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6 причин есть морскую капусту, полезные свойства для организма

Чем полезна морская капуста и сколько её можно есть
Елена Доронкина
6 причин есть морскую капусту
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В 100 г водоросли — три суточные нормы йода.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com

В чём польза морской капусты? Сколько её можно есть и кому?

Морская капуста — отличное средство для борьбы со старением. Она богата антиоксидантами, минеральными веществами и витаминами. Считается одним из лучших источников йода, укрепляет иммунитет и регулирует уровень сахара в крови. В первую очередь она отличный источник жирных кислот Омега-3, пищевых волокон, минералов (натрия, магния, железа и фосфора), а также витаминов А, В, С, D и Е.

Фото: istockphoto.com

Сегодня морскую капусту на полках магазинов можно приобрести в различных формах и видах: маринованную, сушёную, консервированную, прессованную и замороженную. На рынках она продаётся на развес, и, если вы хотите купить товар первой свежести, лучше брать именно такую, обязательно уточнив перед покупкой дату производства и срок хранения.

Почему так ценится йод?

Йод — крайне необходимый компонент для щитовидной железы. Если в организме обнаруживается его нехватка, мы ощущаем слабость, малоподвижность, ухудшается работа сердца, мозга и почек. Поэтому в день необходимо употреблять в среднем 130 мкг йода. Морская капуста отлично подходит в качестве его источника — в зависимости от места и условий выращивания в 100 г может содержаться в среднем до 400 мкг йода, поэтому, съев даже небольшую порцию в 50-60 г, вы закроете суточную норму.

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Как обстоят дела с сахаром?

Альгиновая кислота в составе морской капусты регулирует уровень сахара в крови, а также снижает риск развития диабета. Людям с инсулинорезистентностью (состоянием, при котором клетки тела теряют чувствительность к гормону инсулину) особенно рекомендуется морская капуста из-за содержания в ней фукоксантина. Это вещество также влияет на сахар в крови.

Сахар не добавляют при производстве сушёной морской капусты. Поэтому для диабетиков хорошо подойдут чипсы и снеки из неё. В маринованной продукции сахар в небольшом количестве всё же присутствует, о чём не стоит забывать.

Чем ещё полезна морская капуста?

Для кишечника

Полезные вещества в составе морской капусты благотворно влияют на кишечную микрофлору, увеличивают количество здоровых кишечных бактерий. Более того, при употреблении этой водоросли в кровь всасываются полисахариды — они улучшают качество слизистой толстого кишечника и устраняют вредные микробы.

Фото: istockphoto.com

Для контроля веса

Клетчатка в составе морской капусты надолго избавляет от чувства голода, позволяет не переедать и длительное время чувствовать себя комфортно. Она также способствует борьбе с лишним весом и уменьшает жировые отложения. Поэтому, если вы сидите на диете, водоросль хорошо подойдёт.

Для сердца

Высокий холестерин в крови может привести к серьёзным сердечно-сосудистым заболеваниям. Морская капуста со своей стороны снижает уровень вредного холестерина, что положительно влияет на работу сердца и сосудов. А пептиды в её составе нормализуют кровяное давление.

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Против старения

Антиоксиданты в составе продукта укрепляют иммунитет и восстанавливают клетки кожи. Это помогает ей дольше оставаться молодой и здоровой.

Кому не стоит есть морскую капусту?

Несмотря на то что водоросль считается суперфудом и часто рекомендуется для профилактики многих заболеваний, у неё есть и противопоказания.

К ним относятся:

  • заболевания щитовидной железы;
  • непереносимость йода;
  • заболевания пищеварительной системы;
  • проблемы с почками.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать морскую капусту?

В первую очередь обратите внимание на место её выращивания. Лучшим считается Белое море или Баренцево. Разумеется, нужно проверить срок годности продукта и условия его хранения. На упаковке не должно быть вмятин, повреждений, протечек.

В магазинах наиболее оптимальным вариантом считается капуста в пластиковых прозрачный ёмкостях. Если при выборе вас что-то смущает — цвет, запах, вид рассола — такой продукт брать не стоит. Дома при вскрытии упаковки желательно переложить её в стеклянную банку — так она лучше сохранится.

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