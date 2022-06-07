Что будет, если проглотить жвачку. Рассказывает врач

Жевать жвачку во время тренировок — необычная традиция, которая появилась в США. Но это небезопасно.

Что же происходит с жвачкой внутри организма? Чем грозит её проглатывание? Чем опасно жевание жвачки во время занятий спортом?



Разбираемся вместе с врачом.

Многие хотя бы раз, специально или случайно, проглатывали жвачку и слышали, что она больше никогда нас не покинет… По крайней мере, нам обеспечены семь счастливых лет переваривания жевательной резинки. Не волнуйтесь, это самый настоящий миф, который, вероятно, возник из-за того, что производители маркируют жевательную резинку как «неперевариваемую».

Хотя факт совершенно не соответствует действительности, он оказался довольно эффективным способом удержать детей — и некоторых взрослых — от глотания жевательной резинки. Как и где возник миф про семилетнее носительство невинно проглоченной жвачки, также неизвестно.

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Стоматологи рекомендуют жевать резинку не более трёх раз в день и не дольше 2-3 минут, но только в том случае, если нет возможности ополоснуть рот или почистить зубы.



Хотя жевание резинки не заменит полноценную чистку, оно поможет очистить полость рта от кусочков еды.

Переваривается ли жевательная резинка

Самые ранние свидетельства существования жвачек стали известны благодаря археологическим исследованиям антропологов и стоматологов в Швеции, где были обнаружены остатки бересты с отпечатками зубов детей и подростков. История долгая и крайне внушительная — таким находкам уже 9000 лет.

Фото: istockphoto.com

Современная жвачка другая. Она состоит из, собственно, самой жевательной резинки (так называемой основы), консервантов, ароматизаторов и подсластителей. Организм не может переварить основу жвачки. Но она не остаётся в желудке и не вызывает проблем с кишечником. Тело транспортирует большинство веществ, которые не может переварить (таких как целлюлоза, например) через пищеварительную систему и выводит из организма естественным путём.

Ирина: Важно выбирать жвачки без сахара и с натуральным составом. Лучше всего использовать жевательные смолки или натуральные жвачки.

Хотя люди не могут переварить основу жвачки, в организме легко усваиваются подсластители и лекарства (например, как в никотиновой жвачке для тех, кто хочет бросить курить). Поэтому единственное, что может дать вам обычная жвачка с сахаром — несколько лишних килокалорий, да и то немного.

От одной проглоченной жвачки плохо не станет. Другое дело, если большой объём «резинки» блокирует желудочно-кишечный тракт, препятствуя нормальному пищеварению. Но тут, правда, стоит постараться.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Многочисленные случаи и исследования, да и понимание физиологии пищеварения показывают, что жвачка (кроме натуральной) не переваривается. Она следует по пищеводу, желудку, попадает в кишечник и выходит из организма.

Хотя растворимость субстанции в воде, а тем более в желудочном соке, напрямую зависит от состава жевательной резинки. Большинство современных жвачек содержат воск и смолы, которые не расщепляются в желудке.

Покидает ли жвачка организм

Повторим ещё раз: даже с условием, что жвачка не переваривается в организме, она не вредит здоровью. Специалисты предупреждают, что натуральные и искусственные подсластители в жевательной резинке без сахара могут вызвать тошноту, диарею и головные боли при проглатывании в больших количествах.

Фото: istockphoto.com

Проглатывание кусочка жвачки не причинит вреда. Трудно сказать, откуда взялся миф о её экстрадолгом переваривании. Скорее всего, эта мысль связана с желанием родителей научить детей не глотать несъедобные продукты.

Жвачка легко прилипает к обуви, но не к стенке желудка или кишечного тракта. Вместо того чтобы годами «висеть» в организме, как под партой в школе, жвачка просто «эвакуируется» по тому же пути, что и остатки еды. Исключение составляют люди с серьёзными гастроэнтерологическими заболеваниями, которые приводят к накоплению пищи в желудке из-за проблем с гладкой мускулатурой.

Ирина: Жвачка может задержаться в организме, но за 2-3 дня выйдет точно (или в виде такой же жвачки, или в растворённом виде). Более того, некоторые компоненты резинки действуют как слабительное (не в дозах одной подушечки, но всё же).

Фото: istockphoto.com

Если проглотить монетку, с большой долей вероятности она быстро выйдет. Так же и со жвачкой, с учетом её небольших размеров и гибкой формы. Но это не касается ситуации, в которой человек проглотил за раз пачку и повторил этот трюк ещё 2-3 раза. Тогда масса может действительно где-нибудь в кишечнике да застрять.

Можно ли жевать жвачку во время тренировки

Ирина: Жвачка в спорте — необычная традиция, которая появилась в США (баскетбол, волейбол, бейсбол). Спортсменам такая жевательная деятельность помогала концентрироваться, не терять внимание, снижать уровень стресса. К счастью, сегодня эта традиция немного отошла от спорта, где всё чаще в обмундирование игроков входят капы для зубов.

Есть по крайней мере три важных довода, почему со жвачкой надо расстаться на время тренировки.

Фото: istockphoto.com

Риск удушья

При силовых тренировках это может и не быть большой проблемой, но подавиться, например, во время бега — очень просто. Будьте осторожны!

Затруднение дыхания

Обычно во время энергичной тренировки мы дышим через рот. Это обеспечивает больший приток кислорода для эффективной работы мышц и оптимального самочувствия.

Но если вы жуёте, ротовое дыхание и удержание жвачки начинают противоречить друг другу. Техника дыхания — важная часть упражнения, а «резинку» на это время лучше отложить.

Причина обезвоживания

Некоторые люди жуют жвачку во время тренировки, чтобы предотвратить высыхание полости рта. Это связано с тем, что жевательная резинка механически раздражает рецепторы, заставляя организм производить больше слюны.

Фото: istockphoto.com

Такой подход — пустая трата энергии и ресурсов. Слюна — естественный компонент пищеварительного процесса и вырабатывается для облегчения переваривания пищи. Однако еда в организм не поступает, а все нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта активизируются и начинают усиленно продуцировать соки. Этот «обман» может привести к обезвоживанию, что особенно опасно во время упражнений. Убедитесь, что пьёте достаточно жидкости во время тренировки.

Ирина: Главная опасность — риск подавиться жвачкой. Кроме того, постоянное жевание сбивает дыхание, контроль за которым необходим во время тренировки. А из-за выделения слюны жевание жвачки может привести к обезвоживанию организма.

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