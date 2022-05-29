Что произойдёт с организмом, если полгода есть только рис. Эксперимент немецкого врача

Что будет, если полгода есть только рис? Чем может быть опасна такая монодиета?



Разбираемся вместе с врачом.

В 1975 году были опубликованы итоги эксперимента немецкого врача Уолтера Кемпнера, который разработал систему диетического питания на рисе. Монодиета помогла похудеть и улучшить здоровье 106 участникам исследования. До этого у них было ожирение разной степени, гипертония и почечная недостаточность. Но так ли полезна рисовая диета, как показывает этот эксперимент? Не навредят ли экстремальное похудение и однотипный рацион здоровью?

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Рассказывает о монодиетах и о том, к каким последствиям приводит скрытое голодание.

В чём суть рисовой диеты

Система питания Кемпнера состояла из двух частей:

250 мл компота из фруктов или сухофруктов на первый завтрак и порция риса, приготовленного без соли и масла, — на второй, затем обед и ужин. Общая калорийность рациона была критически низкой — не более 1000 ккал, где 95% составляли углеводы;

в рацион добавляли немного нежирного мяса и фруктов. Основой оставался рис — белый и некоторые сорта бурого.

Фото: istockphoto.com

Во время диеты участники выполняли физические упражнения. За 261 день эксперимента мужчины потеряли примерно по 70 кг. Начальный средний вес каждого участника составлял 160 кг. А женщины со «средних» 130 кг похудели примерно до 71 кг за 334 дня эксперимента. Также у всех участников стабилизировалось кровяное давление, нормализовался уровень триглицеридов, глюкозы и мочевой кислоты.

В чём польза риса

Нешлифованный рис — природный источник сложных углеводов, аминокислот, витаминов и микроэлементов. В рисе содержатся:

витамины группы B (В1, В2, В3 и В6);

витамин РР;

витамин Е;

каротин;

фосфор;

калий;

железо;

цинк;

кальций;

марганец;

медь;

селен;

йод.

Фото: istockphoto.com

Рис легко усваивается в желудочно-кишечном тракте: обволакивает стенки кишечника, улучшает пищеварение, выводит из организма шлаки, токсины и соли. Рисовая крупа представлена многими сортами: от привычного круглозёрного (белый рис) до «Жасмина», чёрного и смеси дикого риса. Последний насыщен фолиевой кислотой, особенно полезной для женского организма: она улучшает состояние кожи, укрепляет волосы и ногти, поддерживает гормональный фон в норме.

Наиболее полезен нешлифованный рис: дикий, чёрный, коричневый, бурые сорта. Они подходят для рациона при сбалансированном питании и некоторых диетах. В белом шлифованном рисе значительно меньше полезных веществ, у него высокий гликемический индекс, поэтому лучше выбирать разные виды нешлифованного риса.

Что будет, если есть рис каждый день

Чтобы не навредить здоровью, нельзя долго придерживаться рисовой диеты, так как она не обеспечивает организм достаточным количеством калорий, витаминов, жиров и белков.

Фото: istockphoto.com

Любая монодиета — это отсутствие разнообразия и дефицит полезных веществ, то есть вы фактически голодаете при таком режиме питания. За неделю рисовой монодиеты можно избавиться от нескольких килограммов за счёт снижения суточной калорийности, но последствия такой «стройности» могут быть печальными.

Питание одним белым рисом приводит к проблемам со здоровьем.

Отсутствие В1 в рационе. Однообразное питание на основе продуктов без тиамина (белый рис, хлебобулочные изделия из пшеничной муки) приводит к хроническому дефициту витамина В1. Это ведёт к нарушению обменных процессов, происходящих с участием тиамина, развивается авитаминоз.

Метаболические нарушения. Из-за нехватки белка в рационе витамины не переносятся к тканям и не могут вступать в биохимические реакции. На этом фоне развивается мышечная атрофия, ослабевают суставы и разрушается костная ткань.

Фото: istockphoto.com

Дефицит витамина В1, в свою очередь, вызывает другие неприятные последствия:

уменьшается активность некоторых ферментов, из-за чего происходит накопление в организме молочной кислоты и, как следствие, поражение головного мозга;

снижается сократительная способность сердечной мышцы, что грозит увеличением размеров сердца и нарушением сердечного ритма;

ослабевает иммунитет из-за нехватки белка.

Значительный дефицит витамина провоцирует развитие заболевания бери-бери (полиневрита) из-за скудного рациона и нарушения метаболических процессов. В переводе с сенегальского на русский бери-бери означает «большая слабость». И в этом случае человек действительно ослаблен, испытывает головокружения и падает в обмороки.

Широкое распространение это заболевание получило в конце XIX века в странах, где основным продуктом питания был белый рис. В группу риска в наше время входят люди, традиционно употребляющие в пищу белый шлифованный рис, и те, кто злоупотребляет алкоголем.

Фото: istockphoto.com

Чтобы диагностировать дефицит витамина В1 или болезнь бери-бери, необходимо сдать анализ крови на содержание этого витамина. Лечение назначается только специалистом. Самолечение — прямой путь к ухудшению состояния здоровья. Не рискуйте.

Чем опасны монодиеты и однообразный рацион

Однообразную еду мы подсознательно воспринимаем как нездоровую и неполноценную. Питание должно быть сбалансированным, чтобы не спровоцировать сбой работы организма. Если вы регулярно не получаете необходимых веществ, это приводит к заболеваниям:

монодиеты на фруктах вызывают нехватку белка и незаменимых аминокислот, что приводит к проблемам с иммунной, репродуктивной, эндокринной, пищеварительной системами;

вегетарианские диеты лишают организм хорошо усвояемого железа, что приводит к анемии (признаки: слабость, головокружения, головные боли, обмороки).

Фото: istockphoto.com

Любая несбалансированная диета — это отсутствие необходимых витаминов, минералов и микронутриентов, что быстро ухудшает состояние кожи, волос и ногтей.

С психологической точки зрения жёсткие диеты подрывают эмоциональное здоровье. После «голодных» недель и питания одним продуктом худеющие срываются на запрещённую еду (сладости, фастфуд, хлебобулочные изделия) и переедают, а потерянные килограммы быстро возвращаются.

Еще одно неприятное последствие таких экспериментов — развитие расстройств пищевого поведения: компульсивное переедание, булимия, анорексия. По сути, любая монодиета — это скрытое голодание, которое приводит к болезням, лишая организм необходимых веществ, микроэлементов и витаминов.

Фото: istockphoto.com

Не надо путать лечебное голодание, предписанное специалистом, и вредные методы похудения и оздоровления. Да, полугодовая диета на рисе поможет вам похудеть, но лишь из-за снижения калорийности рациона. Всё это время организм будет лишён необходимых для полноценного функционирования веществ и наверняка заявит о своём истощении болезнью.

Избавиться от лишнего веса, не лишая организм полезных веществ и не травмируя психику, поможет полноценное питание.

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