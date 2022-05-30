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Почему болит живот, когда нервничаешь и как с этим бороться

Почему когда нервничаем, часто болит живот. Разбираемся вместе с врачом
Ирина Юзуп
Почему когда нервничаем, то часто болит живот
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Это может быть симптомом заболевания.
<a href="https://www.championat.com/authors/4885/1.html">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf

Почему когда мы нервничаем, то начинает болеть живот?

Сегодня в медицине преобладает точка зрения, что стресс выступает пусковым механизмом в большинстве случаев синдрома раздражённого кишечника (СРК). Подтверждает это и тот факт, что тревожное депрессивное состояние и ряд других расстройств невротического характера наблюдаются более чем у половины людей с синдромом раздражённого кишечника.

Фото: istockphoto.com

СРК — одно из самых распространённых заболеваний у людей независимо от географии. По статистике им болеет каждый четвёртый-пятый человек, и только каждый третий из них обращается за медицинской помощью. Заболевание стоит особняком на фоне других патологий желудочно-кишечного тракта, его ещё называют неврозом кишечника или синдромом раздражённой толстой кишки.

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Что такое синдром раздражённого кишечника

Чтобы понять, почему когда мы нервничаем, то начинает болеть живот, нужно разобраться в механизме работы кишечника. Он не всегда работает полностью автономно и имеет собственную нервную систему, которая является частью вегетативной нервной системы и не зависит напрямую от центральной. Однако определённые отделы мозга ответственны за производство веществ, которые управляют вегетативной нервной системой, включая и нервную систему кишечника.

Фото: istockphoto.com

Эта ось «кишечник-мозг» — двусторонняя. Сбои в работе этого механизма происходят в стрессовых ситуациях. Мозг даёт кишечнику неправильные сигналы, а кишечник начинает неправильно информировать мозг о происходящих в нём процессах. В результате происходит нарушение моторики кишечника, любой дискомфорт провоцирует приступы боли.

Почему возникает синдром раздражённого кишечника

В большинстве случаев в развитии СРК виновен целый комплекс причин, а не только стресс. Например:

  • нерегулярное и несбалансированное питание;
  • малоподвижный образ жизни;
  • нарушение микрофлоры кишечника;
  • нарушения гормонального фона у женщин (во время менструации, при беременности);
  • генетическая предрасположенность (у большинства людей с СРК есть родственники, страдающие от этого заболевания).

Фото: istockphoto.com

Развитие СРК также провоцирует частое употребление таких продуктов, как газировка, жирная пища, фастфуд, снеки, шоколад, печенье. Кроме того, синдром раздражённого кишечника может развиваться после некоторых инфекционных заболеваний.

К симптомам раздражённого кишечника относят:

  • вздутие живота;
  • метеоризм;
  • проблемы со стулом;
  • боли и колики в нижней части живота.

Чаще всего боли при СРК схваткообразные, но могут быть и колющего или ноющего характера. Также при синдроме часто хочется в туалет, даже когда на самом деле вам туда не надо. Иногда стул не изменяется, а симптомы СРК проявляются только кишечными коликами или метеоризмом.

Фото: istockphoto.com

Синдром раздражённого кишечника чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Предположительно, это связано с большей эмоциональной подвижностью женщин, а также с более частым изменением гормонов. СРК чаще болеют люди среднего возраста (25-40 лет), у людей после 60 лет синдром встречается намного реже.

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