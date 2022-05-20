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С чем сочетать спортивную одежду — что надеть с теннисной юбкой, джерси или кимоно

Как и с чем носить спортивные вещи этой весной: кроп-топы, гольфы, леггинсы и бейсболки
Анна Орлова
С чем сочетать спортивные вещи этой весной?
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Несколько модных образов на каждый день.

Хотя спортивная одежда может показаться довольно новой тенденцией, на самом деле этот стиль процветает ещё с 80-х годов прошлого века, а именно — с момента появления аэробики. За прошедшие годы спортивная одежда превратилась из одежды исключительно для спортзала в городскую униформу, в которой можно отправиться не только на тренировку, но и в офис, на ужин или встречу с друзьями.

Анна Орлова
Анна Орлова
персональный стилист

Сегодня спортивная одежда более популярна, чем когда-либо прежде. Но почему?

Почему спортивная одежда так популярна

Во-первых, пандемия бесповоротно изменила наш повседневный образ жизни в глобальном масштабе, многие перешли на удаленную работу и, проводя больше времени дома, предпочитали спортивные вещи как более удобные и комфортные.

Фото: istockphoto.com

Есть и ещё один психологический аспект. В спортивной одежде, даже не занимаясь спортом, мы чувствуем себя более энергичными и подтянутыми. Если такие вещи занимают много места в вашем шкафу, главные тренды 2022 года наверняка придутся вам по душе.

Такие вещи, как легинсы, спортивные топы и велосипедки никогда не устареют, независимо от того, занимаетесь ли вы спортом семь дней в неделю или просто любите, как сидит на вас облегающая одежда.

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Как вписать спортивные вещи в повседневный гардероб

Можно вдохновляться образами стрит-стайла и миксовать спортивные вещи с базовыми – накинув бежевый тренч на толстовку и легинсы для йоги, дополнить образ бейсболкой и очками в толстой оправе. Ещё одна идея – повторить подиумный образ Miu Miu и сочетать мини-юбку с кроп-рубашкой, гольфами до колена и лоферами.

Фото: miumiu.com

Вообще, гольфы – это горячий тренд весны-2022. Их можно носить с чем угодно и в первую очередь с мини-юбками, которые сейчас на пике.

Ещё один тренд ближайшего сезона – это телесность. Наскучивший многим оверсайз сменился на узкий силуэт, демонстрирующий гибкое и сухое тело (не зря же всю пандемию многие провели на Zoom-тренировках).

Фото: miumiu.com

А где обтягивание – там и ткани с использованием эластана. Технологичные спандекс и нейлон в первую очередь были изобретены для спортивной одежды, а теперь мы носим их в повседневной жизни. Отлично смотрятся такие вещи в виде кроп-топов, узких платьев или даже комбинезонов в стиле женщина-кошка.

Фото: istockphoto.com

Хотите внедрить стиль athleisure в свой гардероб, но не готовы на модные эксперименты? Тогда дополните свой образ бейсболкой или модной этим летом нейлоновой панамой. Аксессуар не только трендовый, но и утилитарный, если нас ждёт жаркое лето.

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