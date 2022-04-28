Какой шашлык можно есть на диете? Отказываться от любимого блюда не придётся

Лидия Квашнина нутрициолог Из какого мяса можно есть шашлык на ПП? Как его лучше приготовить?

Чем теплее становится на улице, тем заманчивее выглядит поездка на дачу. Для многих такие выходные неразрывно связаны с пикником, в том числе с шашлыками на природе. Но что делать, если вы придерживаетесь правильного питания, а попробовать мясо хочется?

Чем может быть опасно жареное мясо?

Зажаренный шашлык с корочкой нельзя назвать продуктом правильного питания. Он может стать угрозой для здоровья, так как в процессе термической обработки образуются потенциально опасные химические вещества.

Гетероциклические амины

Образуются при взаимодействии аминокислот с белком креатином под воздействием температуры в 150 градусов и выше. Несколько исследований подтверждают, что эти вещества могут вызывать онкологические заболевания у мужчин.

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Нитрозамины

Образуются при жарке из нитратов, имеющихся в мясе. Несколько современных исследований рассказывают об их влиянии на организм, но информация неоднозначная. Одни утверждают, что эти вещества провоцируют онкологические болезни, другие — уверяют, что нитрозамины снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пока нет единого мнения, но, на мой взгляд, это уже знак, чтобы задуматься об их влиянии на здоровье.

Конечные продукты гликирования

Появляются в процессе обжарки мяса и напрямую связаны с процессом старения — ускоряют его. Кроме того, повышают риск развития сахарного диабета II типа, инфаркта, инсульта и некоторых других болезней.

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Какое мясо выбрать для ПП-шашлыка?

Для себя и своей семьи я предпочитаю индейку из-за большого количества ценного белка (включая незаменимые аминокислоты), витаминов и минеральных веществ. Считается одним из самых безопасных видов мяса для организма. В том числе оно подойдёт тем, кто хочет сбросить вес.

Я рекомендую сократить потребление красного мяса из-за его доказанных вредных свойств:

повышает риск заболеваний сердца и сосудов, так как богато насыщенными жирами и трансжирами, а они увеличивают концентрацию холестерина в плазме в крови;

при регулярном употреблении увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых патологий;

по информации Всемирной организации здравоохранения, способствует образованию канцерогенов и, как следствие, злокачественных опухолей;

увеличивает риск сахарного диабета II типа, что подтверждается научными исследованиями.

Фото: unsplash.com/@carolineattwood

Заменить мясо также можно рыбой жирных сортов (например, лососем или форелью) — её стоит запекать в фольге. Полезной альтернативой станет и шашлык из морепродуктов, хотя и обойдётся такой пикник дороже.

Как лучше готовить мясо?

Наиболее безопасными способами приготовления мяса считаю:

запекание в духовке;

отваривание;

приготовление на пару;

тушение.

Подробнее о разных способах приготовления продуктов читайте в статье «Чемпионата».