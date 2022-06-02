6 причин, почему стоит есть редиску. Рассказывает нутрициолог

Она пригодится не только тем, кто хочет похудеть.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Какие полезные свойства есть у редиса?

Весна балует свежими овощами, сочными фруктами и ароматной зеленью. Среди многообразия сезонных продуктов нередко встречается сочный редис. Этот ценный корнеплод заслуживает места на вашем столе. Он богат растительной клетчаткой, водой, эфирными маслами и витаминами.

Редис — полезный овощ с характерным вкусом и отличной сочетаемостью с другими продуктами. Его можно есть в сыром и приготовленном виде, комбинируя с:

разными овощами;

белками — мясом, птицей, рыбой, яйцами, сырами;

сложными углеводами — гречкой, киноа.

Салаты с редиской лучше заправлять сметаной средней жирности (10-15%), она будет снижать раздражающее воздействие редиса на слизистую желудка.

Фото: unsplash.com/@jo_lanta

Если добавить в сбалансированный рацион редис, будет не страшен авитаминоз, ведь овощ богат витаминами, важными микро- и макроэлементами:

витамины группы В — улучшают работу кишечника, поддерживают эмоциональное здоровье;

витамин РР — снижает риск развития сахарного диабета, гипертонии, обеспечивает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, улучшает работу поджелудочной железы и печени;

калий — помогает поддерживать водный баланс, улучшает кровяное давление, нормализует уровень сахара в крови. Весенние салаты из редиса богаты калием и серой, а потому защитят от выпадения волос и помогут в лечении перхоти;

фосфор — помогает производить энергию. Маски для лица с добавлением сока свежего редиса увлажняют и очищают кожу;

магний — один из самых важных для организма минералов. Он участвует более чем в 300 химических реакциях и нужен для правильного функционирования всех органов и тканей;

железо — необходимо для нормализации состава крови, синтеза ДНК и красных кровяных телец.

Укрепляет иммунитет

Эфирные масла редиса (в частности, горчичное) обладают согревающими свойствами — это помогает при простудных и вирусных заболеваниях, смягчает кашель. Кроме того, редис — один из главных источников витамина С: 250 г продукта обеспечивают суточную норму этого витамина.

Фото: unsplash.com/@ninjason

Нормализует артериальное давление

Редис содержит полезные для работы сердца флавоноиды — фитокомпоненты, снижающие риск кардиологических нарушений. Витамин PP, калий и магний укрепляют сосуды и нормализуют артериальное давление, помогают бороться с гипертонией.

Снижает риск ожирения

В редисе много воды и растительной клетчатки. Такое сочетание нормализует пищеварение и холестериновый обмен, помогает избавиться от лишней жидкости в организме.

Фото: unsplash.com/@daiga_ellaby

Нормализует работу желудка

Высокое содержание клетчатки и воды улучшает работу кишечника и борется с запорами. В редисе в 2,5 раза больше пищевых волокон, чем в яблоках. Корнеплод улучшает обмен веществ, обеспечивает клетки необходимым кислородом, усиливает кровообращение, тем самым расщепляя жиры. А это помогает сбросить лишние килограммы.

Поддерживает нервную систему

Витамины группы В нормализуют работу головного мозга и периферической нервной системы: помогают справляться со стрессами, депрессиями, повышенными эмоциональными нагрузками.

Сокращает риск онкологических заболеваний

В редисе содержатся антоцианы — природные антиоксиданты, снижающие вероятность онкологических заболеваний.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Рецепт сезонного салата из редиса

Вам понадобятся:

красный редис — 3-4 шт.;

свежая красная свёкла — 1 шт.;

свежая кинза — небольшой пучок;

сок половины лайма (можно заменить лимонным);

оливковое масло;

розовая соль.

Редис и свёклу очищаем и натираем на тёрке (лучше для корейской моркови, чтобы получилась соломка). Зелень мелко нарезаем. Смешиваем ингредиенты, солим, заправляем соком лайма и маслом. Готово!

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