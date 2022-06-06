5 верных признаков того, что вы мало двигаетесь. Не стоит их игнорировать

Как понять, что вы мало двигаетесь?



Рассказываем вместе с врачом.

Вы замечали, что, если долго не пользоваться иностранным языком, он забывается? Скорее всего, вы с трудом вспомните даже простые формулы из школьной программы. Всё потому, что у нашего мозга есть удивительная способность: информацию и навыки, которые давно не используются, он вытесняет более актуальным.

Примерно так же мозг поступает и с нашим телом. Если какие-то органы и системы редко используются, мозг посылает сигнал о том, что человек в них не сильно нуждается. И постепенно отключает эти системы «за ненадобностью». Поэтому у человека, не привыкшего к спорту, возникает ощущение «ватного» или «деревянного» тела, неповоротливого и непослушного. Проверьте себя на признаки малоподвижного образа жизни.

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Рассказывает, как определить, достаточно ли вы двигаетесь.

Негибкие суставы

Один из признаков дефицита движения — жёсткие, негибкие суставы. Когда движения недостаточно, мозг сокращает секрецию синовиальной жидкости, которая выступает природной смазкой суставов, и те хуже выполняют свою функцию. В запущенных случаях вероятны боли и трение. По той же причине появляется мышечная слабость: ткани буквально атрофируются.

Фото: unsplash.com/@kaedu

Одышка

Если вы заметили, что стали задыхаться спустя несколько минут ходьбы, стоит насторожиться. Малоподвижный образ приводит к появлению поверхностного дыхания, отсюда и одышка. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Постоянная слабость

Ирина: Другой комплекс симптомов малоподвижного образа жизни связан с недостатком кислорода. Кровь разгоняется по телу слабее, хуже переносит кислород. Кроме того, человек дышит менее активно и пропускает через лёгкие меньший объём воздуха (а с ним и кислорода). Всё это приводит к постоянной вялости, усталости, отсутствию энергии, головокружению. Возможны депрессивные состояния, ухудшается память. Кислородное голодание сказывается и на внешнем виде: кожа становится тусклой, бледной.

Фото: istockphoto.com

Плохой сон

Трудности с засыпанием тоже могут указывать на нехватку физической активности. Исследования показывают, что спорт улучшает качество сна. Те, кто регулярно тренируется, спят лучше, чем те, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Так что добавьте в свою рутину занятия и будете крепче спать. В противном случае — дефицит сна может привести к повышению уровня грелина, гормона голода, увеличивая риск переедания.

Лишний вес

Ирина: Лишний вес — самый частый симптом малоподвижности. Во-первых, организм не успевает тратить всю энергию, которую получает из питания, а оставшееся запасает в жировые отложения. Во-вторых, без спорта и движения замедляется метаболизм, что усугубляет ситуацию. С возрастом обмен веществ, действительно, замедляется, однако этот процесс можно взять под контроль, если вести достаточно активный образ жизни.

Фото: istockphoto.com

Под «достаточной активностью» подразумеваются ежедневная пешая прогулка, утренняя зарядка, плавание в бассейне пару раз в неделю, йога, танцы. Даже активную уборку по дому и работу в саду можно отнести к физическим нагрузкам. Далеко не каждому можно и нужно посещать тренажёрный зал, работать с большим весом или заниматься спортом профессионально. Зато лёгкая аэробная нагрузка подходит почти любому.

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