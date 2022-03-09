Почему часто мы видим только плохое и как с этим бороться?

Эмоциональное внимание человека формировалось исторически. И когда мы фиксируемся на негативе, это имеет объяснение с точки зрения исторического культурного кода: древний человек был вынужден сообщать своим соплеменникам информацию о происходящем вокруг. Это было условием выживания.

Светлана Смольянинова кандидат психологических наук Этот паттерн сохранился и по наши дни.

Как это работает?

Вспомните, как часто вы оставляете положительные отзывы о посещении тех или иных мест или при использовании различных услуг. Как показывает статистика, негативных отзывов всё-таки больше. Мы склонны концентрироваться на плохом, прежде всего, для того, чтобы предупредить окружающих о некой «опасности». Такая концентрация имеет в своём базисе историческую основу.

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Мы склонны фиксироваться на негативных эмоциях, прежде всего, для того, чтобы происходила выработка соответствующих гормонов, например, при эмоции страха в организме увеличивается выработка кортизола. Мобилизируются жизненные резервы, учащается сердцебиение и усиливается мышечный тонус для того, чтобы быть готовым противодействовать той или иной опасности.

Такая реакция обусловлена биологически, поэтому изменить это — задача весьма сложная.

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Пессимизм с точки зрения психологии — это явление, которое имеет в своей основе природу организации личности. У нас есть так называемая параноидная концентрация, то есть склонность человека к подозрительности, излишней наблюдательности, недоверию к окружающим. Это так и называется — параноидные структуры личности.

Эта черта может быть заложена в структуре характера, поэтому, если вы склонны окрашивать события в негативные цвета и можете назвать такое поведение вашим постоянным свойством, то в стрессовых ситуациях это будет лишь усиливаться.

Как справляться с негативными эмоциями?

Как говорят психологи, все эмоции нужны и все эмоции важны. И у страха, и у гнева или печали есть своя позитивная функция. Например, страх — мобилизует, печаль — учит нас принимать и тем самым справляться с негативными переживаниями, гнев нужен для защиты собственных границ. Поэтому важно не игнорировать свои эмоции, не бежать от них.

Первый шаг. Заметить и отметить эмоцию

Первое, что нужно сделать — признать своё эмоциональное состояние. Тогда, когда мы его осознаём, когда мы проговорили, когда его заметили, мы можем как-то взаимодействовать со своим состоянием и корректировать его.

Второй шаг. Определить интенсивность эмоции

Когда эмоция обозначена, важно определить её силу и интенсивность по шкале от 1 до 10. И если ваше эмоциональное состояние близко к десяти, нужно при помощи техник релаксации прийти в оптимальное состояние.

Фото: unsplash.com/@mattmoloney

Это могут быть дыхательные техники или техники работы с телом, заземление или, например, музыкальная терапия — всё, что подходит лично вам, чтобы снизить интенсивность эмоциональных переживаний.

Третий шаг. Анализ и работа с мыслями

Это непосредственно работа с нашим когнитивным уровнем. Необходимо сформулировать мысль и отдельно выписать её, чтобы проверить на истинность. Дальше нужно подвергнуть мысль критической оценке, проверить, насколько она соответствует фактам. Если в мысли присутствуют слова «всегда», «никогда», «постоянно», «все» и другие обобщения, то в таком случае необходимо конкретизировать, о чём именно идет речь.

Если мысль содержит в себе оценочные суждения или какие-то характеристики субъективного толка, то нам тоже нужно привести конкретные факты в доказательство этому.

Фото: unsplash.com/@hannaholinger

Наша задача — оценить мысль критически, найти доказательства ей и доказательства обратного. Дальше, как переводчике, перевести её на язык фактов и язык реального положения вещей.

Для того чтобы концентрировать себя на позитивном русле, фиксируйтесь на том, что происходит здесь и сейчас, фиксируйтесь на настоящем. Часто негативное мышление подкреплено нашими размышлениями о будущем, его катастрофизацией и негативными фантазиями.

Концентрируйтесь на том, что вы видите и слышите, ощущаете, можете подвергнуть реальному анализу.

И тогда ваше состояние может стабилизироваться.