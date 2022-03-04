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Что нельзя есть при высоком холестерине: список продуктов и правила питания

7 продуктов, которые нельзя есть при высоком холестерине. Это проблема не только пожилых
Арина Забгаева Эдуард Шакула
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7 запретных продуктов при высоком холестерине
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Специалисты уверяют, что с ней нередко сталкиваются и представители молодого поколения.
Какие продукты не стоит есть при высоком холестерине? Чем это опасно?

Рассказываем вместе с фитнес-экспертом.

Практически каждый хотя бы раз слышал слово «холестерин»: в рекламе, от врача или в другом контексте. Многие знают, что это нечто вредное и повышается из-за жирных продуктов. Но что за вещество холестерин на самом деле? И от какой еды лучше отказаться, если у вас он повышен?

<a href="https://www.championat.com/authors/5579/1.html">Эдуард Шакула</a>
Эдуард Шакула
фитнес-менеджер сети Pride Fitness

Существует миф, будто повышенный холестерин — это проблема исключительно пожилых людей, однако это неправда.

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Что такое холестерин?

Холестерин — это вещество, которое участвует в синтезе витамина D, мужских и женских половых гормонов. Когда оно в избытке, то скапливается на стенках сосудов и перекрывает их (такое явление называется холестериновыми отложениями). Это повышает риск развития сердечной недостаточности, инсульта, инфаркта и других заболеваний.

Фото: istockphoto.com

Что происходит при высоком уровне холестерина?

В отличие от других факторов, которые могут вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышенный уровень холестерина почти никак себя не проявляет на начальных этапах. А вот симптомами поздней стадии могут быть острая боль в груди и ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Всё это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног.

Однако в большинстве случаев повышенный холестерин не мешает повседневной жизни. Это значит, человек может чувствовать себя хорошо до тех пор, пока не случится обострение. Именно поэтому важно следить за уровнем холестерина в крови.

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Кто наиболее склонен к повышенному холестерину?

Существует миф, будто с повышенным холестерином сталкиваются исключительно пожилые, однако это не так. Его могут диагностировать и у представителей молодого поколения. К группе риска относятся люди с избыточным весом, повышенным давлением, заболеваниями почек, печени, щитовидной железы, а также те, кто принимает иммунодепрессанты, стероиды, препараты от ВИЧ и аритмии.

Фото: istockphoto.com

Какие продукты не стоит есть при высоком холестерине?

Лучший способ держать уровень холестерина под контролем — регулярно двигаться и избегать употребления некоторых продуктов. К ним относятся:

  • жирное мясо;
  • молочные продукты с высокой жирностью;
  • сало;
  • маргарин;
  • колбасы;
  • кокосовое и пальмовое масла.
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