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7 простых и эффективных упражнений для ног на лестнице

7 эффективных упражнений для ног, которые можно делать на лестнице
Светлана Ибрагимова Сергей Кузьминский
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Тренировка на лестнице
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На тренировку вам понадобится не более 10 минут.

Когда спортивные площадки заняты или надоели, приходится искать другие места для тренировок. Один из вариантов – лестница. Ступеньки окружают нас повсюду, и из них можно извлечь пользу.

<a href="https://www.championat.com/authors/4767/1.html">Сергей Кузьминский</a>
Сергей Кузьминский
тренер по бегу и фитнес-тренер World Class

Главная особенность тренировки на лестнице – перепад высот. Это позволяет всё время варьировать нагрузку, находясь на разных ступеньках, перепрыгивая между ними. Во время упражнений можно задействовать все группы мышц.

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Выпрыгивания

Техника выполнения

  • Встаньте, ноги на ширине таза.
  • На выдохе шагните одной ногой на ступеньку. Вторую ногу согните в колене и с прыжком выведите её вверх.
  • Руки движутся ассиметрично относительно ног.

Выполните 20–40 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Перепрыгивания

Техника выполнения

  • Встаньте лицом к лестнице, одну ногу поставьте на ступеньку.
  • Выполните прыжок, меняя ноги в воздухе.
  • Делайте упражнение в динамике.

Выполняйте 30–40 секунд.

Фото: istockphoto.com

Запрыгивания с двух ног

Техника выполнения

  • Встаньте лицом к лестнице, ноги на ширине таза.
  • Сделайте небольшой присед и прыгните на ступеньку выше.
  • Если физическая подготовка позволяет, прыгайте через несколько ступеней.

Выполняйте упражнение 40–60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Прыжки на одной ноге

Техника выполнения

  • Встаньте на одну ногу, другую согните и зафиксируйте её в таком положении.
  • На выдохе прыгните на ступеньку выше. Согнутой ногой старайтесь не касаться пола.
  • Делайте упражнение в динамике.

Выполняйте упражнение 20–40 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

«Крокодил»

Техника выполнения

  • Встаньте в планку на прямых руках.
  • Передвигайтесь вверх, поочерёдно перемещая руки и ноги.
  • Можно делать это упражнение вверх, а можно вниз.

Выполняйте это упражнение 40–60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Приседания + отжимания от ступенек

Техника выполнения

  • Встаньте, поставьте ноги на ширине плеч.
  • Выполните присед. Затем сразу же обопритесь о ступеньку руками, перенося на них вес.
  • Выполните отжимания.
  • Перейдите обратно в присед и повторите всё заново.

Выполняйте упражнение 40–60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Боковой присед на одну ногу

Техника выполнения

  • Встаньте боком к лестнице, одну ногу поставьте на пару ступенек выше.
  • Выполните присед на опорную ногу.
  • Вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение по 30–40 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Заниматься на лестнице не рекомендуется людям с травмами голеностопа, коленей, тазобедренного сустава. Если во время упражнений вы чувствуете дискомфорт, нужно искать альтернативу. Не тренируйтесь через боль.

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