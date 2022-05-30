Как хранить велосипед, если дома нет места. Нашли 6 вариантов

Эти способы помогут вам забрать свой транспорт с дачи и выезжать на улицу чаще.

Даже при наличии желания и умения кататься на велосипеде люди сталкиваются с проблемой – дома катастрофически мало места и хранить транспортное средство в квартире просто невозможно. Но при желании можно решить любую проблему.

На стене или на потолке

Самый простой и дизайнерский вариант хранения — закрепить велосипед на стене или для особо искушённых лофтеров – на потолке. Очень часто в квартире есть часть стены, которая ничем не занята. Ей вполне можно найти эффективное применение. К слову, повесить на стену можно не только велосипед, но и горнолыжную экипировку, например.

Однако оговоримся, вешать можно не каждый велосипед. Такой способ больше подходит для шоссейных и трековых велосипедов. Большие круизёры могут и стену обрушить.

После каждого катания велосипед надо будет мыть и высушивать, чтобы потом не разносить грязь по коврам.

Фото: istockphoto.com

В шкафу

Этот способ хранения – экспериментальный и не самый удобный. Но если ваша любовь к седлу и педалям пересиливает, можно его попробовать.

При должной организации пространства в шкафу можно выделить немного места и под велосипед. Снимаем колёса, разворачиваем руль на 90 градусов, скручиваем педали и только так помещаем всё в шкаф. Комментарии вроде «автор сошёл с ума» не приветствуются. Способ экспериментальный, напоминаем. В этом случае велосипед тоже должен быть чистым.

У соседей

Это один из сложных способов. Для начала, если вы ещё этого не сделали, придётся познакомиться с соседями и выстроить с ними дружеские отношения. Ну, знаете, солью делиться, разрешить им шуметь после полуночи, не обижаться, что они натоптали в коридоре и приютить их сенбернара, пока они греются на Мальдивах. После этого у соседей можно будет аккуратно поинтересоваться о наличии балкона или свободного места в кладовке.

Лайфхак для тех, кто в романтических отношениях — вы можете отдать велосипед своей второй половинке.

Фото: istockphoto.com

В машине

Способ достаточно распространённый. Если у вас в квартире действительно наблюдается нехватка свободного пространства, а во дворе стоит машина — велосипед можно хранить там. Раскладываете заднее сидение и кладёте вашего «железного коня» туда. Там же можно хранить и всё остальное, что идёт в комплекте с велосипедом: насосы, запасные колёса, резинки, тросики.

Удобство в том, что не придётся спускать велосипед на лифте или по лестнице. Минус — обшивка салона может стоить дороже вашего велосипеда. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы закрыть сидения чем-то, на что можно будет положить ваш транспорт.

Фото: istockphoto.com

В общем коридоре на этаже, в подъезде или на улице

Согласны. Проще варианта и придумать нельзя было, но он имеет место быть. Если в подъезде есть консьерж, территория дома обнесена забором или ваш этаж закрывается отдельной дверью, попробуйте организовать парковку там. Скорее всего, в доме есть и другие жильцы, которые любят велопрогулки, поэтому можно скооперироваться с ними и хранить велосипеды вместе в подъезде. Не забудьте заранее спросить у соседей, не будет ли мешать им ваш транспорт в коридоре.

Хранение на улице — крайний случай. К нему лучше не прибегать, но и это возможно. Не забудьте купить хороший замок, чтобы велосипед никто не украл.

Фото: istockphoto.com

В арендованной ячейке

В последние годы всё большей популярностью у жителей мегаполисов пользуются ячейки для хранения вещей, которые можно взять в аренду. Обычно там хранят всё то, что не помещается в квартире. Увы, но у этого варианта больше минусов, чем плюсов в плане хранения велосипеда — это недёшево, неудобно из-за логистики и в большинство ячеек нет доступа 24/7. Но решать вам.