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Можно ли лечить больное горло мороженым или есть его при ангине

Можно ли лечить больное горло мороженым? Рассказывает врач
Светлана Перес
Можно ли лечить больное горло мороженым
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Выяснили, из-за чего на самом деле возникают болевые ощущения.
<a href="https://www.championat.com/authors/5743/1.html">Светлана Перес</a>
Светлана Перес
клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf

Можно ли есть мороженое, когда болит горло?

Боль в горле часто встречается в любом возрасте и может быть одним из первых признаков таких заболеваний, как простуда, грипп или мононуклеоз. Они могут быть вызваны стрептококковой инфекцией (обычно у детей старше двух лет и взрослых).

Фото: unsplash.com/@minasan

Говорят, молочные продукты обычно входят в список того, чего следует избегать во время простуды. Многие считают, что нельзя употреблять мороженое, сыр и тем более молоко при боли в горле. Якобы молочные продукты увеличивают выработку слизи.

Слизистые оболочки защищают ткани от раздражения или повреждения во многих частях тела, включая трахею, лёгкие, пищевод и желудок.

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Молочные продукты провоцируют насморк?

Идея о том, что существует связь между потреблением молока и образованием слизи, существовала веками. Но это только ощущения, а не доказанный факт! Молоко представляет собой эмульсию, поэтому после смешивания со слюной капли слипаются.

Этот процесс также может происходить и с соевым молоком, поскольку оно такая же эмульсия. Его употребление изменяет ощущение во рту, вызывая специфическое ощущение в горле. Оно заставляет ошибочно думать, что появилось больше слизи.

Фото: istockphoto.com

А мороженое?

Исходя из вышеизложенного, молоко в мороженом не должно увеличивать выработку слизи. А как же холод?

Действительно ли холод вызывает простуду

Простуда — это заразное заболевание, вызываемое вирусом. Когда холодно, мы проводим больше времени в закрытых помещениях, с плохой вентиляцией и, как правило, в тесноте, что делает нас более уязвимыми для вируса. Именно из-за этого, а не из-за перепада температур, заражаются такими болезнями, как простуда или грипп.

Фото: unsplash.com/@lindsaymoe

Боль возникает не из-за прямого действия вирусов, а из-за веществ — брадикинина и простагландина Е2, выделяемых клетками иммунной системы — макрофагами, которые борются с ними. Эти вещества стимулируют нервные окончания и вызывают боль.

Холод может быть хорошим средством помощи, поскольку он снижает температуру воспалённых тканей и оказывает тормозящее действие на передачу боли. Этот обезболивающий эффект связан с активацией одного из рецепторов. Поэтому приложить холод, например, съесть мороженое, когда болит горло, так же логично, как прикладывать пакет со льдом, когда нас только что ударили.

Так что, если у вас простуда, вы можете есть мороженое и пить молоко. Это не вылечит заболевание, но и не усугубит состояние.

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