Врач рассказала, почему в плохую погоду хочется жирного и сладкого

Как погода влияет на аппетит? Действительно ли в дождь больше хочется есть?



Разбираемся вместе с врачом.

Замечали, что зимой хочется жирной и горячей пищи, а летом — больше кислого, лёгкого, салатов и лимонадов? Это естественная реакция организма на изменение температуры. В природе всё взаимосвязано, и потому капризы погоды влияют на наши вкусовые пристрастия. Разбираемся, как меняется аппетит в разные времена года и стоит ли переживать на этот счёт.

Ирина Терещенко к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Когда портится погода, как правило, становится меньше физической нагрузки, организм испытывает стресс, который хочется «заесть» чем-то вкусным.

Как погода влияет на аппетит

Температура за окном влияет на самочувствие. Из-за непогоды люди могут быть уставшими, без настроения. Этим изменениям подвластны и вкусовые пристрастия. Аппетит имеет свойство меняться в течение всего года — в зависимости от сезона. Когда на улице холодно, нас чаще всего тянет на жирную калорийную еду. Совсем иначе обстоит ситуация в жаркую погоду. Летом, как правило, тяжёлую пищу есть не хочется.

Фото: istockphoto.com

Погода влияет на то, что и сколько мы едим. Например, в регионах с жарким климатом мужчины съедают в среднем 3100 ккал. А в северных — 4900 ккал, что на 1800 ккал больше, чем в тёплых странах. К такому выводу пришёл исследователь из Университета Торонто Питер Герман, сравнивая рацион людей, живущих в разных регионах планеты. Почему так происходит?

Ирина: Жиры из продуктов питания помогают согреться зимой. К тому же, если у вас чрезмерно низкая масса тела, организм может стараться накопить жир, чтобы сохранять тепло. Летом нам требуется больше жидкости и, как ни удивительно, солей, которые на жаре выводятся с потом.

В каких случаях стоит бить тревогу

Изменение аппетита не всегда связано с погодой. Если в дождливую осень или слякотную весну резко повышается аппетит, стоит внимательнее присмотреться к питанию и своему самочувствию. Дело в том, что осенью резко сокращается количество получаемого витамина D, в рационе становится меньше овощей и зелени, их заменяет мучное и сладкое. Во-первых, такое питание может вызывать углеводные качели, из-за чего после сладкой булочки есть хочется только сильнее. А во-вторых, в быстроуглеводных продуктах мало витаминов.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Организм может посылать сигнал, что он голоден, чтобы восполнить дефицит необходимых веществ, а вместо этого получает быстрые углеводы и «пустые» калории. Кроме того, когда сокращается световой день, портится погода, становится меньше физической нагрузки, организм испытывает стресс, который хочется «заесть» чем-то вкусным, порадовать себя самым простым способом. Формируется замкнутый круг: мы пытаемся поднять настроение и утолить аппетит горячим сладким кофе с выпечкой, а вместо этого только усиливаем чувство голода и повышаем сахар в крови.

Что делать в такой ситуации

Важно выстроить сбалансированное питание, сократить количество сахара, увеличить объём клетчатки, добавить в жизнь спорт. Только так получится поднять уровень энергии.

Ирина: Кроме того, есть некоторые элементы, которые вызывают чувство голода или тягу к сладкому. Главный из них — магний. Большая часть населения испытывает дефицит магния круглый год, но особенно остро эта проблема стоит именно в холодное время года, когда становится сложнее питаться разнообразно. Поэтому, если мучает постоянная тяга к сладкому, стоит проверить уровень магния в крови.

Фото: istockphoto.com

Если нестерпимо хочется мяса, вероятно, присутствует недостаток железа, есть риск анемии. Тяга к острому бывает симптомом снижения функций щитовидной железы. В этом случае нужно пройти профилактику, сделать УЗИ и сдать ряд анализов по назначению врача.

Как бы сильно мы ни были зависимы от погоды, в наших силах контролировать свои желания. Сбалансированное питание и регулярные тренировки помогут избежать непредвиденных скачков аппетита.

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