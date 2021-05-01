Здоровый эгоизм: как начать заботиться о себе

При современном стремительном ритме жизни люди едва успевают находить время на работу, семью и друзей. Что уж говорить об отдыхе наедине с самим собой. Многие даже не задумываются о том, что иногда необходимо уделять время и внимание себе любимым. Почему это важно и как перестать корить себя за непродуктивность, разбираемся вместе с психологом Надеждой Пожаровой.

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Почему важно выделять время на себя?

Во-первых, это вопрос ценности себя. У многих как раз-таки нет: ощущения ценности своего тела, своей безопасности, потребностей, желаний. Часто люди не знают, чего они хотят, или ограничивают себя. Нередко бывает так, что фактически человек будто и не отказывает себе ни в чём: у него есть деньги, возможности, но при этом внутри он зажимается, ругает себя и сдерживает. Это не помогает ему чувствовать себя лучше. Важно научиться поддерживать себя, заботиться о себе, своих чувствах, физическом и ментальном состоянии.

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Такой подход развивает эмоциональный интеллект, который помогает в общении с людьми. Это оберегает человека от эмоционального выгорания в работе или любой другой деятельности, помогает регулировать свои ресурсы и дефициты и не уходить в минус.

С чего можно начать заботу о себе?

Если человеку изначально трудно выделять на себя хоть какое-то время, то помогают в том числе маленькие ритуалы, например, занятия спортом. Решив регулярно тренироваться, вы говорите: «Да, я точно уделяю себе один час в день, два часа в неделю или один час в неделю на спорт». Самое важное — начинать нужно с приятного.

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Если вы никогда не уделяли себе внимание, если вся ваша жизнь была лишь сменой вида деятельности и вы совсем не задумывались о том, чего хочется, очень важно найти то, чем будет приятно заниматься именно вам.

Надежда: В интернете очень много разных списков о том, что делать наедине с собой, как позаботиться о себе любимом. Но люди предлагают их на основе своих предпочтений, а у каждого они разные. Так, кто-нибудь, прочитав статью, пытается применить советы к собственной ситуации, ничего не получается, и человек на себя злится, считает, что он какой-то неправильный. Например, всем нравятся бомбочки для ванн, а ему нет. Но это нормально. Вы должны делать то, что нравится вам, а не кому-то другому.

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Важно научиться в целом замечать, как хочется и как нравится вам. Для одного человека личное время — это пять минут в день, для другого — уже 15 минут, для кого-то — час, а некоторые могут позволить себе целые выходные. Главное — осознать ценность отдыха и времени на себя. Неважно, хочется вам полежать в ванной с любимой книгой, сходить на фитнес или весь день проваляться в кровати.

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Как перестать корить себя за «безделье»?

Чаще всего люди думают: «Зачем я сейчас просто лежу? В этом нет смысла». Особенно таким мыслям подвержены перфекционисты и трудоголики. Для них это ещё больший стресс и напряжение. Поэтому важно найти баланс. Если вам обязательно хочется проводить время с пользой, нужно осознать, что отдых приносит пользу душевному здоровью. Будь это поход в караоке, прогулка по парку или катание на велосипеде.

Фото: unsplash.com/@himiwaybikes

Кроме того, причиной самопорицания за «безделье» может быть общественное чувство вины. Современное общество довольно сильно ориентировано на успех и достижения. И когда вы решаете взять перерыв и какое-то время быть непродуктивным, срабатывает система запретов самому себе. И если у человека ценности сформированы так, что он считает себя любимым и значимым только когда трудится, взять и лишить его этого нельзя. Важно постепенно добавлять и другие установки, расширять восприятие самого себя: «А вдруг мне можно ещё и отдохнуть?»

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Надежда: Также важно снять как бы негативную оценку. Люди оценивают деятельность: вот эта деятельность хорошая, а вот эта плохая. Поэтому когда человек решает отойти от это оценки, возникает чувство вины: «Как я могу быть хорошим, если я ленюсь?» От оценки себя тоже стоит отходить. Так можно прекратить делить свою жизнь и поведение на чёрное и белое, плохое и хорошее и начать смотреть на мир шире, наполнять его разными чувствами: радостью, удовольствием.