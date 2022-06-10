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10 фильмов, которые обязательно стоит посмотреть до 30 лет

10 фильмов, которые точно стоит посмотреть до 30 лет
Павел Сухоруков
10 фильмов, которые стоит посмотреть до 30 лет
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С этими шедеврами можно скоротать вечер, а потом козырнуть знаниями перед друзьями.

Нередко бывает, просыпаемся утром и осознаём, как скучно прожили все эти годы и сколько ещё всего интересного можно успеть совершить. За день в том числе.

Одни бросаются делать всё, что только придумают, будучи в моменте, а другие садятся составлять списки. Каким бы он ни был, там точно будет графа о просмотре кино. Какого? Любого, интересного, поучительного и высокого. Мы решили включиться в это соревнование и подумали над тем, что бы хотели посмотреть или уже видели и не можем забыть.

Ловите наш список произведений синематографа, которые неплохо будет посмотреть вечерком под свежий смузи.

«В диких условиях» (2007)

История о том, как Кристофер решает изменить устоявшийся уклад своей жизни и в одиночку совершает релокацию на Аляску. Роуд-муви по реальной истории. Всё, как мы с вами любим.

Фото: Кадр из фильма «В диких условиях»

«Охотник на оленей» (1978)

Друзья из русской общины вместе проходят испытания временем. Это если без спойлеров. А остальное вы узнаете во время просмотра этой картины. Шедевральное творение Майкла Чимино, которое получило пять «Оскаров».

Фото: Кадр из фильма «Охотник на оленей»

«Одержимость» (2013)

О да. Эта квинтэссенция жизни, которая показана в фильме, мотивирует и впечатляет. Если вкратце, молодой барабанщик идёт к своему величию. Было бы очень интересно посмотреть, что было с ним дальше. Драма с острым сюжетом от Дэмьена Шазелла. Пусть у картины «всего» три «Оскара», но они абсолютно заслуженные.

Фото: Кадр из фильма «Одержимость»

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«Любовное настроение» (2000)

Вы только представьте это, как говорит «Кинопоиск»: «Обманутые супругами герои пытаются сопротивляться зарождающейся страсти». Любите мелодрамы? Это именно она, но от гонконгского режиссёра Вонга Кар-Вая. Его интерпретация любовных «страданий» вас удивит.

Фото: Кадр из фильма «Любовное настроение»

«Курьер» (1986)

А это уже классика великого советского кинематографа. История курьера Вани, который разносит газеты и нет-нет да и вступает в споры со взрослыми о жизни. Комедия с оттенком грусти от легендарного Карена Шахназарова. Между прочим, один из лидеров проката в СССР.

Фото: Кадр из фильма «Курьер»

«Олдбой» (2003)

Эта картина о том, как главный герой пережил многолетний плен, искал причину своего заточения, а после жаждал мести. Специально для любителей драмы.

Фото: Кадр из фильма «Олдбой»

«Ночь на Земле» (1991)

Задумка у фильма весьма интересная: картина рассказывает пять историй таксистов, которые случились за одну ночь в пяти разных мегаполисах. А это, на секундочку, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, Рим и Хельсинки.

Фото: Кадр из фильма «Ночь на Земле»

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«Лоуренс Аравийский» (1962)

В этом фильме повествуется о легендарном английском разведчике Томасе Эдварде Лоуренсе, которому приходилось выживать в сложных условиях на арабской территории, а впоследствии возглавить племена для похода против турок.

Фото: Кадр из фильма «Лоуренс Аравийский»

«Четыреста ударов» (1959)

Так получилось, что у главного героя фильма Антуана Дуанеля не самая лёгкая жизнь. Мама Антуана занята лишь своей личной жизнью, и у неё нет ни желания, ни времени вникать в проблемы сына. Отчим Антуана, не обладая достаточным внутренним стержнем и характером, не может повлиять ни на жену, ни на сына. Кроме этого, на Антуана постоянно сыпятся наказания от учителя в школе. Во всей этой ситуации герой с приятелем принимают решение сбежать из дома. Правда, ни к чему хорошему это не приводит.

Фото: Кадр из фильма «Четыреста ударов»

«Нефть» (2007)

Фото: Кадр из фильма «Нефть»

И напоследок. Фильм-драма про нефтяника-циника. Эта работа принесла второй «Оскар» Дэниелу Дэй-Льюису не просто так, а за феноменальную актёрскую работу.

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