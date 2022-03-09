И то и другое — источник углеводов. Но это не главный показатель вреда или пользы.

Рис или хлеб — что полезнее для организма? Сравниваем по 3 параметрам

Что лучше включать в рацион — хлеб или рис? В чём больше пользы для организма?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

В России и многих странах Европы на столе всегда можно увидеть хлеб. Есть и много поговорок на этот счёт. «Хлеб всему голова», — лишь одна из многих. Он помогает быстрее почувствовать сытость, а углеводы дают силы и энергию для физической работы. В Азии же для тех же целей используют рис.

Сегодня среди тех, кто заботится о своём здоровье, всё больше людей, сокращающих количество углеводов в рационе. Некоторые и вовсе отказываются от них. Стоит ли это делать? И что же всё-таки полезнее — рис или хлеб?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com И рис, и хлеб — медаль с двумя сторонами.

Что полезнее?

С одной стороны, в рисе больше полезных веществ и макроэлементов, но с другой — хлеб содержит меньше углеводов. В любом случае выбирайте выпечку из цельного зерна — она не позволит набрать лишний вес и не повысит холестерин в крови.

Фото: istockphoto.com

Если у вас проблемы с сахаром в крови, цельнозерновые продукты будут наиболее безопасными для здоровья.

В чём больше витаминов и минералов?

Если судить о витаминах, ими не богат ни рис, ни хлеб. Если сравнивать их по содержанию фтолата — формы витамина B9 — в рисе их почти в два раза больше, поэтому предпочтение стоит отдать именно ему.

Что касается минералов, в белом рисе, белом и цельнозерновом хлебе их содержится немного, в отличие от коричневого риса. Там их достаточно, особенно магния — 42 мг на 100 г. Он благоприятно влияет на сердце, делает крепче кости и усиливает иммунитет.

Что насчёт клетчатки?

Если говорить про содержание клетчатки, по нормам питания мужчинам необходимо 38 г в день, а женщинам — 25 г. Она укрепляет желудочно-кишечный тракт, положительно влияет на сердце и препятствует набору веса.

Фото: unsplash.com/@sandriniya

На 100 г продукта приходится:

в белом хлебе — 2,7 г клетчатки;

в цельнозерновом — 7 г;

в белом рисе — 0, 4 г;

в коричневом — 1,8 г.

Где больше калорий?

Не забываем и про необходимые для организма вещества, называемые макронутриентами. Это всем известные белки, жиры и углеводы. Именно от них мы получаем энергию и «строительный материал» для обновления клеток.

Посмотрим по цифрам. Ломтик цельнозернового хлеба калорийностью 69 ккал содержит 12 г углеводов, 4 г белка и 1 г жира. В коричневом рисе такого же объёма мы найдём 22 г углеводов, 3 г белка, 1 г жира и 108 ккал. В этом случае выбор стоит сделать в пользу хлеба.

Однозначно сказать, какой из продуктов полезнее, нельзя — всё зависит от ваших особенностей и потребностей организма. Если вам не хватает витаминов и минералов, можно сделать упор на рис. Если необходимо больше клетчатки, ваш выбор — цельнозерновой хлеб. Но зацикливаться на чём-то одном не стоит. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным.