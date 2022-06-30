На тренировку вам понадобится не более 10 минут.

7 эффективных упражнений для ног, которые можно делать на лестнице

Когда спортивные площадки заняты или надоели, приходится искать другие места для тренировок. Один из вариантов – лестница. Ступеньки окружают нас повсюду, и из них можно извлечь пользу.

Сергей Кузьминский тренер по бегу и фитнес-тренер World Class Главная особенность тренировки на лестнице – перепад высот. Это позволяет всё время варьировать нагрузку, находясь на разных ступеньках, перепрыгивая между ними. Во время упражнений можно задействовать все группы мышц.

Выпрыгивания

Техника выполнения

Встаньте, ноги на ширине таза.

На выдохе шагните одной ногой на ступеньку. Вторую ногу согните в колене и с прыжком выведите её вверх.

Руки движутся ассиметрично относительно ног.

Выполните 20–40 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Перепрыгивания

Техника выполнения

Встаньте лицом к лестнице, одну ногу поставьте на ступеньку.

Выполните прыжок, меняя ноги в воздухе.

Делайте упражнение в динамике.

Выполняйте 30–40 секунд.

Фото: istockphoto.com

Запрыгивания с двух ног

Техника выполнения

Встаньте лицом к лестнице, ноги на ширине таза.

Сделайте небольшой присед и прыгните на ступеньку выше.

Если физическая подготовка позволяет, прыгайте через несколько ступеней.

Выполняйте упражнение 40–60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Прыжки на одной ноге

Техника выполнения

Встаньте на одну ногу, другую согните и зафиксируйте её в таком положении.

На выдохе прыгните на ступеньку выше. Согнутой ногой старайтесь не касаться пола.

Делайте упражнение в динамике.

Выполняйте упражнение 20–40 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

«Крокодил»

Техника выполнения

Встаньте в планку на прямых руках.

Передвигайтесь вверх, поочерёдно перемещая руки и ноги.

Можно делать это упражнение вверх, а можно вниз.

Выполняйте это упражнение 40–60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Приседания + отжимания от ступенек

Техника выполнения

Встаньте, поставьте ноги на ширине плеч.

Выполните присед. Затем сразу же обопритесь о ступеньку руками, перенося на них вес.

Выполните отжимания.

Перейдите обратно в присед и повторите всё заново.

Выполняйте упражнение 40–60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Боковой присед на одну ногу

Техника выполнения

Встаньте боком к лестнице, одну ногу поставьте на пару ступенек выше.

Выполните присед на опорную ногу.

Вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение по 30–40 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Заниматься на лестнице не рекомендуется людям с травмами голеностопа, коленей, тазобедренного сустава. Если во время упражнений вы чувствуете дискомфорт, нужно искать альтернативу. Не тренируйтесь через боль.