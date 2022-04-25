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Польза и вред завтрака, зачем есть с утра, какие последствия, если отказаться завтракать

Завтракать или нет? Так ли важен первый приём пищи, рассказывает магистр нутрициологии
Елизавета Гильман
Когда можно пропустить завтрак
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Некоторым действительно не стоит от него отказываться.
<a href="https://www.championat.com/authors/5461/1.html">Елизавета Гильман</a>
Елизавета Гильман
член Британской ассоциации нутрициологов, магистр нутрициологии, автор книги «Помирись с едой»

Что будет, если пропустить завтрак? Кому не стоит этого делать?

В детстве многим говорили, что завтрак — самый важный приём пищи, который нельзя пропускать. Но верно ли это утверждение? Действительно ли завтрак настолько важен для здоровья? Попытаемся разобраться в этом вопросе.

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Влияет ли завтрак на похудение?

Любопытный факт — люди, пропускающие завтрак, как правило, имеют более высокий индекс массы тела (ИМТ). Но значит ли это, что из-за такой привычки можно набрать вес? Всё далеко не так очевидно. Подобная статистика основывается на наблюдательных исследованиях, а значит, не может установить причинно-следственную связь. Мы не можем с точностью сказать — люди имеют высокий ИМТ, потому что пропускают завтрак, или люди с высоким ИМТ пропускают завтрак, чтобы похудеть.

Фото: unsplash.com/@sincerelymedia

Существуют также данные которые указывают, что пропуск завтрака приводит к снижению потребления калорий, что, в свою очередь, ведёт к потере веса. Есть и другие исследования, где сообщается, что на количество калорий наличие или отсутствие завтрака не влияет.

Однако почему по одному и тому же вопросу есть столь разные мнения? Такое происходит в том числе из-за того, что некоторые подсознательно компенсируют все «упущенные» утренние калории позже, когда другие не испытывают такой тяги к еде. Например, в четырёхнедельном исследовании 49 женщин, которые обычно не завтракали, были разделены на две группы: «начинающих» и «продолжающих» завтракать. Те, кто начал есть по утрам, съедали в среднем на 266 ккал в день больше и немного набрали вес (0,8 кг). Группа, оставшаяся без завтрака, не потребляла больше калорий в течение дня и не набирала вес.

Пропуск завтрака, может, и не приведет к перееданию в течение дня, но он также и не означает, что вы станете есть меньше. Здесь важно понимать и уважать особенности своего организма. Не стоит заставлять себя переходить на режим питания, который вам не нравится или не соответствует вашему образу жизни.

Фото: unsplash.com/@bluewaterglobe

Также существует расхожее заблуждение о том, что завтрак якобы «запускает метаболизм». А если его пропускать, обмен веществ замедляется. Однако данные говорят о том, что продление утреннего голодания само по себе не замедляет метаболизм. На него влияет общее потребление калорий, а не частота приёма пищи — если регулярно недоедать, это может замедлить обмен веществ.

Ещё одно довольно распространённое мнение касается тренировок с утра на голодный желудок. Сами по себе занятия натощак считаются более эффективными, чем тренировка после завтрака.

Так надо завтракать или нет?

Это вопрос индивидуальный, и однозначного ответа на него нет. Если вы адекватно питаетесь в течение дня, пропуск завтрака не будет иметь большого значения. Обойтись без него можно, если вы не испытываете голод по утрам или просто не любите завтракать. Есть люди, которые вообще не хотят есть после пробуждения.

Фото: unsplash.com/@ovethmartinez

Если вы плотно поужинали накануне, то можете не захотеть завтракать. Если вечером вы обычно едите лёгкую пищу или рано ужинаете, то после пробуждения можете быть более голодны.

Но если вы пропускаете завтрак, несмотря на сигналы голода, есть риск поплатиться за это перееданием в обед или вечером. Недоедание часто приводит к такому результату.

Кому рекомендуется всё же не пропускать завтрак:

  • детям и подросткам;
  • людям с нарушением регуляции глюкозы в крови;
  • тем, кто испытывает сильный голод по утрам и не может приступить к делам, не поев;
  • людям с соответствующими рекомендациями от лечащего врача.
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Главный совет — прислушиваться к своим ощущениям. Для разных людей важность завтрака может быть разная. В конце концов, этот выбор должен быть основан на ваших предпочтениях, личных целях, здоровье и образе жизни.

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