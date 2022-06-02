6 причин, почему стоит есть редиску. Рассказывает нутрициолог

Какие полезные свойства есть у редиса?
Весна балует свежими овощами, сочными фруктами и ароматной зеленью. Среди многообразия сезонных продуктов нередко встречается сочный редис. Этот ценный корнеплод заслуживает места на вашем столе. Он богат растительной клетчаткой, водой, эфирными маслами и витаминами.
Редис — полезный овощ с характерным вкусом и отличной сочетаемостью с другими продуктами. Его можно есть в сыром и приготовленном виде, комбинируя с:
- разными овощами;
- белками — мясом, птицей, рыбой, яйцами, сырами;
- сложными углеводами — гречкой, киноа.
Салаты с редиской лучше заправлять сметаной средней жирности (10-15%), она будет снижать раздражающее воздействие редиса на слизистую желудка.
Фото: unsplash.com/@jo_lanta
Если добавить в сбалансированный рацион редис, будет не страшен авитаминоз, ведь овощ богат витаминами, важными микро- и макроэлементами:
- витамины группы В — улучшают работу кишечника, поддерживают эмоциональное здоровье;
- витамин РР — снижает риск развития сахарного диабета, гипертонии, обеспечивает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, улучшает работу поджелудочной железы и печени;
- калий — помогает поддерживать водный баланс, улучшает кровяное давление, нормализует уровень сахара в крови. Весенние салаты из редиса богаты калием и серой, а потому защитят от выпадения волос и помогут в лечении перхоти;
- фосфор — помогает производить энергию. Маски для лица с добавлением сока свежего редиса увлажняют и очищают кожу;
- магний — один из самых важных для организма минералов. Он участвует более чем в 300 химических реакциях и нужен для правильного функционирования всех органов и тканей;
- железо — необходимо для нормализации состава крови, синтеза ДНК и красных кровяных телец.
Укрепляет иммунитет
Эфирные масла редиса (в частности, горчичное) обладают согревающими свойствами — это помогает при простудных и вирусных заболеваниях, смягчает кашель. Кроме того, редис — один из главных источников витамина С: 250 г продукта обеспечивают суточную норму этого витамина.
Фото: unsplash.com/@ninjason
Нормализует артериальное давление
Редис содержит полезные для работы сердца флавоноиды — фитокомпоненты, снижающие риск кардиологических нарушений. Витамин PP, калий и магний укрепляют сосуды и нормализуют артериальное давление, помогают бороться с гипертонией.
Снижает риск ожирения
В редисе много воды и растительной клетчатки. Такое сочетание нормализует пищеварение и холестериновый обмен, помогает избавиться от лишней жидкости в организме.
Фото: unsplash.com/@daiga_ellaby
Нормализует работу желудка
Высокое содержание клетчатки и воды улучшает работу кишечника и борется с запорами. В редисе в 2,5 раза больше пищевых волокон, чем в яблоках. Корнеплод улучшает обмен веществ, обеспечивает клетки необходимым кислородом, усиливает кровообращение, тем самым расщепляя жиры. А это помогает сбросить лишние килограммы.
Поддерживает нервную систему
Витамины группы В нормализуют работу головного мозга и периферической нервной системы: помогают справляться со стрессами, депрессиями, повышенными эмоциональными нагрузками.
Сокращает риск онкологических заболеваний
В редисе содержатся антоцианы — природные антиоксиданты, снижающие вероятность онкологических заболеваний.
Фото: unsplash.com/@louishansel
Рецепт сезонного салата из редиса
Вам понадобятся:
- красный редис — 3-4 шт.;
- свежая красная свёкла — 1 шт.;
- свежая кинза — небольшой пучок;
- сок половины лайма (можно заменить лимонным);
- оливковое масло;
- розовая соль.
Редис и свёклу очищаем и натираем на тёрке (лучше для корейской моркови, чтобы получилась соломка). Зелень мелко нарезаем. Смешиваем ингредиенты, солим, заправляем соком лайма и маслом. Готово!
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