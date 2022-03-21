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Российские марки одежды — кто производит спортивную форму?

5 российских брендов, которые делают спортивную форму
Екатерина Ишина Нина Романова
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5 популярных российских брендов спортивной одежды
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Стильные модели и отличное качество есть и у нас.

«Хватит гнаться за зарубежными продуктами, у нас в России тоже ничего!» Эта многозначная фраза может относиться ко многим вещам, однако, отбросив юмор в сторону, можно смело утверждать, что существует много достойных русских производителей спортивной формы: от костюмов до дизайнерских топов и леггинсов.

Мы поговорили со стилистом Ниной Романовой и узнали топ-5 брендов спортивной одежды в России.

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Нина Романова
персональный стилист

Все бренды производят и разрабатывают свои коллекции в России. Вещи стильные и вполне могут конкурировать с европейскими и американскими брендами!

Belle YOU

Бренд Belle YOU создаёт как белье, так и безумно красивые и удобные топы и легинсы, в которых любая женщина будет чувствовать себя гармонично. Коллекции бренда отличаются лаконичными дизайнами, качественными материалами и удобными фасонами разных размеров и форм.

Фото: Belle YOU Underwear

Ассортимент спортивной формы Belle YOU универсален. Он одинаково хорошо подходит как для спокойных вечеров дома, так и для активных тренировок.

Фото: Belle YOU Underwear

Продукция производится в Италии и Сербии в соответствии с международными стандартами. Более того, бренд экологичен, так как его фабрики оснащены солнечными батареями и энергосберегающими лампами, а ткань производится исключительно из экоматериалов.

Комплект для тренировок (топ + леггинсы) Belle YOU можно приобрести за 5-7 тысяч рублей.

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Almond Crew

Бренд женской спортивной формы Almond Crew делает всё для того, чтобы тренировочный процесс был максимально комфортным и приносил настоящее удовольствие. Основатель Дарья Ксенз говорит, что спортивная одежда не только комфортная и практичная, но и носит инновационный характер.

Фото: almondcrew.com

Нина: В бренде представлена спортивная форма для тренировок в зале для современных девушек и женщин, любительниц натурального и природного стиля, ведущих здоровый образ жизни. Цвета в коллекции говорят сами за себя: небесно-голубой, апельсиновый, кофейный.

Фото: almondcrew.com

«Almond Crew — это инновационный подход и постоянный поиск новых экологичных тканей, помогающих производить одежду с идеальным силуэтом, которая подчёркивает достоинства фигуры и мотивирует на новые свершения», — убеждены в бренде.

Комплект для тренировок (топ + леггинсы) Almond Crew можно приобрести за 10-12 тысяч рублей.

Demix

Марку Demix наверняка знает каждый житель России, хоть как-то соприкасающийся со спортом. Классическая спортивная форма хорошего качества с большим ассортиментом и доступной ценой.

Фото: demix-sport.com

Demix существует уже более 20 лет благодаря своей отличительной черте — ценовой доступности. Такая лояльная ценовая политика обусловлена китайским производством, однако бренд обеспечивает качество не хуже своих зарубежных коллег.

Фото: demix-sport.com

В ассортименте марки можно найти как оборудование для тренировок, так и большой выбор спортивной формы для мужчин и женщин.

Комплект для тренировок (топ + леггинсы) Demix можно приобрести за 4-7 тысяч рублей.

TTFY

Это международный спортивный бренд, основанный в 2013 году адвокатом и бизнесменом Никитой Апаликовым и креативным директором Анной Эдилян.

Нина: TTFY – бренд спортивной формы с трендовым кроем. В этом сезоне в их женской коллекции — асимметрия, сетка, вырезы. Бренд для тех, кто хочет чувствовать себя на тренировках не только комфортно, но и актуально.

Фото: ttfy.ru

Бренд объединяет в себе лучшие коллекции мужской и женской одежды для спорта. Здесь вы сможете найти большой выбор комбинезонов, леггинсов, топов, комплектов для фитнеса и йоги.

Более того, в команде работают специалисты международного уровня: Юлия Ушакова, двукратная чемпионка мира; Мария Кузьмина, двукратная абсолютная мисс Вселенная по фитнесу; Анна Дудушкина, многократная абсолютная чемпионка мира по фитнесу; Ярослава Николаева, экс-чемпионка мира категории BodyFitness и победительница первых Европейских Олимпийских игр Людмила Никитина.

Комплект для тренировок (топ + леггинсы) TTFY можно приобрести за 7-10 тысяч рублей.

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Foneona

Нина: Если хотите совместить красивый силуэт с подтянутой фигурой и выбрать свой любимый цвет из большой палитры, то это однозначно бренд Foneona. Бесшовная, моделирующая пропорции фигуры форма действительно заслуживает внимания.

Фото: vk.com/foneona

Одна из особенностей бренда — отсутствие швов. Эта маленькая деталь помогает достичь комфорта и свободы при занятиях спортом. Слоганом компании стала энергия намерения: «Дисциплина развивает намерение, сильные привычки, рост качества жизни — вот наша цель!» Ассортимент представлен несколькими женскими коллекциями.

Комплект для тренировок (топ + леггинсы) Foneona можно приобрести за 6-8 тысяч рублей.

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