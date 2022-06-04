Что можно есть, если у вас гастрит. Отвечает врач

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Что можно есть, если у вас гастрит?

Гастрит — заболевание воспалительного характера, которое поражает слизистую оболочку желудка. Оно провоцирует сбои в его работе, сопровождаемые расстройствами пищеварения, сильными ноющими болями. Отсутствие лечения ведёт к тому, что слизистая постепенно истончается, появляются язвы. Всего выделяют более 10 разновидностей этого заболевания.

Вне зависимости от вида болезни лечение должно быть комплексным. В том числе необходимо соблюдать определённую диету. Если не раздражать желудок острой, кислой, солёной пищей, обострение гастрита возникает реже, а его продолжительность заметно сокращается.

Диета при гастрите в острой форме подразумевает максимально щадящие для ЖКТ продукты. В первые сутки нужно воздержаться от еды, разрешено только тёплое питье: 1,5-2 л воды, отвара шиповника, чая. На 2-3 день можно есть тёплую жидкую пищу (супы, пюре, каши), некрепкий чай, котлеты на пару. В список запрещённых продуктов в стадии обострения входят жирный мясной бульон, какао, кофе и шоколад, сырые овощи и фрукты, кисломолочные продукты.

Фото: unsplash.com/@curryandlove

Общие принципы питания при гастрите независимо от вида заболевания подразумевают обязательное соблюдение режима: порции должны быть небольшими, до 4-5 приёмов пищи в день. Важно избегать перекусов, они провоцируют чрезмерную секрецию желудочного сока, а также снижают его количество во время основных приёмов пищи.

Рассказываем, что можно есть при гастрите.

Каша на воде

Идеальный вариант — овсянка в виде хлопьев, она относительно легко переваривается. Разрешены также гречневая, рисовая и ячневая, каши из тыквы и гороха. Наиболее щадящей считается манная каша, так как количество пищевых волокон в ней минимально. Она обволакивает слизистую желудка, защищая её от воспаления, снимая болевые ощущения.

Фото: istockphoto.com

Курица

Восполнить запасы полезных веществ при заболеваниях ЖКТ бывает проблематично. Курица в таком случае — незаменимый источник животного белка, строительного компонента для всех тканей в организме. Пористые волокна куриного мяса впитывают избыток соляной кислоты. Если нарушена работа ферментов в желудке, курицу стоит заменить на куриный бульон.

Подсушенный хлеб

Причём из муки высшего сорта. Свежий можно подсушить, но лучше отдать предпочтение вчерашнему. Кроме того, не следует есть слоёную, сдобную и выпечку из ржаной муки.

Фото: unsplash.com/@judowoodo_

Овощи

Перечень разрешённых овощей определяется индивидуально в зависимости от вида гастрита. Если понижена кислотность, в рацион лучше включать спаржу, зелёные листовые овощи, жёлтый болгарский перец, кабачки, прошедшие тепловую обработку. Они способствуют повышению уровня соляной кислоты в желудке.

При гастрите с повышенной кислотностью разрешены тыква, кабачки, свёкла, морковь, цветная капуста. Готовить их нужно на пару, отваривать или делать из них пюре и суфле.

Яблоки

Они богаты фруктовыми кислотами, пектинами, которые помогают нормализовать пищеварение, улучшают перистальтику, ускоряют очищение организма. При гастрите в острой форме яблоки запрещены, так как могут травмировать слизистую желудка. Добавлять их в рацион следует не ранее, чем на пятый день.

Фото: unsplash.com/@tuqa

Идеальный вариант при гастрите в стадии ремиссии — печёные яблоки, которые сохраняют в себе полезные свойства свежего фрукта. Предварительно с них нужно снять кожуру — клетчатка в ней не разрушается даже после термической обработки.

Рыба

Это незаменимая составляющая диетического питания. Она богата белком, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минералами. В список разрешённых при гастрите входят котлеты и блюда из рыбы (минтая, хека, камбалы, трески, судака, наваги, морского окуня, сибаса). Рыбу готовят без кожи, желательно на пару.

При гастрите в стадии ремиссии также можно включать в рацион:

яйца, приготовленные на пару (не более штуки в день);

компоты, кисели;

фруктовое пюре;

некрепкий чай с молоком или сливками;

обезжиренный творог, маложирное молоко.

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