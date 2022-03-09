Почему сейчас нельзя отказываться от спорта? Отвечает тренер

Яна Радько мастер спорта по художественной гимнастике, основательница танцевальных студий Premium Pole Как спорт помогает в борьбе со стрессом?

С самого детства мы слышим громкие фразы о том, как важно заниматься спортом и предпочитать любой поездке на транспорте пешую прогулку. Но во взрослом возрасте всё иначе: много работы, бесконечные пробки и быт. Всё это отнимает последние силы, и на спорт нас уже не хватает.

Сейчас, когда в мире происходят большие перемены и организм находится в постоянном напряжении, спорт как никогда необходим. Рассказываем, как помогут физические нагрузки при стрессе и где найти мотивацию идти в зал вместо просмотра новостей.

Как организм реагирует на стресс?

«Бей, беги, замри» — три базовые реакции человека на стресс. И любая из этих фаз негативно влияет на организм. Стресс сильно ускоряет все биохимические реакции: тело готовится реагировать — сражаться или убегать. Но это больше подходит для первобытного человека. В современных реалиях конфликт редко решается подобным образом, хотя реакция организма на внешний раздражитель остаётся прежней. Запасённая энергия не тратится, в результате чего при длительном воздействии стрессовых факторов истощаются внутренние ресурсы организма.

Сейчас мы попали в довольно сложную эмоциональную ситуацию: напряжение в обществе растёт, и практически в каждом разговоре можно услышать последние новости. В таком режиме сложно оставаться стабильным. На помощь придёт спорт.

Фото: istockphoto.com

Чем может помочь спорт?

Любая физическая активность положительно влияет на гормон стресса — кортизол. Он отвечает за накопление жира (как источника дополнительной энергии), распад белка и повышение уровня глюкозы. Именно кортизол регулирует бессонницу, лишний вес, защищает нас от инфекций и активизирует мозговую деятельность. Физическая нагрузка в зависимости от её длительности и интенсивности может увеличивать или снижать уровень кортизола в крови. Нормированные тренировки помогают снизить уровень этого гормона и дать возможность организму восстановить внутренние резервы.

Часто бывает так, что из-за апатии заниматься не хочется. Но стоит только начать, и общее физическое состояние и настроение быстро улучшаются. Если вам сложно заставить себя пойти в зал после работы, замените тренировку на пешую прогулку, пусть даже небольшую. Заручитесь поддержкой родных или друзей и вместе сходите в бассейн или на йогу. Вы отлично проведёте время, отвлечётесь и расслабитесь.

Яна Радько Фото: instagram.com/premiumpole/

А лучше приходите на танцы! Танцы идеально разгружают мозг и позволяют научиться слышать и чувствовать тело. А ещё прекрасно стимулируют сразу несколько отделов головного мозга, поскольку заставляют одновременно сосредотачиваться на постоянном движении тела в пространстве и на запоминании танцевальных схем. Идеально для тех, кому нужно полностью отключиться от происходящего хотя бы на час.

Попробуйте перейти с мысли «спорт — это важно» на «спорт важен для моего здоровья». Мы можем адекватно реагировать на происходящее, находить в себе силы развиваться и строить дальнейшую жизнь только при условии, что хорошо себя чувствуем.