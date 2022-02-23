Как говорить о лишнем весе, чтобы никого не обидеть

Прежде всего стоит понять, нужны ли ваши советы и не пересекаете ли вы границы?

Как тактично намекнуть, что пора худеть? Можно ли вообще так делать?



Разбираемся вместе с психологом.

Разговаривать с близкими о проблемах с весом бывает очень сложно: необходимо подбирать правильные слова и быть тактичным. Но часто случается такое, что сами они не беспокоятся о набранных килограммах — и ваши комментарии будут излишни. Если же ваш друг или родственник действительно страдает от лишнего веса, нужно учитывать некоторые нюансы, чтобы обсудить проблему. Как правильно говорить на такую сложную тему?

Элеонора Трискало психолог Если вы хотите сказать другому о его лишнем весе, только потому что считаете, что тому пора похудеть, — это по меньшей мере некорректно.

Почему не стоит поднимать тему первым?

Сейчас многие придерживаются здорового образа жизни, но внешние факторы и особенности организма даже в таком случае могут привести к избыточному весу. Бывает и такое, что некоторые просто не замечают, что набрали лишние килограммы. А когда они становятся заметны, родные и близкие начинают переживать и пытаются намекнуть: пора бы начать худеть.

К сожалению, не всегда получается подобрать правильные тактичные слова. Прежде всего нужно узнать, понимает ли человек, что у него есть лишний вес, и считает ли это проблемой. Если он знает о набранных килограммах и пытается похудеть, ваши намёки могут выглядеть как издёвка.

Фото: istockphoto.com

Элеонора: В большинстве случаев люди с лишним весом сами прекрасно понимают, что им нужно похудеть. Большинство стыдятся этого, стесняются, хотят измениться, но из-за совокупности причин не могут этого сделать. У одних возникают гормональные сбои, у других — расстройство пищевого поведения, третьи заедают свои переживания. Это комплексная проблема, которую нужно решать мягко и деликатно. Исключением могут быть лишь случаи очевидного ожирения, которое угрожает здоровью, а сам человек ничего не предпринимает. Тогда фокус внимания нужно направлять не на вопрос лишнего веса, а на проблему здоровья и питания. Попробуйте замотивировать близкого улучшением самочувствия.

Как правильно обсуждать лишний вес?

Не стоит начинать разговор о похудении первым, лучше дождаться подходящего момента. Например, когда ваш близкий сам решит поделиться переживаниями и недовольствами по поводу своего состояния.

Фото: istockphoto.com

В такие моменты не нужно делать вид, будто вы не поняли проблему. Попросите друга или вторую половинку рассказать подробнее о переживаниях и тактично предложите свои методы решения проблемы.

Анастасия Романцова психолог, семейный терапевт Никто не знает, что для психики безопасно, а что нет. Но вряд ли можно «разрушить» взрослого человека комментарием про вес.

Анастасия: Только сам человек имеет право решать, как ему обходиться с собственным телом. И в отношениях важно уважать границы своего партнёра. Если у человека есть желание, потребность, физическая возможность поддерживать форму, он будет это делать. Если же чего-то не хватает, никто другой не сможет это изменить.

Точно не стоит демонстрировать близким, что их лишний вес крайне неудобен и тяготит вас. Если вы начнёте стыдить человека, реакция может быть неоднозначной: кто-то действительно начнёт худеть, но до критичного нездорового состояния, а кто-то — заедать негативные эмоции с ещё большим упорством.

Оба варианта развития событий опасны, потому что приводят к расстройству пищевого поведения, замедляют метаболизм и разрушают организм изнутри. Поэтому не стоит прислушиваться к советам, призывающим в открытую критиковать лишний вес.

Фото: istockphoto.com

Анастасия: Необходимо ответить на вопрос: почему мне важно, чтобы мой партнёр выглядел по-другому, был худым, мускулистым, стройным? Если вес для вас влияет на сексуальное возбуждение, важно сказать об этом через себя: «Я перестал(а) чувствовать влечение», «мне очень важна физическая составляющая, она влияет на моё желание».

При этом нужно убедиться, что у партнёра есть физическая возможность похудеть. Например, нет гормонального сбоя и речь не идёт о периоде восстановления после беременности. Вы всегда сможете объяснить партнёру или другу свои чувства и переживания, если будете действовать из любви к нему, а не из личных претензий.

При разговоре важно сохранять такт и говорить спокойно, не упрекая и не давая жёстких советов-установок. Иначе человек замкнётся и будет видеть в вас врага. Постарайтесь проявить сочувствие и рассказать про себя или кого-то другого, кто также боролся с лишним весом, смог добиться хороших результатов и чувствует себе гораздо лучше. Главное — бережно относиться к чувствам других и не пытаться навязать им своё мнение.