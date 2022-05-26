5 простых способов получать максимум от каждого дня

Всем нам хочется использовать наши временные ресурсы по максимуму: быть успешным в карьере, достаточно времени уделять себе и своим близким, развиваться, успевать видеть прекрасное. Но иногда кажется, что часов в сутках просто не может хватить для всех потребностей.

Вместе с экспертом собрали простые коучинговые инструменты, которые помогут настроиться на новую волну.

Любовь Пушкарь йогатерапевт, методист адаптивной физической культуры, практик интегрального нейропрограммирования Рассказывает, как сделать свою жизнь осмысленнее.

Планирование на неделю. Очень часто мы строим большие планы и ожидания, которые хотим воплотить всего за день. Начать с понедельника заниматься спортом, правильно питаться, перестать ругаться матом и так далее. Но если в течение дня этого не происходит, то легко скатиться в разочарование и обесценивание самого себя. Как можно этого избежать?

Фото: istockphoto.com

Планируйте неделю. Это поможет иметь в запасе время, чтобы не впадать в отчаяние, если вы с понедельника не начали есть брокколи и листовой салат. У вас впереди ещё шесть дней. А значит, не потеряете мотивацию.

График 60/40. Где 60% времени — это наша рутина, например, встречи, обязательства, рабочие вопросы и то, что нас усиливает. 40% — импровизация. Например, внезапно подруга/друг пригласили прогуляться. Или партнёр позвал на ужин в новый ресторан. Оставляем время, чтобы выгулять своего внутреннего ребёнка и наполнить жизнь красками радости и позитива.

Мемуарник. Попробуйте каждый день вечером тезисно записывать факты дня. Например, купила сумку, приготовила ужин, выполнила план продаж на 80%, смеялась над новой серией. Если хочется добавить оценки, то можно добавить технику «светофор».

Фото: istockphoto.com

Отметьте зелёным маркером, если день прошёл отлично, оранжевым – если была лёгкая тревожность и красным – если вы расстроились. Подобная ежедневная рефлексия очень помогает повысить самооценку и заякорить события дня. По окончании месяца вы сможете прочитать и проанализировать, как прожили этот месяц.

Утренние ритуалы. Перенесите на первый час после пробуждения то, что любите. Занятия йогой, тёплая ванна с пеной, просмотр любимой серии или чтение книги. Старт нового дня не с суеты, а с приятных действий помогает повысить гормон радости — дофамин. Так вы заранее заряжаете себя позитивным коктейлем эмоций.

Фото: istockphoto.com

Благодарность. Вы можете писать в тетради, а можете просто в течение минуты подумать о людях, которым были благодарны в течение этого дня. Когда вы начнёте эту практику регулярно, то заметите, как много людей вокруг о вас заботятся. Это помогает чувствовать себя спокойно и уверенно. Все эти шаги занимают в течение дня всего 30 минут, но дают максимально позитивный результат уже через неделю.