить с интенсивностью, предупреждает Оксана Янковская.
Помогает ли спорт побороть панический страх? Как это работает?

Разбираемся вместе со спортивным психологом.

Пожалуй, у каждого есть свои фобии, с которыми приходится сталкиваться время от времени. Они вызывают необъяснимое чувство страха и тревоги. Негативные эмоции могут привести к серьёзным заболеваниям и психическим расстройствам. Чтобы избавиться от них, необходимо в первую очередь прибегать к помощи врачей и психологов. Многие специалисты включают в лечение занятия спортом.

Как физическая активность помогает избавляться от фобий и тревожных состояний?

<a href="https://www.instagram.com/yankovskaya_psy/">Оксана Янковская</a>
Оксана Янковская
спортивный психолог

Спорт не должен быть дополнительным стрессом, который будет усугублять психоэмоциональное состояние. Занимайтесь в удовольствие и согласно своему режиму.

Как недостаток активности влияет на психику?

Исследование журнала JAMA Psychiatry подтверждает, что любая физическая нагрузка помогает справиться со стрессом и предупреждает развитие депрессии. Учёные доказали, что занятия спортом положительно влияют на гиппокамп — участок мозга, реагирующий на эмоции и отвечающий за память. Гиппокамп уменьшается при шизофрении, биполярном расстройстве, депрессии и старческой деменции.

Фото: istockphoto.com

Для профилактики этих заболеваний достаточно всего 10-12 минут упражнений в день. А систематические занятия в течение трёх месяцев пойдут на пользу тем, кто имеет склонность к стрессу.

Несмотря на очевидную пользу для физического и ментального здоровья, не все выбирают спорт в качестве досуга. Чтобы восстановить силы, многие пытаются расслабиться пассивно: общаются в соцсетях, играют в видеоигры, смотрят фильмы и т. д. Это может приводить к разладу между телом и сознанием. А тренировки как раз возвращают всё на свои места.

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Почему спорт улучшает ментальное здоровье?

При проработке психологических травм многие специалисты рекомендуют включить физическую активность в план лечения. Спорт остаётся быстрым и доступным способом вернуть чувство уверенности в себе. Отсутствие движения плохо сказывается на качестве жизни.

Фото: istockphoto.com

Когда уровень тревоги повышается, всё тело напрягается, а внимание сужается. Такое состояние называют переходом в режим «борьба или бегство». Это автоматическая реакция организма на раздражитель, её вполне можно контролировать. Например, с помощью йоги вы научитесь правильному дыханию, сможете расслабиться телом и разумом. А уже через восемь недель ежедневной практики у вас повысится самооценка и снизится уровень стресса. Происходит это потому, что сокращаются миндалины мозжечка — глубокой структуры мозга, отвечающей за обработку стресса, страха и тревоги.

Фото: unsplash.com/@haleyephelps

Оксана: Многие исследования подтверждают, что любая физическая нагрузка и активный образ жизни (будь то пробежка, спортивная ходьба, кроссфит или аэробика) влияют на гормональный фон. В момент активности увеличивается выработка дофамина, серотонина, эндорфина и др. Эти нейромедиаторы влияют на эмоциональное состояние и снимают тревожность. Тогда возникает ощущение счастья, радости и так называемая «эйфория бегуна». Многие врачи, которые работают с паническими атаками, рекомендуют пациентам регулярно заниматься спортом. При этом интенсивность упражнений не должна быть чрезмерной.

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Как нагрузки помогают в борьбе со страхами?

С точки зрения психиатрии, фобия — это повышенное проявление неконтролируемого страха. Одним из её признаков считается излишняя тревога в определённых ситуациях.

Высокий уровень тревожности увеличивает риск появления и других расстройств, а также способствует развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам психолога, наибольшему риску подвержены, как правило, те, кто ведёт сидячий образ жизни. И именно физическая активность может быть одним из лучших немедицинских решений для профилактики и лечения беспокойства.

Фото: istockphoto.com

Лучше всего подойдут упражнения низкой интенсивности: велотренировка, занятие в танцевальной студии или быстрая прогулка. Подобные активности также помогают тем, кто испытывает чрезмерную нервозность, например, перед важным экзаменом или выступлением.

Какие выводы можно сделать?

  • Физическая нагрузка снижает чувство тревоги за счёт мышечного расслабления.
  • Кардиотренировки влияют на процессы в головном мозге, позволяя вырабатывать гормоны против тревожности.
  • Упражнения активируют лобные доли, которые помогают организму реагировать на действительные и воображаемые угрозы.
  • Регулярные тренировки могут частично заменить терапию, повысив уровень стрессоустойчивости и уверенности в себе.
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