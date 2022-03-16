Какие кроссовки мы будем носить, если топовые бренды уйдут из России

Уходят ли сейчас бренды (в том числе и обувные) из России? И да, и нет. «Прощальные слова» многих компаний заключаются в том, что они не заканчивают, а лишь временно «приостанавливают» продажи. Например, такие заключения у Nike, adidas, Puma. О таком «бойкоте наполовину» свидетельствуют и слова представителей брендов. Так, генеральный директор adidas Каспер Рорстед говорит, что не знает, когда именно бренд возобновит работу в России.

Дина Тороева автор и создатель блога об уличной культуре First Soupe Рассказывает, что ждёт сникерхедов из России в ближайшем будущем.

Слова подтверждаются практикой: известно, что сотрудники брендов на территории страны не уволены и, более того, продолжают получать зарплату. Поэтому текст хочется начать оптимистически: «так будет не всегда», россияне не увидят «железного занавеса», и дело, как можно понять, совсем не в кроссовках. Однако что же до суровой реальности?

Заявления брендов о приостановке продаж часто весьма умеренные: Nike «глубоко обеспокоены разрушительным кризисом», а adidas «будут разбираться с ситуацией по мере того, как мир будет двигаться дальше». Для брендов как для крупных корпораций наибольшие трудности составляют логистика и финансы. Как поставлять и продавать товар, если авиаперелёты остановлены, курс рубля нестабильный, а население стремительно беднеет? Продавать в России невыгодно не только с точки зрения имиджа (очевидно, что компании будут бойкотировать на Западе, если те останутся в стране), но и в сухом остатке. Поэтому российские любители кроссовок будут довольствоваться той продукцией, что осталась в России, или заказывать обувь из Китая. Рассмотрим оба варианта.

Фото: unsplash.com/@jmuniz

Несмотря на закрытие официальных магазинов, независимые магазины кроссовок и уличной одежды продолжают работать. Обувь там оригинальная, поэтому фактическая возможность купить такую пару до сих пор есть. Цены, правда, взлетели до небес. Так, цены на New Balance в России и до санкций не были сопоставимы с другими странами, а тут дистрибьюторы и вовсе оценили модель 990v3 JJJJound «всего лишь» в 45 тысяч. Настоящая цена этих кроссовок — $ 250, и даже по курсу 150 рублей это гораздо меньше.

Пример New Balance частный, но показательный. Не секрет, что у разных магазинов и маркетплейсов на складах есть и adidas, и Nike, и New Balance, и Asics, однако скидок на продукцию ждать не приходится. Найти оригинальную модель за пару-тройку тысяч на распродаже, как это было можно сделать ещё несколько месяцев назад, — уже что-то из области фантастики. С другой стороны, скорее всего, кроссовки будут лежать на полках долго из-за повышения цен. И поэтому будет возможность купить пару в России, даже когда независимым магазинам прикроют поставки.

Фото: unsplash.com/@bensow

Другой вариант — заказать оригинальные Nike, adidas и др. из Китая. Выйдет это ещё дороже, но их хотя бы можно доставить по воздуху. Не стоит забывать, что Китай — это не только подделки всего на свете, но и самостоятельная индустрия, где есть маркетплейсы с оригинальной и даже лимитированной одеждой и обувью. Один из известных маркетплейсов называется Nice, там можно купить и вышеупомянутые New Balance, и разные коллаборации Nike, и другие интересные пары.

Правда, заказывать оригинальную продукцию известных некитайских брендов будет не только дорого, но и тяжело. Хорошо, если вы знаете китайский: тогда вам легче ориентироваться на сайтах и искать посредников (если маркетплейс не доставляет в Россию напрямую). Но в любом случае ждать посылку придётся довольно долго — и если вы обращаетесь к посреднику, то без возможности обмена или возврата. Тем не менее, если у вас есть деньги, терпение и желание приобрести лимитированные кроссовки, трудностей не возникнет.

Фото: lining.aliexpress.ru

Третий вариант — заказать, наконец, оригинальные кроссовки напрямую без знания языка, посредников и танцев с бубнами. Самый оптимальный вариант — обувь от Li-Ning. Это один из немногих китайских брендов, который можно назвать конкурентом Nike, adidas и прочих западных фирм (чем до сих пор не может похвастаться бренд Xiaomi, разработавший Mi shoes).

Среди амбассадоров Li-Ning можно найти имена известных спортсменов (например, баскетболистов Дуэйна Уэйда и Си Джея Макколлума), а их кроссовки можно увидеть на топ-моделях (например, на Белле Хадид). Так как Li-Ning сейчас погружены больше в фэшн-индустрию, чем в спорт, у них часто обновляются коллекции. Однако дизайн многих кроссовок, возможно, не придётся по душе любителям белых Nike или серых New Balance. Li-Ning обычно очень яркие, и видно их издалека. Из однозначных плюсов — купить кроссовки можно прямо на AliExpress (это не подделка, а именно официальная продукция) по цене от 5 до 25 тысяч рублей.

Без сомнения на вопрос «Какие кроссовки будут носить россияне в условиях санкций?» можно ответить сколь угодно саркастично. Это могут быть поддельные кроссовки «Абибас» или «кроссовки деда» (да здравствует вторичное потребление). Но хоть какая-то возможность достать оригинальную пару у нас всё же есть. Впрочем, самый дельный совет на сегодняшний день, наверное, заключается в том, чтобы следить за моделями, которые у вас уже есть, и не тратить деньги на новые пары.