Что посмотреть? 15 лучших фильмов про сёрфинг

Сёрфинг, наверное, самый летний вид спорта. Самые обаятельные герои в фильмах, где сюжет разворачивается рядом с океаном, обязательно катают на сёрфе. Если вы тоже мечтаете покорять волны, но до отпуска ещё далеко, посмотрите фильм про сёрфинг. Лучшие — в нашей подборке.

«Вид с голубой Луны» (A View From a Blue Moon, 2015)

Первый фильм о сёрфинге в качестве 4К. Джон Джон Флоренс, один из лучших современных сёрферов, снял, как покоряет волны с друзьями. Качество картинки и ракурсы завораживают.

“На гребне волны” (“Point Break”, 1991)

Абсолютная классика. Боевик о банде сёрферов, которые грабят банки и убегают от ФБР. Молодые Патрик Суэйзи и Киану Ривз, девушки в купальниках, романтика и драма, поиск себя, агент ФБР под прикрытием — микс, обрекающий фильм на легендарность.

Point break — место, где выступающий участок суши создает идеальные условия для сёрфинга. Волна разбивается об этот выступ, образуя новые сильные волны с нужной частотой. Также появляется зона штиля, в которой удобно подгребать к волнам.

«Покорители волн» (Chasing Mavericks, 2012)

Фильм основан на реальных событиях. Главный герой — калифорнийский сёрфер Джей Мориарти. Он мечтал покорять Маверики — волны высотой до 25 метров на калифорнийском побережье. Его наставник Хэссон (Джерард Батлер) обещал любимой не рисковать своей жизнью, но упорство юного Джея заставляет его снова сражаться с волной. Смогут ли герои оседлать стихию вместе?

“Сёрфер души” (Soul Surfer, 2011)

Еще один фильм-биография, снятый по мемуарам звезды сёрфинга Бетани Хемилтон. В 13 лет после нападения акулы она потеряла руку, но не сдалась. Бетани, благодаря силе духа, стала одной из лучших и до сих пор покоряет волны наравне с здоровыми сёрферами. Трогательный фильм с большим вниманием к деталям и биографичности истории.

Снят по книге Бетани Хэмилтон «Soul Surfer: A True Story of Faith, Family, and Fighting to Get Back on the Board».

“Бесконечное лето” (Endless Summer, 1966)

«Документалка» 1966 года выпуска выглядит совсем не скучно. История двух сёрферов, которые колесят по миру и ловят волну в Южной Африке. Стоит смотреть, чтобы сравнить, каким сёрфинг был 50 лет назад.

«Король волн: Жизнь Лэйрда Хэмильтона» (Take Every Wave: The Life of Laird Hamilton, 2017)

Снова документальный фильм. На этот раз о Лэйрде Хамильтоне, иконе американского сёрфинга. Фильм отвечает на многие философские вопросы о сёрфинге и гипнотизирует картинкой.

«Лови волну» (Surf's Up, 2007)

Забавный мультфильм про пингвинов-сёрферов, у которых всё как у людей. Сделан в жанре «мокьюментари». Мультфильм даже номинировали на «Оскар», но до статуэтки он недотянул.

«Сёрфер» (Surfer, Dude, 2008)

Комедия с Мэттью Макконахи, который играет сёрфера, помешанного на деле всей жизни. Как-то он возвращается на родной берег и не узнает город. Всё подчинено некой Виртуальной Реальности, а главное, пропали все волны.

«Сцены у моря» (A Scene at the Sea, 1991)

Душераздирающая драма от Такеши Китано. Главный герой, Шигеру, глухонемой. Однажды он находит сломанный сёрф и это полностью меняет его жизнь. В фильме почти нет слов — достаточно шума волн.

«Прибой» (2018)

Российский документальный фильм о приключении, дороге к мечте и Родине. Группа друзей-сёрферов едет через всю Россию в поисках волн. Стоит смотреть хотя бы ради завораживающих российских пейзажей.

«Сёрфинг на Таити 3D» (The Ultimate Wave Tahiti, 2010)

Один из самых познавательных фильмов об этом виде спорта. Легенда сёрфинга Келли Слейтер приезжает на Таити и рассказывает о себе, волне и настоящей страсти. В фильме много интересного, например, авторы отвечают на вопрос: как образуются волны. Фильм, кстати, можно посмотреть в 3D.

«Отмель» (The Shallows, 2016)

Снято столько триллеров и ужасов об океане, что было бы несправедливо обойтись без этого жанра в подборке. Нэнси беззаботно ловит волну, пока её не начинает преследовать акула. Девушка оказывается загнана на отмель и остаётся один на один с природой и хищником. Картина держит в напряжении до самого конца.

«Северное солнце» (North of the Sun, 2012)

Документальный фильм о сёрфинге и экологии. Вместо пляжей Малибу — Норвегия. Именно здесь главные герои находят идеальные волны и живут 9 месяцев под открытым небом. Параллельно они собирают мусор на побережье и строят из него хоть какую-то крышу над головой. За всё время сёрферы собрали несколько тонн мусора.

«Все решается в среду» (Big Wednesday, 1978)

Фильм охватывает 12 лет жизни трех друзей-сёрфингистов. В этой истории кроме сёрфинга и вечеринок, появляются и социальные темы: война во Вьетнаме, вопросы взросления, личной жизни. Кино снято в 1978 году, но и сегодня выглядит актуально.

«На волне» (2019)

«На волне» — масштабный российский фильм, который рассказывает о красоте океана и сёрфинга, раскрывает как спортивную его сторону, так и философскую. В фильме сплетены две истории — история Маши, русской девушки, которая мечтает поймать свою первую волну, и 11-кратного чемпиона мира по сёрфингу Келли Слейтера. Маша приезжает на Бали, чтобы научиться сёрфингу, но сталкивается со своей главной проблемой — страхом глубокой воды. Келли, будучи чемпионом, вынужден подтверждать свой титул из-за технической ошибки.

