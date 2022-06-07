«Больше никогда не буду в этом участвовать». Безумная спортивная традиция британцев. Видео

Люди летят с горки кубарем за сырной головой. Внизу их ждут врачи скорой помощи. И запретить это пока не получается.

Какой вид спорта вы можете назвать самым безумным? Какие-нибудь мотогонки на бешеных скоростях? Прыжки с трамплина на лыжах на сотню метров? Гонки на самолётах с жестокими перегрузками?

Всё это меркнет по сравнению с традиционным британским развлечением – безумной гонкой за сырной головой. Да-да, всё именно так, как написано.

В Великобритании в первые выходные лета впервые после пандемии прошёл самый травмоопасный и странный турнир в стране – Куперсхиллская сырная гонка. Ежегодно отважные и безбашенные энтузиасты приезжают в Глостер, чтобы побегать за сырной головой с холма Купера. Кто-то по итогу ломает ноги, а кто-то становится победителем. У почитателей сырной гонки даже есть свой кумир, и это даже не удивительно, ведь простой британец умудрился победить в 23 гонках за последние 18 лет. Сырный Криштиану Роналду, не иначе.

Люди летят кубарем с горы Фото: Getty Images

Сырное сумасшествие

Куперсхиллская сырная гонка – один из самых странных и травмоопасных турниров в Великобритании, если не во всём мире. Турнир проходит в Глостершире на крутом холме Купера, уклон которого 50%. Ежегодно толпы людей бегают по нему за катящейся вниз головкой сыра. Победил тот, кто поймал сыр, или, что бывает чаще, тот, кто первым пересёк финишную черту вслед за головкой. Желательно целым и невредимым, конечно.

История этих безумных соревнований насчитывает более сотни лет, а первое печатное упоминание о сырной гонке датируется 1826 годом. С тех давних пор турнир проводится почти ежегодно, однако его несколько раз пытались запретить. В большинстве случаев причиной становились небезопасность сырной гонки и многочисленные травмы её участников.

Гонка за сырной головой в Глостере Фото: Getty Images

Самой опасной сырной гонкой признана та, что проходила в 1997 году. Тогда было зарегистрировано 33 травмы, включая серьёзные переломы, из-за этого в 1998 году гонка даже была отменена. Запретить турнир (или перенести его в более безопасное место) пытались и в 2010-2012 годах, но снова не вышло, однако турнир потерял в Великобритании официальный статус.

На время сырной гонки организаторы нанимают специальных волонтеров, которые будут помогать пострадавшим. Также у подножия холма дежурят несколько бригад скорой помощи. Организаторы турнира во всех публикациях напоминают о высокой вероятности получить травму и просят людей осознавать риск, на который идут. В сырной гонке можно участвовать мужчинам и женщинам старше 18 лет, для несовершеннолетних организовывается более безопасная забава – забег на скорость в гору, только уже без сыра.

«Мы рады присоединиться к этому безумию»

Из-за пандемии турнир не проводился последние два года, поэтому текущая сырная гонка вызвала ажиотаж. Организаторам пришлось сделать четыре забега по 25 человек: три мужских и один женский. Правда, вместо традиционных дат в конце мая из-за юбилея коронации Елизаветы II турнир был перенесён на начало июня. В честь юбилея королевы сырные головы украсили лентами британского флага, а один из забегов назвали именем Елизаветы II.

На сырную гонку приехали люди не только со всей Великобритании, но даже участники из Австрии, Бельгии, Египта и Южной Кореи.

«Это первый раз, когда мы делаем такие сумасшедшие вещи, – рассказали безбашенные корейцы. – Но мы очень рады присоединиться к этому очень популярному и известному во всем мире безумию. Надеюсь, мы не получим травм, поскольку наша стратегия – быть в безопасности».

В этом году гонка стала ещё более опасной, чем обычно. Во всём виноват дождь, из-за которого склон стал скользким. Тем не менее это не остановило людей от безумств. Кадры с турнира, конечно, выглядят жутко. Люди просто кубарем катятся с холма, больно приземляясь на разные части тела. Неудивительно, что несколько человек покинули турнир в каретах скорой помощи, а одного даже пришлось уносить со склона на носилках.

Испугался, но всё равно победил

Супергероем турнира стал британец Крис Андерсен. Бывший военный – настоящая легенда сырной гонки. У него даже есть свои спонсоры! Изначально он не планировал участвовать в этом году, заявив, что ушёл на пенсию после рождения ребёнка в пандемию, однако перед стартом турнира передумал.

В итоге Андерсен одержал рекордную 23-ю победу, посвятив её своей дочери. Крис соревнуется с 2004 года и за это время получал сотрясение мозга, ломал лодыжку и даже отбивал почки. Сейчас, конечно, он уже научился избегать травм, преодолевая холм практически полностью бегом на ногах. После забега Андерсен объявил об окончании карьеры в сырных гонках.

Победители гонки Фото: Getty Images

«Больше никогда не буду участвовать в таких гонках. Я так испугался в этом году. Это самое нервное, что я когда-либо делал. Больше не буду. Я собираюсь быть зрителем и наслаждаться гонкой оттуда», – заявил после гонки чемпион.

Другими победителями стали друг Андерсена Джейми Эванс, американка Эбби Лампе, которой помог фотофиниш, а также бельгиец Робби Габриэльс вместе с египтянином Амр Элем Шурбагией. «Я посмотрел видео с турнира в социальных сетях пять лет назад и решил попробовать. Мне нравится делать сумасшедшие и глупые вещи. Побеждать в таком безумии – это потрясающе», – сказал Габриэльс.