Что купить для актуальных спортивных образов? Разбираемся со стилистом

Спортивный стиль становится актуальнее с каждым днём. Это можно объяснить тем, что отдельные предметы гардероба могут вписаться в классические или повседневные образы. Кроме того, актуальность вызвана модой на фитнес и здоровый образ жизни среди современного поколения, а после пандемии и вовсе основными тенденциями стали комфорт, минимализм и функциональность.

Рассказываем, из каких вещей состоит спортивная база, из которой можно составить самые разнообразные аутфиты.

Кристина Колосова стилист При выборе базы в спортивном стиле рекомендую обратить внимание на джоггеры, футболки, леггинсы, топы и худи.

Правильные джоггеры

Джоггеры в спортивном гардеробе – аналог джинсов. То есть универсальный предмет гардероба, который подойдёт на все случаи жизни. Собрать стильный образ с джоггерами будет нетрудно. Нужно всего лишь добавить футболку, свободную рубашку из натурального материала или худи, а сверху для многослойности – твидовый пиджак. Ваш образ в стиле спорт-кэжуал готов.

Фото: vk.com/minimogirlshop

В этом сезоне мода снова уходит в оверсайз, поэтому при покупке можно смело брать размеры побольше.

Джоггеры послужат дополнительной мотивацией, чтобы прогуляться прохладным утром или заняться пробежкой. Кроме того, вы всегда сможете взять их в длительную поездку или для посиделок на дачной веранде.

Топы

Этой весной кроп-топы будут главным трендом сезона (особо актуальными станут модели с мини-принтом). Если раньше их чаще использовали в спортивном стиле, то на протяжении прошлого года вы могли заметить их в образах fashion-блогеров.

Фото: vk.com/reebok

Сочетать кроп-топы можно и с объёмными жакетами, и с пиджаками мужского кроя, и с джинсами с низкой посадкой в духе нулевых, и с шортами. У этого стильного течения есть даже своё наименование – biz-leisure.

Его суть заключается в сочетании спортивных вещей с классическими элементами гардероба, что помогает создать удобный и стильный образ, подходящий под разные события.

Плотная футболка

Без футболки не обойдётся ни одна спортивная капсула. Дизайнеры называют её таким же столпом базового гардероба, как и маленькое чёрное платье. Из-за тренда на оверсайз рекомендуем приобретать свободные футболки для расслабленных и комфортных аутфитов.

Фото: unsplash.com/@uyk

Если вы занимаетесь йогой, растяжкой или фитнесом, такая вещь пригодится вам и для занятий. А для весенних выходов стилист рекомендует надевать футболку под платье на бретелях. Должен получиться воздушный многослойный образ.

Плотная футболка и однотонные леггинсы – классика спортивного стиля. Их можно использовать в гардеробе, опираясь на пример девушек из Калифорнии.

Леггинсы

Вероятно, этот предмет гардероба вам даже не придётся покупать, ведь леггинсы есть практически у каждого любителя спорта. Чёрные леггинсы — такая же база, как топы, бра и футболки. Они подходят не только для занятий фитнесом, но и для повседневных образов с объёмной университетской толстовкой и dad-sneakers.

Фото: vk.com/reebok

Рекомендуем выбирать однотонные модели в нейтральных оттенках, чтобы расширить варианты для сочетаний. Если будете использовать их для тренировок, то лучше сразу покупать леггинсы с высокой талией. Это обеспечит комфортную посадку во время активных движений.

Худи

В спортивной капсуле обязательно должна быть толстовка или худи. Её можно надевать, не только чтобы добраться до зала в прохладную погоду или чтобы добить суточную норму шагов вечером. Если вам необходимо чувствовать себя комфортно на важной встрече, то поверх худи можно надеть объёмный пиджак.

Фото: monchrome.ru

При выборе актуальной модели присмотритесь к оверсайз-варианту с минималистичным дизайном, чтобы чувствовать себя комфортно без ущерба для стиля.

Фото: monochrome.ru

Худи можно сразу брать вместе с джоггерами в одном оттенке, чтобы в арсенале был ещё и костюм. Если использовать худи как самостоятельный элемент гардероба, то джинсы, тренч или пиджак, широкие классические брюки или лосины – отличные варианты для сочетания в повседневной жизни.