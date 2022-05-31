Сколько калорий мы тратим, когда играем в шахматы, изучаем языки или решаем уравнение

Сколько калорий тратит наш мозг? Можно ли похудеть, решая задачи и играя в шахматы?



Разбираемся вместе с врачом.

Сидеть на уроке алгебры и после него выходить с подтянутым торсом — ну чем не мечта? На умственную деятельность действительно тратится много калорий, но есть существенная разница между тем, какая энергия тратится за учебниками и в зале. Может ли усиленная умственная деятельность отразиться на фигуре?

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Человек не паровая машина. Нельзя с точностью рассчитать, сколько нужно калорий отдельному человеку, сколько он тратит их в течение дня.



Эти показатели будут зависеть не только от количества пищи и физических нагрузок, но и от скорости метаболизма в целом, уровня стресса, режима сна или недосыпа и многих других факторов.

В чём разница энергозатрат во время физической и умственной нагрузки

Понятие «калории» и их подсчёт в последнее время плотно вошли в наше информационное пространство — как доступный и эффективный способ контроля веса. Сами калории — это единицы энергии, заключённой в пище, которые расходует организм. Подсчитывая количество получаемых и расходуемых калорий, а затем создавая между ними небольшой перевес в ту или иную сторону, можно добиться снижения, поддержания или уменьшения массы тела. Такая «математика» прекрасно работает в теории, но на практике мы не можем стандартизировать энергообмен для каждого организма и описать его одной формулой, которая даст точный результат.

Фото: istockphoto.com

Обычно в это уравнение забывают включить основной обмен — количество энергии, необходимое для обеспечения жизнедеятельности организма. Это та энергия, которая тратится на дыхание, моргание, работу внутренних органов и так далее.

В общем, энергию мы расходуем на все произвольные (совершаемые по нашей воле) и непроизвольные (которые не зависят от нас) процессы. И на умственную деятельность, конечно, тоже.

Ирина: Начнём с «верхов». В каждой клетке тела есть мини-энергетическая станция — митохондрия. Она потребляет извне (из нашего организма) пищу, выдаёт энергию, необходимую клетке. Именно она забирает калории, чтобы создать из них энергетический заряд. Больше всего митохондрий в нервных клетках — они и потребляют больше, и нуждаются в большем количестве энергии.

Самый «прожорливый» орган — мозг. Он съедает около 20% энергии, которую мы получаем из пищи. Во время серьёзной умственной нагрузки (даже при решении математических упражнений) мозг активно потребляет питательные вещества.

Фото: istockphoto.com

Если мы говорим про общепринятый стандарт, человек тратит на умственную деятельность от 10 до 300 ккал в час. Зависит от интенсивности мыслительного процесса. За среднеэффективный восьмичасовой рабочий день сотрудник офиса потратит не более 10-20% от накопленного за день.

Почему не получится похудеть, усиленно думая

Но, как ни печально, за идеальным прессом ходить в библиотеку всё ещё бессмысленно: работа мозга, безусловно, достаточно энергозатратна, но при ней нет необходимого включения тела в активную деятельность.

Ирина: Во время физических нагрузок мы приводим всё тело в движение, даём толчок току лимфы, выделению жидкости. Стимулируем мышцы, опорно-двигательный аппарат. Что в совокупности с будничной тратой калорий даёт усиленный эффект. При этом тело также ощущает и нервные импульсы, а мозг зачастую работает не менее интенсивно, чем у человека, проводящего время за компьютером.

Фото: istockphoto.com

Усиленная умственная деятельность (игра в шахматы, научные исследования, вычислительные процессы) по большей части задействуют только мозг и нервную систему. При этом остальные группы органов и мышц находятся в расслабленном состоянии.

Как мыслительный процесс отражается на весе

Но можем ли мы думать и худеть? Хорошо, шести кубиков нам никто не обещает, но, может быть, хоть диету получится заменить книгой?

Ирина: Усиленная мыслительная активность подразумевает постоянную работу мозга без перерывов и отвлечения. Вы предельно сконцентрированы и решаете сложную задачу. Шахматист, старающийся выиграть в турнире, врач-хирург, проводящий сложную операцию, научный деятель, открывающий новый закон или селективный вид.

Фото: istockphoto.com

Такая научная работа сказывается на весе по нескольким причинам:

мозг тратит запасы поставляемых ему питательных веществ, развивает кровеносную систему вокруг себя для получения ещё большего количества питательных веществ;

вы настолько сконцентрированы на работе, что не можете отвлекаться на приёмы пищи.

К сожалению, чтение книг или монотонное составление таблиц, не связанных с решением глобальной задачи, которые не задействуют все ветки нервной системы и мозг, не особо повлияют на вес.

Сколько калорий мы тратим на умственную деятельность

Теоретически можно рассчитать, сколько энергии расходует мозг, благодаря исследованиям в области энергетического метаболизма. В среднем мозгу нужно около 0,25 ккал на минуту работы. При этом на конкретную задачу требуется не более 1% энергии всего мыслительного процесса. Значит, на конкретную задачу на 10 минут мозг тратит:

0,01 (1%) х (10 минут х 0,25 ккал/мин) = 0,025 ккал.

Это сравнительно немного. Но на практике затраты энергии сильно различаются. Например, профессиональный шахматист может сжечь до 560 ккал в двухчасовой игре. Это почти то же самое, что провести час на беговой дорожке.

Теперь у Lifestyle есть телеграм-канал — переходите по ссылке и получайте свежие лайфхаки и советы ещё быстрее!