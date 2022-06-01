Врач рассказала, почему в плохую погоду хочется жирного и сладкого

Разбираемся вместе с врачом.
Замечали, что зимой хочется жирной и горячей пищи, а летом — больше кислого, лёгкого, салатов и лимонадов? Это естественная реакция организма на изменение температуры. В природе всё взаимосвязано, и потому капризы погоды влияют на наши вкусовые пристрастия. Разбираемся, как меняется аппетит в разные времена года и стоит ли переживать на этот счёт.
Когда портится погода, как правило, становится меньше физической нагрузки, организм испытывает стресс, который хочется «заесть» чем-то вкусным.
Как погода влияет на аппетит
Температура за окном влияет на самочувствие. Из-за непогоды люди могут быть уставшими, без настроения. Этим изменениям подвластны и вкусовые пристрастия. Аппетит имеет свойство меняться в течение всего года — в зависимости от сезона. Когда на улице холодно, нас чаще всего тянет на жирную калорийную еду. Совсем иначе обстоит ситуация в жаркую погоду. Летом, как правило, тяжёлую пищу есть не хочется.
Фото: istockphoto.com
Погода влияет на то, что и сколько мы едим. Например, в регионах с жарким климатом мужчины съедают в среднем 3100 ккал. А в северных — 4900 ккал, что на 1800 ккал больше, чем в тёплых странах. К такому выводу пришёл исследователь из Университета Торонто Питер Герман, сравнивая рацион людей, живущих в разных регионах планеты. Почему так происходит?
Ирина: Жиры из продуктов питания помогают согреться зимой. К тому же, если у вас чрезмерно низкая масса тела, организм может стараться накопить жир, чтобы сохранять тепло. Летом нам требуется больше жидкости и, как ни удивительно, солей, которые на жаре выводятся с потом.
В каких случаях стоит бить тревогу
Изменение аппетита не всегда связано с погодой. Если в дождливую осень или слякотную весну резко повышается аппетит, стоит внимательнее присмотреться к питанию и своему самочувствию. Дело в том, что осенью резко сокращается количество получаемого витамина D, в рационе становится меньше овощей и зелени, их заменяет мучное и сладкое. Во-первых, такое питание может вызывать углеводные качели, из-за чего после сладкой булочки есть хочется только сильнее. А во-вторых, в быстроуглеводных продуктах мало витаминов.
Фото: istockphoto.com
Ирина: Организм может посылать сигнал, что он голоден, чтобы восполнить дефицит необходимых веществ, а вместо этого получает быстрые углеводы и «пустые» калории. Кроме того, когда сокращается световой день, портится погода, становится меньше физической нагрузки, организм испытывает стресс, который хочется «заесть» чем-то вкусным, порадовать себя самым простым способом. Формируется замкнутый круг: мы пытаемся поднять настроение и утолить аппетит горячим сладким кофе с выпечкой, а вместо этого только усиливаем чувство голода и повышаем сахар в крови.
Что делать в такой ситуации
Важно выстроить сбалансированное питание, сократить количество сахара, увеличить объём клетчатки, добавить в жизнь спорт. Только так получится поднять уровень энергии.
Ирина: Кроме того, есть некоторые элементы, которые вызывают чувство голода или тягу к сладкому. Главный из них — магний. Большая часть населения испытывает дефицит магния круглый год, но особенно остро эта проблема стоит именно в холодное время года, когда становится сложнее питаться разнообразно. Поэтому, если мучает постоянная тяга к сладкому, стоит проверить уровень магния в крови.
Фото: istockphoto.com
Если нестерпимо хочется мяса, вероятно, присутствует недостаток железа, есть риск анемии. Тяга к острому бывает симптомом снижения функций щитовидной железы. В этом случае нужно пройти профилактику, сделать УЗИ и сдать ряд анализов по назначению врача.
Как бы сильно мы ни были зависимы от погоды, в наших силах контролировать свои желания. Сбалансированное питание и регулярные тренировки помогут избежать непредвиденных скачков аппетита.
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