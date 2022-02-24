Достаточно 10-12 минут упражнений в день. Главное — не переборщить с интенсивностью, предупреждает Оксана Янковская.

Как физические нагрузки помогают в борьбе со страхом и тревогами? Рассказывает психолог

Помогает ли спорт побороть панический страх? Как это работает?



Разбираемся вместе со спортивным психологом.

Пожалуй, у каждого есть свои фобии, с которыми приходится сталкиваться время от времени. Они вызывают необъяснимое чувство страха и тревоги. Негативные эмоции могут привести к серьёзным заболеваниям и психическим расстройствам. Чтобы избавиться от них, необходимо в первую очередь прибегать к помощи врачей и психологов. Многие специалисты включают в лечение занятия спортом.

Как физическая активность помогает избавляться от фобий и тревожных состояний?

Оксана Янковская спортивный психолог Спорт не должен быть дополнительным стрессом, который будет усугублять психоэмоциональное состояние. Занимайтесь в удовольствие и согласно своему режиму.

Как недостаток активности влияет на психику?

Исследование журнала JAMA Psychiatry подтверждает, что любая физическая нагрузка помогает справиться со стрессом и предупреждает развитие депрессии. Учёные доказали, что занятия спортом положительно влияют на гиппокамп — участок мозга, реагирующий на эмоции и отвечающий за память. Гиппокамп уменьшается при шизофрении, биполярном расстройстве, депрессии и старческой деменции.

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Для профилактики этих заболеваний достаточно всего 10-12 минут упражнений в день. А систематические занятия в течение трёх месяцев пойдут на пользу тем, кто имеет склонность к стрессу.

Несмотря на очевидную пользу для физического и ментального здоровья, не все выбирают спорт в качестве досуга. Чтобы восстановить силы, многие пытаются расслабиться пассивно: общаются в соцсетях, играют в видеоигры, смотрят фильмы и т. д. Это может приводить к разладу между телом и сознанием. А тренировки как раз возвращают всё на свои места.

Почему спорт улучшает ментальное здоровье?

При проработке психологических травм многие специалисты рекомендуют включить физическую активность в план лечения. Спорт остаётся быстрым и доступным способом вернуть чувство уверенности в себе. Отсутствие движения плохо сказывается на качестве жизни.

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Когда уровень тревоги повышается, всё тело напрягается, а внимание сужается. Такое состояние называют переходом в режим «борьба или бегство». Это автоматическая реакция организма на раздражитель, её вполне можно контролировать. Например, с помощью йоги вы научитесь правильному дыханию, сможете расслабиться телом и разумом. А уже через восемь недель ежедневной практики у вас повысится самооценка и снизится уровень стресса. Происходит это потому, что сокращаются миндалины мозжечка — глубокой структуры мозга, отвечающей за обработку стресса, страха и тревоги.

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Оксана: Многие исследования подтверждают, что любая физическая нагрузка и активный образ жизни (будь то пробежка, спортивная ходьба, кроссфит или аэробика) влияют на гормональный фон. В момент активности увеличивается выработка дофамина, серотонина, эндорфина и др. Эти нейромедиаторы влияют на эмоциональное состояние и снимают тревожность. Тогда возникает ощущение счастья, радости и так называемая «эйфория бегуна». Многие врачи, которые работают с паническими атаками, рекомендуют пациентам регулярно заниматься спортом. При этом интенсивность упражнений не должна быть чрезмерной.

Как нагрузки помогают в борьбе со страхами?

С точки зрения психиатрии, фобия — это повышенное проявление неконтролируемого страха. Одним из её признаков считается излишняя тревога в определённых ситуациях.

Высокий уровень тревожности увеличивает риск появления и других расстройств, а также способствует развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам психолога, наибольшему риску подвержены, как правило, те, кто ведёт сидячий образ жизни. И именно физическая активность может быть одним из лучших немедицинских решений для профилактики и лечения беспокойства.

Фото: istockphoto.com

Лучше всего подойдут упражнения низкой интенсивности: велотренировка, занятие в танцевальной студии или быстрая прогулка. Подобные активности также помогают тем, кто испытывает чрезмерную нервозность, например, перед важным экзаменом или выступлением.

Какие выводы можно сделать?

Физическая нагрузка снижает чувство тревоги за счёт мышечного расслабления.

Кардиотренировки влияют на процессы в головном мозге, позволяя вырабатывать гормоны против тревожности.

Упражнения активируют лобные доли, которые помогают организму реагировать на действительные и воображаемые угрозы.

Регулярные тренировки могут частично заменить терапию, повысив уровень стрессоустойчивости и уверенности в себе.